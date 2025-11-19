JA Solar à la COP30, marquant quatre années consécutives de leadership en matière d'action climatique

BELÉM, Brésil, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La 30e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP30) se tient à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre. En tant que leader mondial de l'industrie photovoltaïque, JA Solar a été invité à participer pour la quatrième année consécutive, soulignant ainsi son leadership en matière d'action climatique. Lors de la conférence, le président exécutif de JA Solar, Aiqing Yang, a prononcé un discours vidéo au pavillon chinois, partageant les dernières pratiques et les perspectives des entreprises solaires en matière de lutte contre le changement climatique.

Photo: GE100

Rassemblant environ 56 000 représentants de plus de 190 pays, la COP30 a servi de forum de haut niveau pour les délégations des gouvernements et du secteur privé afin de négocier des questions climatiques clés, notamment la réduction des émissions, l'adaptation au changement climatique, le financement du climat et la transition juste.

Comme l'a souligné le président Yang lors de la COP30, le secteur privé et le secteur des énergies propres en particulier doivent jouer un rôle clé dans la transition vers un monde résilient au changement climatique. 2025 marque le 10ee anniversaire de l'accord de Paris, ainsi que le 20ee anniversaire de JA Solar. À ce moment crucial, JA Solar a officiellement lancé la stratégie environnementale et climatique "4F (Faster, Foster, Fairer, Further)" au pavillon de la Chine. En tant que partenaire de solutions d'énergie verte auquel les clients du monde entier font confiance, les expéditions mondiales cumulées des produits de JA Solar dépassent 317 GW dans 180 pays et régions. En 2024, JA Solar a évité l'émission de plus de 50 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone et a atteint un taux de consommation d'électricité verte de 34 %. En 2025, JA Solar a intensifié ses efforts en matière de pratiques durables, en collaborant avec des parties prenantes mondiales pour faire progresser les chaînes d'approvisionnement responsables et l'économie circulaire.

JA Solar a également participé activement à une série d'événements et de dialogues tout au long de la COP30, tels que les tables rondes sur le secteur de l'énergie organisées par l'UNGC, le lancement de l'initiative brésilienne sur les facteurs de carbone de l'électricité spécifiques au temps et à la région par State Grid, et le lancement du Consensus de l'électricité verte 100 % 2025 en tant qu'entreprise signataire inaugurale. En outre, JA Solar a organisé une réunion individuelle avec l'initiative Science Based Targets (SBTi) afin d'échanger des points de vue sur sa trajectoire de décarbonisation.

Par son engagement actif dans la COP30 et au-delà, JA Solar a démontré que son engagement en faveur de l'action climatique fait partie intégrante de son identité d'entreprise, s'engageant à alimenter un avenir résilient au climat grâce à une innovation incessante et à un partenariat mondial inébranlable dans l'industrie solaire.

