JA Solar en la COP30, marcando cuatro años consecutivos de liderazgo en acción climática

BELÉM, Brasil, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 30 ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) se llevará a cabo en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre. Como líder mundial en la industria fotovoltaica, JA Solar fue invitada a asistir por cuarto año consecutivo, destacando su liderazgo en acción climática. Durante la conferencia, el presidente ejecutivo de JA Solar, Aiqing Yang, pronunció un discurso en video en el Pabellón de China, en el que compartió las últimas prácticas y perspectivas de las empresas solares para abordar el cambio climático.

Foto: GE100 (PRNewsfoto/JA Solar)

Al reunir a aproximadamente 56.000 representantes de más de 190 países, la COP30 sirvió como un foro fundamental de alto nivel para que las delegaciones gubernamentales y del sector privado negociaran cuestiones climáticas clave, incluida la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático, la financiación climática y la transición justa.

Como señaló el presidente Yang durante la COP30, el sector privado y el sector de la energía limpia en particular deben desempeñar un papel clave en el cambio hacia un mundo resistente al clima. 2025 marca el 10 o aniversario del Acuerdo de París, así como el 20 o aniversario de JA Solar. En este momento crucial, JA Solar lanzó oficialmente la estrategia climática ambiental "4F (Faster, Foster, Fairer, Further)" en el pabellón de China. Como socio de soluciones de energía verde en el que confían los clientes globales, los envíos globales acumulados de los productos de JA Solar superan los 317 GW en 180 países y regiones. En 2024, JA Solar evitó más de 50 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente en emisiones y logró una relación de consumo de electricidad verde del 34 %. En 2025, JA Solar intensificó sus esfuerzos en prácticas sostenibles, colaborando con grupos de interés globales para promover cadenas de suministro responsables y una economía circular.

JA Solar también participó activamente en una serie de eventos y diálogos a lo largo de la COP30, como las mesas redondas del sector energético celebradas por el UNGC, el lanzamiento de la Iniciativa Brasileña sobre Factores de Carbono de Electricidad Específicos de Región y Tiempo Globales por Red Estatal y el lanzamiento del Consenso de Electricidad Verde 100 % 2025 como una de las empresas firmantes inaugurales. Además, JA Solar celebró una reunión individual con la iniciativa Science Based Targets (SBTi) para intercambiar opiniones sobre su camino hacia la descarbonización.

A través de su participación activa en la COP30 y más allá, JA Solar demostró que su compromiso con la acción climática es parte integral de su identidad corporativa, comprometiéndose a impulsar un futuro resistente al clima a través de una innovación incansable y una asociación global inquebrantable en la industria solar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827307/COP_01.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2749523/5631815/JA_Solar____logo_Logo.jpg

FUENTE JA Solar