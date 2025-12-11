Energia inteligente em ação: o primeiro BESS da JA Solar para C&I na Sicília, Itália

PALERMO, Itália, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A JA Solar, líder global em produtos fotovoltaicos e soluções integradas de energia, anunciou o comissionamento bem-sucedido de uma microrrede solar e de armazenamento em uma moderna instalação de C&I na Sicília. Este projeto representa uma implementação prática do modelo "PV+Storage+X" da JA Solar - uma abordagem flexível que combina geração solar e armazenamento de bateria com aplicações específicas da indústria ("X") para fornecer soluções de energia sustentáveis e personalizadas.

Projetado sob esse paradigma, o sistema combina 3,2 MW de capacidade solar existente e 2 MW recém-instalados com um sistema de armazenamento de energia de bateria de 2,61 MWh, oferecendo três benefícios: autoconsumo renovável maximizado, maior resiliência energética e uma redução significativa nos custos de energia e nas emissões de carbono.

O projeto demonstra como o modelo da JA Solar vai além do hardware genérico para fornecer soluções completas. Construída com base em tecnologia solar e de armazenamento robusta, cada solução é adaptada aos padrões operacionais específicos, condições geográficas e prioridades de negócios do setor atendido.

Principais recursos de implementação:

Gestão Inteligente de Energia: O sistema utiliza a avançada tecnologia de controle da JA Solar combinada com um Sistema de Gestão de Energia (EMS) italiano de origem local para otimizar os fluxos de energia entre a geração solar, o armazenamento de baterias e o consumo da instalação em tempo real.

O sistema utiliza a avançada tecnologia de controle da JA Solar combinada com um Sistema de Gestão de Energia (EMS) italiano de origem local para otimizar os fluxos de energia entre a geração solar, o armazenamento de baterias e o consumo da instalação em tempo real. Confiabilidade operacional: O sistema de armazenamento fornece energia de reserva, garantindo um fornecimento de energia estável e limpo durante as interrupções da rede e reduzindo a dependência de geradores a diesel de reserva.

O sistema de armazenamento fornece energia de reserva, garantindo um fornecimento de energia estável e limpo durante as interrupções da rede e reduzindo a dependência de geradores a diesel de reserva. Environmental Resilience (Resiliência Ambiental): Projetado para o ambiente costeiro da Sicília, o sistema possui proteção aprimorada contra alta umidade, corrosão por sal e temperaturas extremas.

Projetado para o ambiente costeiro da Sicília, o sistema possui proteção aprimorada contra alta umidade, corrosão por sal e temperaturas extremas. Escalabilidade pronta para o futuro: O design modular suporta a expansão à medida que as necessidades de energia da instalação evoluem.

A instalação na Sicília exemplifica o crescente portfólio global da JA Solar de implantações "PV+Storage+X" em parques de mineração, manufatura, agricultura e industriais. Confirma que o armazenamento de energia oferece o maior valor quando totalmente integrado às condições reais de operação. Com essa abordagem, a JA Solar não apenas atende aos requisitos de energia atuais, mas também aos investimentos futuros, permitindo a participação em mercados de energia avançados, como usinas de energia virtuais (VPPs) e serviços de balanceamento de rede.

Sobre a JA Energy Storage

A JA Solar é uma das principais marcas do mundo em soluções fotovoltaicas, reconhecida por sua qualidade, eficiência e histórico tecnológico. Seu negócio de armazenamento de energia, a JA Energy Storage, fornece soluções centradas no cliente para aplicações de serviços públicos, comerciais e industriais e residenciais — reforçando o compromisso da JA Solar de fornecer soluções abrangentes "PV + Storage + X" que atendam à crescente demanda por autonomia, resiliência e flexibilidade de energia no mercado dinâmico de hoje.

Para mais informações, acesse www.jasolar.com/ess

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843297/JA_Solar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2749523/JA_Solar____logo_Logo.jpg

FONTE JA Solar