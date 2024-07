JA Solar reconhecida como Highest Achiever (Maior Realizadora) no PV Module Index de 2024 do RETC, pelo quinto ano consecutivo

PEQUIM, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A JA Solar, uma das principais fabricantes globais de produtos fotovoltaicos (PV) de alto desempenho, tem o orgulho de anunciar seu reconhecimento como Highest Achiever no PV Module Index de 2024, divulgado pelo Renewable Energy Test Center (RETC). Esse renomado prêmio marca o quinto ano consecutivo em que a JA Solar foi reconhecida nas classificações anuais do RETC.

JA Solar reconhecida como maior realizadora de 2024 no PV Module Index pelo Renewable Energy Test Center (RETC), pelo quinto ano consecutivo (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

O RETC PV Module Index é uma avaliação detalhada que mede o desempenho, a confiabilidade e a qualidade dos módulos fotovoltaicos dos principais fabricantes do mundo. A conquista do título de Highest Achiever evidencia o compromisso inabalável da JA Solar com a excelência, a inovação e a sustentabilidade no setor de energia solar fotovoltaica.

Em todos esses anos, a JA Solar tem demonstrado sua liderança no setor de energia solar fotovoltaica com suas tecnologias inovadoras e produtos de alta qualidade. Com mais de 201 GW (no final do primeiro trimestre de 2024) de módulos fotovoltaicos comercializados em todo o mundo, a JA Solar desempenhou, e continua desempenhando, um papel fundamental no aumento da adoção de energia renovável. Os produtos da empresa são utilizados em projetos residenciais, comerciais e em serviços públicos em mais de 165 países, contribuindo para reduções significativas nas emissões de carbono e auxiliando os esforços globais de combate às mudanças climáticas.

"Na JA Solar, temos um compromisso com a inovação e a qualidade em todos os aspectos de nosso trabalho, e isso se reflete em nossos produtos", disse Aiqing Yang, presidente executivo da JA Solar. "Estamos extremamente orgulhosos pelo reconhecimento do RETC como Highest Achiever pelo quinto ano consecutivo. Esse reconhecimento é uma prova de nossa dedicação para oferecer produtos solares fotovoltaicos de qualidade excepcional que atendam às necessidades crescentes de nossos clientes globais e contribuam para um futuro energético sustentável."

Sobre a JA Solar

A JA Solar produz equipamentos fotovoltaicos de alto desempenho. Com várias unidades de fabricação e 13 subsidiárias de vendas em todo o mundo, os negócios da empresa englobam wafers de silício, células, módulos e usinas de energia fotovoltaica. Os produtos da JA Solar estão disponíveis em 165 países e regiões. Com suas vantagens de inovação tecnológica contínua, histórico financeiro sólido e redes internacionais de vendas e serviços bem estabelecidas, a JA Solar tem sido bem recebida e altamente reconhecida por clientes nacionais e estrangeiros. A empresa foi listada na Fortune China 500 e na Global Top 500 New Energy Enterprises por vários anos consecutivos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2458136/JA_Solar_Recognized_as_Highest_Achiever_in_RETC_s_2024_PV_Module_Index_for_the_Fifth_Consecutive_Yea.jpg

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.