JA Solar reconnue comme la plus performante de l'indice des modules photovoltaïques 2024 du RETC pour la cinquième année consécutive

BEIJING, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- JA Solar, l'un des principaux fabricants mondiaux de produits photovoltaïques (PV) haute performance, est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue comme la plus performante de l'indice des modules PV 2024 publié par le Renewable Energy Test Center (RETC). Cette prestigieuse distinction marque la cinquième année consécutive où JA Solar est récompensée dans le classement annuel du RETC.

L'indice des modules photovoltaïques du RETC est une évaluation complète des performances, de la fiabilité et de la qualité des modules PV des principaux fabricants du monde entier. L'obtention du titre « Highest Achiever » souligne l'engagement inébranlable de JA Solar en faveur de l'excellence, de l'innovation et de la durabilité dans le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque.

Au fil des ans, JA Solar a constamment démontré son leadership dans l'industrie solaire photovoltaïque grâce à ses technologies innovantes et à ses produits de haute qualité. Comptant plus de 201 GW (à la fin du premier trimestre 2024) de modules photovoltaïques expédiés dans le monde, JA Solar a joué, et continue de jouer, un rôle central sur le plan de l'accélération de l'adoption des énergies renouvelables. Les produits de cette entreprise sont utilisés dans des projets résidentiels, commerciaux et à grande échelle dans plus de 165 pays, contribuant ainsi à une réduction significative des émissions de carbone et soutenant les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

« Chez JA Solar, nous nous engageons à faire preuve d'innovation et de qualité dans tous les aspects de notre travail, ce qui se reflète dans nos produits », a déclaré Aiqing Yang, président exécutif de JA Solar. « Nous sommes immensément fiers d'être reconnus comme le "Highest Achiever" par le RETC pour la cinquième année consécutive. Cette distinction témoigne de notre engagement à fournir des produits photovoltaïques solaires de qualité supérieure qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients internationaux et contribuent à un avenir énergétique durable. »

À propos de JA Solar

JA Solar est un fabricant de produits photovoltaïques de haute performance. Avec plusieurs unités de production et 13 filiales de vente dans le monde, son activité couvre les plaquettes de silicium, les cellules, les modules et les centrales photovoltaïques. Les produits de JA Solar sont disponibles dans 165 pays et régions. Grâce à ses innovations technologiques permanentes, à ses résultats financiers solides et à ses réseaux de vente et de service bien établis à l'échelle mondiale, JA Solar a été bien accueillie et hautement reconnue par ses clients nationaux et internationaux. L'entreprise figure depuis plusieurs années consécutives dans le Fortune China 500 et le Global Top 500 New Energy Enterprises.

