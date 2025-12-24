Webinar JA SOLAR Power Talk apresenta o notável projeto fotovoltaico no SIGNAL IDUNA PARK do Borussia Dortmund

MUNIQUE, 24 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A JA Solar, parceira global de confiança em energia sustentável, organizou uma nova edição da sua série de webinars Power Talk, destacando um dos projetos de energia solar mais importantes da Europa: a instalação fotovoltaica no SIGNAL IDUNA PARK, estádio do Borussia Dortmund.

Certificado pela RID como o sistema fotovoltaico mais potente do mundo instalado no telhado de um estádio, o projeto representa um grande avanço na integração da tecnologia fotovoltaica em infraestruturas urbanas de grande escala. Mais de 11.000 módulos full-black da JA Solar cobrem agora o telhado do estádio, gerando mais de 4 GWh de eletricidade limpa anualmente e reduzindo as emissões de CO₂ em cerca de 1.700 toneladas por ano. A instalação demonstra como é possível implementar soluções fotovoltaicas de alto desempenho em locais consagrados, atendendo a rigorosos requisitos arquitetônicos, de segurança e operacionais.

Os palestrantes do webinar traçaram o percurso do projeto, desde a sua concepção até a entrada em operação, ressaltando a importância dos estudos de viabilidade iniciais, do planejamento de longo prazo e da estreita colaboração entre as partes envolvidas. Eles apontaram os desafios logísticos e técnicos de trabalhar em um dos estádios mais movimentados da Europa, onde a construção precisava respeitar um calendário lotado de eventos esportivos e não esportivos, normas de segurança rigorosas e condições climáticas variáveis.

Além da geração de energia, a instalação pode ser considerada uma forte declaração em prol da sustentabilidade. O SIGNAL IDUNA PARK, que recebe milhões de visitantes e espectadores todos os anos, tem uma visibilidade ímpar para divulgar a transição energética e mostrar como o esporte profissional pode apoiar ativamente as metas climáticas.

Para a JA Solar, o projeto é uma referência notável no fornecimento de soluções fotovoltaicas para ambientes complexos e de alto perfil. Ele demonstra a capacidade da empresa para assegurar o fornecimento confiável de produtos e módulos de alto desempenho para aplicações exigentes, abrindo novas oportunidades para a integração fotovoltaica em infraestruturas públicas e instalações esportivas na Europa e no resto do mundo.

O webinar contou com a participação de Petra Zelenická, diretora de Marketing e Pesquisa de Mercado da JA Solar na Europa; Florian Demnitz, gerente de Energia do Borussia Dortmund; e Christoph Kielhorn, líder do projeto PMO Battery Development da RWE. A sessão foi moderada por Gianluca Michieletto, gerente de marketing e mídias sociais da JA Solar.

Fundada em 2005, a JA Solar é líder mundial em soluções de geração de energia fotovoltaica, com um negócio verticalmente integrado que inclui wafers, células, módulos e armazenamento de energia. Com 16 subsidiárias no exterior, a empresa atende clientes em 180 países e regiões. No terceiro trimestre de 2025, as vendas acumuladas de células e módulos da JA Solar somavam quase 317 GW, amparadas por mais de 2.000 patentes e uma rede global robusta.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2B4IlX3AacA

