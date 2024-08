J.S. Held Celebra Reconhecimento de Peritos em Reclamações e Disputas Globais de Construção

JERICHO, NY, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Empresa de consultoria global J.S. Held, orgulhosamente comemorando 50 anos de transformação, anuncia o reconhecimento de seus especialistas em consultoria de construção no guia Who's Who Legal (WWL): Construction 2024. Este reconhecimento ressalta a posição da J.S. Held como líder na prestação de serviços de consultoria especializada para projetos de construção complexos, reclamações e disputas em todo o mundo.

WWL: Construction oferece uma análise aprofundada dos advogados e especialistas em construção de elite do mundo, bem como dos futuros líderes na área. Os especialistas reconhecidos da J.S. Held foram selecionados por sua excelente experiência e conhecimento na resolução de disputas complexas de construção multijurisdicional por meio de litígios, mediação e arbitragem.

A prática de Consultoria de Construção Global da J.S. Held fornece conhecimento técnico, financeiro e estratégico para clientes envolvidos em projetos e disputas de engenharia e construção, incluindo atraso, quantum e padrão de atendimento.

A equipe de liderança expandida, estruturada para assessorar clientes globalmente, inclui:

Mark Cohen, especialista de 33 anos em resolução de disputas, consultoria de projetos, análise de sinistros e gestão de riscos, abrangendo uma ampla gama de projetos nacionais e internacionais. Cohen, reconhecido como "excelente no estande, graças à sua preparação cuidadosa e conhecimento especializado", comentou sobre o reconhecimento da equipe:

"Estamos honrados em ter tantos de nossos especialistas reconhecidos em Who's Who Legal: Construction 2024. Este reconhecimento reflete a profundidade da experiência e o compromisso com a excelência em toda a nossa equipe global. Estou particularmente orgulhoso de como nossos especialistas são consistentemente descritos como "excelentes no estande, graças à preparação cuidadosa e ao conhecimento especializado". Isso reflete os altos padrões que mantemos em todas as regiões."

Líder da América do Norte – Wiley Wright, que tem mais de 40 anos de experiência especializada em contabilidade forense e análise de danos econômicos com foco em construção, contratos governamentais e reparações e alocações ambientais. Wright, conhecido como "excelente reputação em reivindicações de construção e contratos governamentais" e "trabalho de alta qualidade", compartilha alguns dos reconhecimentos para sua equipe:

"Tenho orgulho do reconhecimento da nossa equipe norte-americana no Who's Who Legal. Nossos especialistas são elogiados por serem "extremamente experientes" e "excelentes testemunhadores". É particularmente gratificante ver nossos futuros líderes reconhecidos por sua "grande atenção aos detalhes" e "habilidades analíticas e de comunicação impressionantes". Isso demonstra a força de nossa experiência atual e do talento promissor que estamos desenvolvendo para o futuro."

Líder da Europa, Oriente Médio, África e Ásia – Gary Kitt, que é um Inspetor de Quantidades Chartered altamente experiente, Construtor Chartered, Árbitro Chartered e Adjudicador certificado pela FIDIC com mais de 40 anos de experiência em projetos de construção e engenharia em todo o mundo. Kitt, cuja "riqueza de experiência e reputação no mercado de reivindicações de construção do Reino Unido é inigualável", destaca alguns dos reconhecimentos para sua equipe:

"Os reconhecimentos que nossa equipe da EMEA recebeu ressaltam suas capacidades excepcionais. Nossos especialistas sediados no Reino Unido são elogiados por sua "riqueza de experiência" e "reputação no mercado de reivindicações de construção do Reino Unido". Temos membros da equipe reconhecidos por sua capacidade de "simplificar a arte sombria da análise de atrasos em prosa direta", e outros notados como sendo "muito brilhantes, motivados e um dos melhores". Alguns possuem uma "compreensão profunda dos detalhes técnicos na análise de disrupção", enquanto outros são elogiados por serem "especialistas quânticos regularmente nomeados com vasta experiência" e "habilidades de redação de relatórios de alto nível". Também somos reconhecidos por nossa capacidade de "responder bem a perguntas e fornecer informações claras aos tribunais", "compreender detalhes enquanto resumimos as principais questões de forma sucinta" e por sermos "profissionais fortes e com mentalidade comercial". Nossos futuros líderes são conhecidos por sua capacidade de "explicar questões quânticas complexas de forma clara e concisa" e por serem "excepcionalmente diligentes" e "incrivelmente profissionais e conscienciosos". Essa gama de habilidades exemplifica nosso compromisso com a excelência em todos os aspectos dos serviços de consultoria em construção."

Líder Espanha e América Latina – Enrique Abiega, que combina experiência como Engenheiro Industrial e MBA (Honras) pelo INSEAD. Enrique tem mais de 20 anos de experiência trabalhando para empregadores e contratados em processos de gestão de contratos e reclamações, licitações e resolução de disputas e litígios. Abiega, descrito como "credível e confiável" e tendo "todas as capacidades técnicas para fazer um excelente trabalho", compartilha reconhecimentos para sua equipe:

"Estou orgulhoso do reconhecimento que nossa equipe da Espanha e da América Latina recebeu. Temos vários especialistas bilíngues reconhecidos, todos colegas que começaram conosco no mundo das disputas a partir da execução de projetos, e que cresceram e se desenvolveram conosco - e muito mais por vir¨

Nossos especialistas são elogiados por serem "credíveis e confiáveis" com "todas as capacidades técnicas para fazer um excelente trabalho". Temos membros da equipe conhecidos por sua abordagem "prática", que "trabalham rapidamente para transmitir quais informações são necessárias para realizar análises em um curto período de tempo". Nossos futuros líderes são reconhecidos como "especialistas em análise de atrasos" que são "fantásticos em explicar questões técnicas de construção". Na América Latina, somos elogiados por sermos "profissionais fantásticos" que trazem "conhecimento íntimo da indústria e uma boa compreensão das necessidades estratégicas". Isso reflete nosso compromisso de fornecer serviços de primeira linha aos nossos clientes em toda essa região diversificada."

A equipe de Consultoria em Construção da J.S. Held é composta por quase 200 profissionais que atendem clientes em seis continentes, em mais de 15 idiomas. Os especialistas da J.S. Held apoiam os clientes na resolução de questões desafiadoras que surgem em projetos de engenharia e construção através de todas as formas de resolução de disputas. A empresa tem um compromisso inabalável de fornecer análises e testemunhos claros e defensáveis que abordem as questões em questão. A equipe tem experiência significativa em fornecer depoimentos de testemunhas especializadas e é conhecida por sua abordagem de "ensino" - em oposição a "contar". Em vez de apenas fornecer uma opinião a um juiz, júri ou tribunal, os especialistas da J.S. Held comunicam os principais fatos e teorias relevantes de maneira clara e lógica. Da descoberta à decisão, J.S. Held fornece o conhecimento e a percepção necessários para oferecer a experiência certa em questões complexas de construção.

Jonathon Held, diretor executivo da J.S. Held, comentou: " Esse reconhecimento da Who's Who Legal ressalta nosso compromisso de fornecer experiência e soluções inovadoras no complexo mundo da consultoria em construção. Isso reflete não apenas a excelência individual de nossos especialistas, mas nossa dedicação coletiva em transformar o setor por meio de análises precisas, insights confiáveis e integridade inabalável."

Saiba mais sobre os especialistas dedicados e empreendedores que ajudam a transformar a J.S. Held, explore anossa história e celebre este marco importante, a nossa celebração 50 & Forward, connosco em jsheld.com.

Sobre a J.S. Held

A J.S. Held é uma empresa de consultoria global que fornece conhecimentos técnicos, científicos, financeiros e estratégicos em todos os ativos e valor em risco. Nossos profissionais atuam como consultores confiáveis para organizações que enfrentam questões de alto risco que exigem atenção urgente, integridade firme, experiência comprovada, análise clara e compreensão de ativos tangíveis e intangíveis. A empresa fornece um conjunto abrangente de serviços, produtos e dados que permitem aos clientes navegar em situações complexas, contenciosas e muitas vezes catastróficas.

Mais de 1.500 profissionais atendem organizações em seis continentes, incluindo 81% das Global 200 Law Firms, 70% das Forbes Top 20 Insurance Companies (85% das NAIC Top 50 Property & Casualty Insurers) e 65% das Fortune 100 Companies.

A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são empresas de contabilidade pública certificadas e não prestam serviços de auditoria, atestados ou quaisquer outros serviços de contabilidade pública. A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são escritórios de advocacia e não prestam assessoria jurídica. Valores mobiliários oferecidos através da PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, uma parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, uma parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC. Todos os direitos reservados.

