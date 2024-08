J.S. Held viert erkenning door internationale experts op het gebied van claims en geschillen in de bouwsector

JERICHO, New York, 16 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Internationaal adviesbureau J.S. Held, dat met trots haar 50-jarig jubileum als baanbrekend bedrijf viert, is zeer verheugd over de erkenning van haar deskundige adviseurs voor de bouwsector in de gids Who's Who Legal (WWL): Construction 2024. Deze erkenning onderstreept de positie van J.S. Held als leider op het gebied van het leveren van deskundige adviezen voor complexe bouwprojecten, claims en geschillen wereldwijd.

WWL: Construction biedt grondige analyses van 's werelds beste juristen en experts in de bouwsector, alsmede toekomstige leiders op dit gebied. De erkende experts van J.S. Held zijn geselecteerd vanwege hun ongekende ervaring en expertise op het gebied van het oplossen van complexe geschillen in de bouwsector die zich uitstrekken over meerdere jurisdicties door middel van rechtszaken, bemiddeling en arbitrage.

J.S. Held levert door middel van haar adviserende activiteiten in de bouwsector technische, financiële en strategische expertise aan cliënten die betrokken zijn bij technische en bouwprojecten en geschillen, waaronder vertragingen, kwantumkwesties en standaardzorg.

Het uitgebreide managementteam, gestructureerd om klanten wereldwijd van advies te voorzien, bestaat onder andere uit:

Mark Cohen, al 33 jaar werkzaam als expert op het gebied van geschillenbeslechting, projectadviezen, schadeanalyse en risicobeheer voor diverse nationale en internationale projecten. Cohen, erkend als een expert in de rechtszaal dankzij zijn zorgvuldige voorbereiding en grondige kennis, zei het volgende over de erkenning van het team:

"We zijn vereerd dat zoveel van onze experts zijn opgenomen in Who's Who Legal: Construction 2024. Deze erkenning weerspiegelt de diepgaande expertise en het streven naar uitmuntendheid in ons gehele wereldwijde team. Ik ben er vooral trots op dat onze experts consequent worden omschreven als experts in de rechtszaal dankzij hun zorgvuldige voorbereiding en grondige kennis. Dit is een bewijs van de hoge normen die we aanhouden in alle regio's."

Wiley Wright, hoofd voor Noord-Amerika met meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van forensische boekhouding en het analyseren van economische schade, met nadruk op de bouwsector, overheidscontracten en milieusaneringen en toewijzingen. Wright, bekend om zijn uitstekende reputatie op het gebied van claims bij bouw- en overheidscontracten en zijn werk van hoge kwaliteit zegt het volgende over de erkenningen voor zijn team:

"Ik ben trots op de erkenning van ons Noord-Amerika-team team in Who's Who Legal. Onze experts worden geprezen omdat ze uiterst ervaren en zeer bedreven zijn in het geven van getuigenverklaringen. Het is bijzonder verheugend om te zien dat onze toekomstige leiders worden erkend om hun ongekende aandacht voor details en indrukwekkende communicatieve en analytische vaardigheden. Hieruit blijkt de kracht aan van zowel onze huidige expertise als het veelbelovende talent dat we ontwikkelen voor de toekomst."

Gary Kitt, hoofd voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië, een zeer ervaren Chartered Quantity Surveyor, Chartered Builder, Chartered Arbitrator en door de FIDIC gecertificeerd Adjudicator met meer dan 40 jaar ervaring met technische en bouwprojecten wereldwijd. Kitt, die beschikt over een ongekende schat aan ervaring en reputatie op de Britse markt voor claims in de bouwsector, zegt het volgende over enkele van de erkenningen voor zijn team:

"De erkenningen die ons EMEA-team heeft gekregen, onderstrepen de uitzonderlijke capaciteiten van het team. Onze experts in het Verenigd Koninkrijk worden geprezen om hun schat aan ervaring en hun reputatie in de Britse markt met betrekking tot claims in de bouwsector. Enkele van onze teamleden worden erkend om hun vermogen om de 'duistere kunst' van vertragingsanalyse om te zetten in klare taal. Van anderen wordt opgemerkt dat ze zeer intelligent en gemotiveerd zijn en tot de allerbesten behoren. Sommigen beschikken over een grondig begrip van de technische details van verstoringsanalyses, terwijl anderen worden geprezen omdat ze regelmatig worden aangesteld als kwantumexperts vanwege hun enorme ervaring en omdat ze beschikken over uitstekende vaardigheden op het gebied van het schrijven van rapporten. Verder ontvangen we erkenning voor ons vermogen om goed te reageren op vragen en duidelijke informatie te verstrekken aan rechtbanken, details te begrijpen en belangrijke kwesties beknopt onder woorden te brengen, en omdat we begaafde en commercieel ingestelde werkers zijn. Onze toekomstige leiders worden geprezen om hun vermogen om complexe kwantumkwesties duidelijk en beknopt onder woorden te brengen en om hun buitengewone ijver en ongelooflijk professionele en gewetensvolle benadering. Al deze vaardigheden belichamen ons streven naar uitmuntendheid in alle aspecten van onze adviesdiensten voor de bouwsector."

Enrique Abiega, hoofd voor Spanje en Latijns-Amerika, beschikt over een combinatie van ervaring als industrieel ingenieur en een MBA (cum laude) van INSEAD. Enrique beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het werken met werkgevers en aannemers op het gebied van contract- en claimmanagement, aanbestedingen, geschillenbeslechting en procesvoering. Abiega, die wordt beschreven als geloofwaardig en betrouwbaar en als een persoon die beschikt over alle technische capaciteiten om uitstekend werk te leveren, zegt het volgende over enkele van de erkenningen voor zijn team:

"Ik ben trots op de erkenning die ons team voor Spanje en Latijns-Amerika heeft ontvangen. Diverse van onze tweetalige experts hebben erkenning ontvangen, allemaal collega's die samen met ons zijn begonnen in de geschillenwereld en afkomstig zijn uit de wereld van projectuitvoering, en die met ons zijn gegroeid en zich hebben ontwikkeld - en dat proces is nog lang niet ten einde¨

Onze experts worden geprezen omdat ze geloofwaardig en betrouwbaar zijn en beschikken over alle technische capaciteiten om uitstekend werk te leveren. We hebben teamleden die bekend staan om hun 'hands-on' aanpak, die snel werken om de informatie door te geven die nodig is om in korte tijd een analyse te kunnen uitvoeren. Onze toekomstige leiders worden erkend als experts op het gebied van vertragingsanalyse en hun fantastische vermogen om technische bouwkwesties uit te leggen. In Latijns-Amerika worden we geprezen als geweldige professionals die beschikken over diepgaande kennis van de sector en een goed begrip van strategische behoeften. Dit weerspiegelt onze inzet tot het leveren van diensten van topkwaliteit aan onze klanten in deze diverse regio."

Het adviesteam van J.S. Held voor de bouwsector bestaat uit bijna 200 professionals die diensten leveren in meer dan 15 talen aan cliënten verspreid over zes continenten. De experts van J.S. Held ondersteunen cliënten bij het oplossen van uitdagende kwesties die zich voordoen in technische en bouwprojecten in alle vormen van geschillenbeslechting. Het kantoor zet zich onvermoeibaar in voor het leveren van heldere, onderbouwde analyses en getuigenverklaringen met betrekking tot de problemen die op dat moment aan de orde zijn. Het team heeft veel ervaring met het afleggen van getuigenverklaringen door deskundigen en staat bekend om zijn 'docerende' - in plaats van 'verhalende' - aanpak. In plaats van een rechter, jury of rechtbank slechts een mening te geven, brengen de experts van J.S. Held op een duidelijke en logische manier belangrijke feiten en relevante theorieën naar voren. J.S. Held beschikt de vereiste kennis en het inzicht die nodig zijn om de juiste expertise te bieden in complexe bouwkwesties, van de onderzoeksfase tot aan de uiteindelijke beslissing.

Jonathan Held, CEO van J.S. Held merkt op: "Deze erkenning door Who's Who Legal onderstreept onze toewijding tot het leveren van expertise en innovatieve oplossingen in de complexe wereld van adviezen voor de bouwsector. Hiermee worden niet alleen de individuele topprestaties van onze experts weerspiegeld, maar ook onze collectieve toewijding tot het transformeren van de sector door middel van nauwkeurige analyses, betrouwbare inzichten en nimmer aflatende integriteit."

