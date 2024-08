J.S. Held celebra el reconocimiento global de expertos en reclamos y disputas de construcción

JERICHO, Nueva York, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- La consultora global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años transformadores, anuncia el reconocimiento de sus expertos en asesoría en construcción en la guía Who's Who Legal (WWL): Construction 2024. Este reconocimiento subraya la posición de J.S. Held como líder en la prestación de servicios de asesoramiento experto para proyectos de construcción complejos, reclamaciones y disputas a nivel mundial.

La consultora global J.S. Held celebra el reconocimiento de expertos en Who's Who Legal: Construction 2024. (PRNewsfoto/J.S. Held)

WWL: Construction ofrece un análisis en profundidad de los abogados y expertos en construcción de élite del mundo, así como de los futuros líderes en el campo. Los expertos reconocidos de J.S. Held han sido seleccionados por su destacada experiencia y conocimientos en la resolución de complejas disputas de construcción multijurisdiccionales a través de litigios, mediación y arbitraje.

La práctica de Asesoría Global de Construcción de J.S. Held proporciona experiencia técnica, financiera y estratégica a clientes involucrados en proyectos y disputas de ingeniería y construcción, incluidos retrasos, cuántica y estándar de atención.

El equipo de liderazgo ampliado, estructurado para asesorar a los clientes a nivel mundial, incluye:

Mark Cohen, un experto de 33 años en resolución de disputas, asesoría de proyectos, análisis de reclamos y gestión de riesgos que abarca una amplia gama de proyectos nacionales e internacionales. Cohen, reconocido como "excelente en el stand, gracias a su cuidadosa preparación y conocimiento experto", comentó sobre el reconocimiento del equipo:

"Nos sentimos honrados de que muchos de nuestros expertos sean reconocidos en Who's Who Legal: Construction 2024. Este reconocimiento refleja la profundidad de la experiencia y el compromiso con la excelencia en todo nuestro equipo global. Estoy particularmente orgulloso de cómo nuestros expertos se describen constantemente como "excelentes en el stand, gracias a una cuidadosa preparación y conocimiento experto". Esto habla de los altos estándares que mantenemos en todas las regiones ".

Líder de América del Norte: Wiley Wright, quien tiene más de 40 años de experiencia especializándose en contabilidad forense y análisis de daños económicos, centrándose en la construcción, los contratos gubernamentales y las remediaciones y asignaciones ambientales. Wright, conocido como "excelente reputación en reclamos de contratos de construcción y gubernamentales" y "trabajo de alta calidad", comparte algunos de los reconocimientos para su equipo:

"Estoy orgulloso del reconocimiento de nuestro equipo norteamericano en Who's Who Legal. Nuestros expertos son elogiados por ser "extremadamente experimentados" y "excelentes testificadores". Es particularmente gratificante ver que nuestros futuros líderes son reconocidos por su "gran atención a los detalles" y sus "impresionantes habilidades de comunicación y análisis". Esto demuestra la fortaleza de nuestra experiencia actual y el talento prometedor que estamos desarrollando para el futuro ".

Líder de Europa, Medio Oriente, África y Asia: Gary Kitt, quien es un Inspector de Cantidades Colegiado, Constructor Colegiado, Árbitro Colegiado y Adjudicador certificado por la FIDIC con más de 40 años de experiencia en proyectos de construcción e ingeniería en todo el mundo. Kitt, cuya "riqueza de experiencia y reputación en el mercado de reclamaciones de construcción del Reino Unido es insuperable", destaca algunos de los reconocimientos para su equipo:

"Los reconocimientos que ha recibido nuestro equipo de EMEA subrayan sus excepcionales capacidades. Nuestros expertos con sede en el Reino Unido son elogiados por su "riqueza de experiencia" y "reputación en el mercado de reclamaciones de construcción del Reino Unido". Tenemos miembros del equipo reconocidos por su capacidad para "simplificar el oscuro arte del análisis de retrasos en una prosa directa", y otros señalados como "muy brillantes, motivados y uno de los mejores". Algunos poseen una "comprensión profunda de los detalles técnicos en el análisis de interrupciones", mientras que otros son elogiados por ser "expertos cuánticos nombrados regularmente con vasta experiencia" y "habilidades de redacción de informes de primer nivel". También se nos reconoce por nuestra capacidad de "responder bien a las preguntas y proporcionar información clara a los tribunales", "comprender los detalles mientras resumimos los problemas clave de manera sucinta" y por ser "profesionales fuertes y con mentalidad comercial". Nuestros futuros líderes se destacan por su capacidad para "explicar asuntos cuánticos complejos de manera clara y concisa" y por ser "excepcionalmente diligentes" e "increíblemente profesionales y concienzudos". Esta gama de habilidades ejemplifica nuestro compromiso con la excelencia en todos los aspectos de los servicios de asesoría en construcción ".

Líder de España y América Latina – Enrique Abiega, quien combina experiencia como Ingeniero Industrial y MBA (con honores) de INSEAD. Enrique tiene más de 20 años de experiencia trabajando para empleadores y contratistas en gestión de contratos y reclamos, licitaciones y resolución de disputas y procesos de litigio. Abiega, descrito como "creíble y confiable" y con "todas las capacidades técnicas para hacer un excelente trabajo", comparte reconocimientos para su equipo:

"Estoy orgulloso del reconocimiento que ha recibido nuestro equipo de España y Latinoamérica. Tenemos varios expertos bilingües reconocidos, todos los colegas que comenzaron con nosotros en el mundo de las disputas provenientes de la ejecución de proyectos, y que han crecido y se han desarrollado con nosotros, y más por venir.

Nuestros expertos son elogiados por ser "creíbles y confiables" con "todas las capacidades técnicas para hacer un excelente trabajo". Tenemos miembros del equipo que destacan por su enfoque "práctico", que "trabajan rápidamente para transmitir la información que se necesita para realizar el análisis en un corto período de tiempo". Nuestros futuros líderes son reconocidos como "expertos en análisis de retrasos" que son "fantásticos para explicar problemas técnicos de construcción". En América Latina, somos elogiados por ser "profesionales fantásticos" que aportan "un conocimiento íntimo de la industria y una buena comprensión de las necesidades estratégicas". Esto refleja nuestro compromiso de brindar servicios de primer nivel a nuestros clientes en esta diversa región ".

El equipo de asesoría de construcción de J.S. Held está compuesto por casi 200 profesionales que atienden a clientes en seis continentes, en más de 15 idiomas. Los expertos de J.S. Held apoyan a los clientes en la resolución de problemas desafiantes que surgen en proyectos de ingeniería y construcción a través de todas las formas de resolución de disputas. La firma tiene un compromiso inquebrantable de ofrecer un análisis y un testimonio claros y defendibles que aborden los problemas en cuestión. El equipo tiene una experiencia significativa en la prestación de testimonios de testigos expertos y es conocido por su enfoque de "enseñanza", en lugar de "decir". En lugar de solo proporcionar una opinión a un juez, jurado o tribunal, los expertos de J.S. Held comunican hechos clave y teorías relevantes de una manera clara y lógica. Desde el descubrimiento hasta la decisión, J.S. Held proporciona el conocimiento y la visión necesarios para ofrecer la experiencia adecuada en asuntos de construcción complejos.

Jonathon Held, director ejecutivo de J.S. Held, comentó: " Este reconocimiento de Who's Who Legal subraya nuestro compromiso de ofrecer experiencia y soluciones innovadoras en el complejo mundo del asesoramiento en construcción. Refleja no solo la excelencia individual de nuestros expertos, sino también nuestra dedicación colectiva a transformar la industria a través de análisis precisos, ideas confiables e integridad inquebrantable ".

Obtenga más información sobre los expertos dedicados y emprendedores que ayudan a transformar J.S. Held, conozca nuestra historia y celebre este hito trascendental, nuestra celebración 50 & Forward, con nosotros en jsheld.com.

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una empresa de consultoría global que proporciona experiencia técnica, científica, financiera y estratégica en todos los activos y valores en riesgo. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan asuntos de alto riesgo y que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y una comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 81 % de los bufetes de abogados de la Global 200, el 70 % de las 20 principales compañías de seguros de Forbes (el 85 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la NAIC) y el 65 % de las compañías de Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son bufetes de abogados y no brindan asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC u Ocean Tomo Investment Group, LLC, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC. Todos los derechos reservados.

Contacto:

Kristi L. Stathis | relaciones públicas globales | +1 786 833 4864 | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2483111/WhosWhoLegal_Construction_JSHeld_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4862115/JS_Held_Logo.jpg

FUENTE J.S. Held