J.S. Held Expande a Liderança Executiva para Supervisionar a Próxima Fase de Crescimento

JERICHO, N.Y., 4 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A empresa de consultoria global J.S. Held, orgulhosamente comemorando 50 anos de transformação, anuncia Lee Spirer como seu novo presidente e diretor de operações (COO), reportando-se ao diretor executivo (CEO), Jonathon Held.

Lee Spirer | Presidente e COO | J.S. Held, LLC

Lee Spirer é um líder transformacional com vasta experiência na criação de valor para investidores em negócios de capital humano intensivo, concentrando-se no desenvolvimento de serviços inovadores e de alto impacto para clientes e na construção de plataformas que atraem profissionais de classe mundial para maximizar seu sucesso na carreira.

Ao longo de sua carreira de 30 anos, Lee Spirer ficou conhecido por sua visão estratégica aguçada, fortemente ligada à execução bem-sucedida do plano, à construção e desenvolvimento de equipes, ao aproveitamento da inovação e ao aproveitamento da tecnologia. Suas equipes equilibraram estratégias de crescimento orgânicas e baseadas em aquisições, ao mesmo tempo em que impulsionam o desempenho operacional.

O CEO, Jonathon Held, comentando sobre a nomeação de Lee para Presidente e COO, reflete sobre sua "vasta experiência e capacidade comprovada de conduzir estratégias focadas em resultados financeiros e excelência operacional". Held continua: "Estou ansioso para fazer parceria com Lee para apoiar todas as partes interessadas da J.S. Held – membros de nossa equipe, clientes e investidores".

Tendo iniciado sua carreira profissional servindo grandes clientes complexos como consultor de estratégia, Spirer preparou o terreno para seu sucesso na criação e cultivo de negócios de capital humano, incluindo:

Navigant, onde liderou o crescimento e a transformação da empresa de 6.000 profissionais, mais do que duplicando as receitas e, finalmente, tornando a empresa privada e fundindo-se com a Guidehouse.

Kroll Risk & Compliance, onde, como Presidente, fundou e construiu uma nova divisão de business intelligence.

& Compliance, onde, como Presidente, fundou e construiu uma nova divisão de business intelligence. IBM Business Consulting Services, onde após a aquisição da Mainspring pela IBM, uma empresa de estratégia/transformação digital, ele liderou os mercados financeiros globais para a empresa Fortune 100.

Ao longo de sua carreira, Lee Spirer atuou em empresas públicas e privadas, adquiriu e vendeu negócios, orientou uma empresa através de um IPO e interagiu com uma ampla gama de investidores e conselhos. Mais recentemente, trabalhou com várias empresas de private equity para identificar e avaliar potenciais investimentos. "Lee é um líder de negócios focado no crescimento com um forte histórico de sucesso", observa Steve Dutton, sócio da Kelso & Company, parceiro de private equity da J.S. Held. Dutton continua: "A capacidade comprovada de Lee de identificar, avaliar e impulsionar a criação de valor nos setores de serviços profissionais e habilitados para tecnologia faz dele um parceiro ideal para apoiar o crescimento da J.S. Held."

Lee Spirer, comentando sobre o que o atraiu para a J.S. Held, compartilha: "A combinação única da J.S. Held de uma posição de mercado muito forte sobre a qual construir, capital humano extraordinário, um histórico comprovado de crescimento orgânico e capacidade de aumentar com aquisições e integrar com sucesso esses profissionais apresenta a plataforma ideal para o crescimento em todos os níveis – apresentando oportunidades de carreira para nossos profissionais, valor para nossos clientes e retornos para os investidores." Spirer continua: "Como presidente e COO, estou focado em mais crescimento estratégico, evolução e escala por meio de inovação e tecnologia de serviços".

Lee Spirer agora faz parte da equipe dedicada e empreendedora de especialistas que ajudam a transformar a J.S. Held. Conheça a nossa história e comemore este marco importante, a nossa celebração 50 & Forward, connosco em jsheld.com.

Sobre a J.S. Held

A J.S. Held é uma empresa de consultoria global que combina conhecimentos técnicos, científicos, financeiros e estratégicos para aconselhar clientes que buscam obter valor e mitigar riscos. Nossos profissionais atuam como consultores confiáveis para organizações que enfrentam questões de alto risco que exigem atenção urgente, integridade firme, experiência comprovada, análise clara e compreensão de ativos tangíveis e intangíveis. A empresa fornece um conjunto abrangente de serviços, produtos e dados que permitem aos clientes navegar em situações complexas, contenciosas e muitas vezes catastróficas.

Mais de 1.500 profissionais atendem organizações em seis continentes, incluindo 81% dos escritórios de advocacia da Global 200 Law Firms, 70% das empresas de seguro da Forbes Top 20 Insurance Companies (85% das NAIC Top 50 Property & Casualty Insurers) e 65% das empresas da Fortune 100 Companies.

A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são empresas de contabilidade pública certificadas e não prestam serviços de auditoria, atestados ou quaisquer outros serviços de contabilidade pública. A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são escritórios de advocacia e não prestam assessoria jurídica. Valores mobiliários oferecidos através da PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, uma parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC, ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, uma parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC. Todos os direitos reservados.

Kristi L. Stathis | Relações Públicas Globais | +1 786 833 4864 | [email protected]

Find Your Expert®.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2522367/JS_Held_Lee_Spirer_President_and_COO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4948485/JS_Held_Logo.jpg

FONTE J.S. Held