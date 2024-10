J.S. Held amplía su liderazgo ejecutivo para supervisar la próxima fase de crecimiento

JERICHO, Nueva York, 4 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- La empresa de consultoría global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años de transformación, anuncia a Lee Spirer como su nuevo presidente y director de operaciones (COO), reportando al director general (CEO), Jonathon Held.

Lee Spirer es un líder transformador con una amplia experiencia en la creación de valor para los inversores en negocios intensivos en capital humano, y se centra en el desarrollo de servicios innovadores y de alto impacto para los clientes, y en la creación de plataformas que atraigan a profesionales de talla mundial para maximizar su éxito profesional.

A lo largo de sus 30 años de carrera, Lee Spirer ha sido conocido por su aguda visión estratégica estrechamente vinculada a la ejecución exitosa de planes, la creación y el desarrollo de equipos, así como el aprovechamiento de la innovación y tecnología. Sus equipos tienen estrategias de crecimiento orgánicas y basadas en adquisiciones equilibradas, al tiempo que impulsan el rendimiento operativo.

El director general, Jonathon Held, al comentar sobre la designación de Lee como presidente y director de operaciones, reflexiona sobre su "amplia experiencia y capacidad comprobada para impulsar una estrategia centrada en los resultados financieros y la excelencia operativa". Held continúa: "Espero colaborar con Lee para apoyar a todas las partes interesadas de J.S. Held: los miembros de nuestro equipo, los clientes y los inversores".

Al comenzar su carrera profesional al servicio de grandes y complejos clientes como consultor de estrategia, Spirer preparó el escenario para su éxito con la generación y el trabajo en negocios de capital humano, que incluyen los siguientes:

Navigant, donde lideró el crecimiento y la transformación de la empresa profesional de 6.000 personas, para duplicar con creces los ingresos y, en última instancia, privatizar la empresa y fusionarla con Guidehouse.

Kroll Risk & Compliance, donde como presidente, fundó y construyó una nueva división de inteligencia empresarial.

IBM Business Consulting Services, donde tras la adquisición por parte de IBM de Mainspring, una empresa de estrategia y transformación digital, lideró los mercados financieros globales de la empresa Fortune 100.

A lo largo de su carrera, Lee Spirer ha dirigido empresas públicas y privadas, ha adquirido y vendido empresas, ha guiado a una empresa a través de una oferta pública de venta (IPO, por sus siglas en inglés) y ha interactuado con una amplia gama de inversores y juntas directivas. Más recientemente, trabajó con varias firmas de capital privado para identificar y evaluar posibles inversiones. "Lee es un líder empresarial centrado en el crecimiento con un sólido historial de éxito", observa Steve Dutton, socio de Kelso & Company, socio de capital privado de J.S. Held. Dutton continúa: "La capacidad comprobada de Lee para identificar, evaluar e impulsar la creación de valor en los sectores de servicios profesionales y basados en tecnología, lo convierte en un socio ideal para impulsar un mayor crecimiento en J.S. Held".

Lee Spirer, al comentar lo que le atrajo de J.S. Held, comparte: "La combinación única de J.S. Held de una posición de mercado muy sólida sobre la cual construir, un capital humano extraordinario, un historial comprobado de crecimiento orgánico y la capacidad de incrementar con adquisiciones e integrar con éxito a esos profesionales, presenta la plataforma ideal para el crecimiento en todos los niveles, lo que ofrece oportunidades de carrera para nuestros profesionales, valor para nuestros clientes y rendimientos para los inversores". Spirer continúa: "Como presidente y director de operaciones, estoy enfocado en un mayor crecimiento estratégico, evolución y escala mediante la innovación y la tecnología del servicio".

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una empresa de consultoría global que combina experiencia técnica, científica, financiera y estratégica, para asesorar a los clientes que buscan obtener valor y mitigar el riesgo. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan asuntos de alto riesgo y que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y una comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 81 % de los bufetes de abogados de la Global 200, el 70 % de las 20 principales empresas de seguros de Forbes (el 85 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de E.E. U.U.) y el 65 % de las empresas de Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son bufetes de abogados y no brindan asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, razón social Phoenix IB, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC, u Ocean Tomo Investment Group, LLC, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC. Todos los derechos reservados.

