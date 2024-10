J.S. Held breidt uitvoerend management uit om volgende groeifase te sturen

JERICHO, N.Y., 4 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held, dat met trots 50 transformerende jaren viert, kondigt Lee Spirer aan als de nieuwe President en Chief Operating Officer (COO), die rapporteert aan Chief Executive Officer (CEO), Jonathon Held.

Lee Spirer is een transformationeel leider met uitgebreide ervaring in het creëren van waarde voor investeerders in human capital-intensieve bedrijven. Hij legt de focus op het ontwikkelen van innovatieve, impactvolle diensten voor klanten en het bouwen van platforms die professionals van wereldklasse aantrekken om hun carrièresucces te maximaliseren.

Gedurende zijn 30-jarige carrière heeft Lee Spirer zijn scherp strategisch inzicht laten zien dat nauw verbonden is met de succesvolle uitvoering van plannen, het bouwen en ontwikkelen van teams, het aanboren van innovatie en het benutten van technologie. Zijn teams hebben organische en op overnames gebaseerde groeistrategieën in balans gebracht en tegelijkertijd de operationele prestaties verbeterd.

Jonathan Held, CEO, zegt over Lee's benoeming tot President en COO dat hij "uitgebreide ervaring en een bewezen vermogen heeft om de strategie te bepalen die gericht is op financiële resultaten en operationele uitmuntendheid". Held vervolgt: "Ik kijk ernaar uit om met Lee samen te werken en alle belanghebbenden van J.S. Held te ondersteunen, waaronder onze teamleden, klanten en investeerders."

Spirer begon zijn professionele carrière als strategieconsultant voor grote complexe klanten en legde de basis voor zijn succes in het creëren en cultiveren van bedrijven op het gebied van menselijk kapitaal, onder meer:

Navigant, waar hij de groei en transformatie van het 6.000 professionals tellende bedrijf leidde, de inkomsten meer dan verdubbelde en het bedrijf uiteindelijk privaat maakte en een fusie aanging met Guidehouse.

Kroll Risk & Compliance, waar hij als President een nieuwe business intelligence-divisie opstartte en ontwikkelde.

Tijdens zijn carrière heeft Lee Spirer gewerkt in openbare en private ondernemingen, bedrijven overgenomen en verkocht, een bedrijf door een beursgang geloodst en relaties onderhouden met een breed scala aan investeerders en besturen. Onlangs werkte hij samen met verschillende participatiemaatschappijen om potentiële investeringen in kaart te brengen en te evalueren. "Lee is een groeigerichte business leader met een sterke en succesvolle staat van dienst," aldus Steve Dutton, Partner bij Kelso & Company, private equity-partner van J.S. Held. Dutton vervolgt: "Lee's bewezen vermogen om waardecreatie vast te stellen, te evalueren en te stimuleren in de professionele en op technologie gebaseerde dienstensector maakt hem een ideale partner om verdere groei bij J.S. Held te ondersteunen."

Lee Spirer geeft aan waarom hij zich tot J.S. Held voelt aangetrokken, "J.S. Held omvat een unieke combinatie van een zeer sterke marktpositie waarop we kunnen bouwen, buitengewoon menselijk kapitaal en een bewezen track record van organische groei. Samen met het vermogen om te groeien door middel van acquisities en de succesvolle integratie van professionals, levert het een ideaal platform voor ontwikkeling op alle niveaus: carrièremogelijkheden voor onze professionals, waarde voor onze klanten en rendement voor investeerders." Spirer vervolgt: "Als president en COO richt ik me op verdere strategische groei, evolutie en schaalvergroting door middel van service-innovatie en technologie."

Lee Spirer maakt nu deel uit van het toegewijde en ondernemende team van experts die J.S. Held helpen transformeren. Verken ons verhaal en vier deze gedenkwaardige mijlpaal, onze 50 & Forward-viering, samen met ons op jsheld.com.

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd adviesbureau dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om klanten te adviseren die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals dienen als vertrouwde adviseurs voor organisaties die te maken hebben met zaken waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwankelbare integriteit, bewezen ervaring, duidelijke analyse en inzicht in zowel materiële als immateriële aspecten vereisen. Het bureau biedt een uitgebreid pakket van diensten, producten en gegevens waarmee klanten hun weg kunnen vinden in complexe, controversiële en vaak catastrofale situaties.

Meer dan 1500 professionals bedienen organisaties op zes continenten, waaronder 81% van de Global 200 advocatenkantoren, 70% van de Forbes Top 20 verzekeringsmaatschappijen (85% van de NAIC Top 50 Property & Casualty verzekeraars) en 65% van de Fortune 100 bedrijven.

J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde openbare accountantskantoren en bieden geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten aan. J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen advocatenkantoren en geven geen juridisch advies. Effecten aangeboden via PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/ SIPC, of Ocean Tomo Investment Group, LLC, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

