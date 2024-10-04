J.S. Held 擴大行政領導層陣容，以監督下一階段的增長

紐約傑里科2024年10月4日 /美通社/ -- 全球諮詢公司 J.S. Held 自豪地慶祝充滿變革的 50 周年，宣布 Lee Spirer 擔任其新主席暨營運總監 (COO)，並向行政總裁 (CEO) Jonathon Held 報告。

Lee Spirer 是一位具有豐富經驗的轉型領導者，致為客戶開發創新、高影響力的服務，並建立吸引世界級專業人士的平台，以最大限度地提高其職業成就；如此種種，他為人力資本密集型企業的投資人創造價值。

Lee Spirer | 主席暨營運總監 | J.S. Held, LLC

在他 30 年的職業生涯中，Lee Spirer 以敏銳的戰略洞察力著稱，擅長成功地執行計劃、建設和發展團隊、開拓創新和運用科技。他的團隊在推動營運績效的同時，平衡了有機和收購型的成長策略。

行政總裁 Jonathon Held 評論 Lee Spirer 獲任命為新主席暨營運總監，反映了他「擁有豐富經驗和獲公認的能力，以推動專注於財務業績和卓越營運的策略」。Held 繼續說：「我期待與 Lee 合作，支援所有 J.S. 利益相關者──我們的團隊成員、客戶和投資者。」

Spirer 的職業生涯從策略顧問開始，服務大型複雜客戶，為他建立和培養人力資本業務的成功奠定基礎，包括：

在 Navigant 這間擁有 6,000 名專業人員的公司，他帶領公司成長與轉型，讓收入增長超過一倍，並最終將公司私有化，與 Guidehouse 合併。

在 Kroll Risk & Compliance，作為主席，他創立並建設了新的商業智能部門。

& Compliance，作為主席，他創立並建設了新的商業智能部門。 在 IBM Business Consulting Services，在 IBM 收購數碼策略/轉型公司 Mainspring 後，他為財富 100 強企業領導全球金融市場。

在他的職業生涯中，Lee Spirer 曾在公共和私人公司經營業務、收購和出售業務，指導一間公司完成首次公開募股 (IPO)，並與各式各樣的投資人和董事局交流。最近，他與幾家私募股權公司合作，以識別和評估潛在的投資機遇。J. S Kelso & Company 合夥人兼 J.S. Held 的私募股權合夥人 Steve Dutton 表示：「Lee 是一位以增長為中心的業務領導者，他的成功記錄相當豐富。Dutton 繼續說：「Lee 在專業和技術支援的服務領域中，表現出識別、評估和推動價值創造的能力，是支持 J.S. Held 進一步發展的理想合作拍檔。」

Lee Spirer 談到 J.S. Held 吸引他的地方，說：「J.S. Held 是獨特的結合，包括非常強大的市場地位，非凡的人力資本，經驗豐富的內部成長記錄，以及透過收購並成功匯聚這些專業人士的能力，為各個層面提供成長的理想平台──為我們的專業人士提供職業機會，為我們的客戶提供價值，並為投資者帶來回報。」Spirer 繼續說：「作為主席暨營運總監，我致力於透過服務創新和科技，進一步發展、進化和擴展。」

Lee Spirer 現在是協助 J.S. Held 轉型的專業創業團隊的成員之一。與我們在 jsheld.com 一起探索我們的故事，並慶祝這個重要里程碑，即我們的 50 周年和向前邁進慶祝活動。

J.S. Held 簡介

J.S. Held 是一間全球諮詢公司，結合技術、科學、金融和戰略專業知識，為希望實現價值並降低風險的客戶提供建議。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們均開誠佈公，具備久經考驗的經驗，善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。本公司提供全面服務、產品和數據的套裝，協助客戶應付複雜、有爭議兼通常是災難的情況。

我們的專家超過 1500 名，服務遍及六大洲的機構。當中包括 81% 的全球 200 強律師事務所、70% 的福布斯 20 強保險公司（85% 的 NAIC 50 強財產及意外保險公司）以及 65% 的財富 100 強公司。

J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非註冊會計師事務所，不提供審計、證實或任何其他註冊會計師服務。J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非律師事務所，不提供法律意見。本公司股票透過 PM Securities, LLC，即 Phoenix IB（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）持有，成員 FINRA/SIPC，或 Ocean Tomo Investment Group, LLC，作為 J.S. 的一部分提供。J.S. Held 保留所有權利。

Kristi L. Stathis | 全球公共關係 | +1 786 833 4864 | [email protected]

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SOURCE J.S. Held