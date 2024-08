J.S. Held Expertise em Recuperação Global de Ativos e Investigações Reconhecidas

JERICHO, Nova York, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A empresa de consultoria global J.S. Held, orgulhosamente comemorando 50 anos de transformação, anuncia o reconhecimento de seus especialistas pela Who's Who Legal (WWL), que identifica anualmente os principais profissionais da área jurídica e especialistas em consultoria com base em pesquisas abrangentes e independentes.

Experiência em Recuperação de Ativos

A J.S. Held foi reconhecida no relatório da WWL de 2024 sobre rastreamento, pesquisa e recuperação de ativos por sua experiência líder de mercado em rastreamento e recuperação de ativos perdidos, desviados ou roubados. Os especialistas da empresa são reconhecidos como líderes em rastreamento e recuperação de ativos globais, fornecendo inteligência acionável para apoiar recuperações em litígios de grande escala e reivindicações de arbitragem, julgamentos e prêmios para uma clientela diversificada, incluindo corporações, bancos, escritórios de advocacia, fundos de hedge e financiadores de litígios. Visando ativos de alto valor e aqueles que podem causar interrupção, os especialistas trabalham com advogados tanto pré-contencioso quanto pós-julgamento e adjudicação para ajudar a avaliar e recuperar ativos.

Um exemplo notável da experiência de J.S. Held na recuperação de prêmios envolveu uma empresa de petróleo e gás que obteve um prêmio ICSID de US $ 374 milhões contra a República do Equador, que o governo estava se recusando a pagar. Os especialistas em recuperação de ativos da J.S. Held apoiaram o desenvolvimento da estratégia de recuperação e gerenciaram os esforços globais de execução, resultando no pagamento integral do prêmio dentro de um ano após a contratação.

Investigações

O relatório WWL e Global Investigations Review Investigations 2024 destaca a proeza de J.S. Held em investigações multi-jurisdicionais e contabilidade forense. A prática de Investigações Globais da empresa, liderada por Greg Esslinger, um experiente líder empresarial e investigador com experiência em mais de 40 países, é composta por 150 especialistas nas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia.

Em uma questão em que o conselho dos EUA para uma seguradora global contratou um especialista com sede em Londres para supervisionar uma investigação de mais de 40 empresas que operam no setor de commodities nos EUA, Ásia-Pacífico e Oriente Médio, os especialistas da J.S. Held conduziram uma investigação multifacetada de uma reivindicação grande e complexa feita pelo segurado de uma apólice de seguro de crédito comercial. Como resultado do processo de investigação, a seguradora e o escritório de advocacia forneceram uma defesa robusta ao sinistro, resultando na retirada do sinistro na íntegra antes de chegar à arbitragem.

Investigações Contábeis Forenses

A WWL também reconheceu a experiência de J.S. Held em contabilidade forense. Os especialistas credenciados da J.S. Held incluem Contadores Públicos Certificados, Examinadores de Fraude Certificados, Peritos Financeiros Forenses Certificados e outros profissionais financeiros especializados em investigações financeiras, resolução de disputas e conformidade regulatória.

Especialistas em todo o mundo apoiam escritórios de advocacia e corporações globais com experiência especializada em:

- Combate à Lavagem de Dinheiro

- Investigações de Conformidade e Concorrência

- Investigações de Fraude e Crimes Financeiros

- Auditorias e investigações internas

- Arbitragem Internacional

- Avaliações de Risco e Assessoria

O reconhecimento da WWL inclui especialistas em toda a empresa que ocupam cargos de liderança em organizações importantes, são frequentemente convidados a compartilhar conhecimentos em conferências do setor e contribuem com conteúdo de liderança de pensamento para publicações do setor. Este ano, a J.S. Held emitiu seu Relatório de Risco Global inaugural. Com base em todos os cantos dos negócios da J.S. Held e liderado pela equipe de Investigações Globais, o relatório anual explora questões globais críticas e implicações para o planejamento estratégico de negócios e a tomada de decisões.

Saiba mais sobre os especialistas dedicados e empreendedores que ajudam a transformar a J.S. Held, explore a nossa história e celebre este marco importante, a nossa celebração 50 & Forward, connosco em jsheld.com.

Sobre a J.S. Held

A J.S. Held é uma empresa de consultoria global que combina conhecimentos técnicos, científicos, financeiros e estratégicos para aconselhar clientes que buscam obter valor e mitigar riscos. Nossos profissionais atuam como consultores confiáveis para organizações que enfrentam questões de alto risco que exigem atenção urgente, integridade firme, experiência comprovada, análise clara e compreensão de ativos tangíveis e intangíveis. A empresa fornece um conjunto abrangente de serviços, produtos e dados que permitem aos clientes navegar em situações complexas, contenciosas e muitas vezes catastróficas.

Mais de 1.500 profissionais atendem organizações em seis continentes, incluindo 81% das Global 200 Law Firms, 70% das Forbes Top 20 Insurance Companies (85% das NAIC Top 50 Property & Casualty Insurers) e 65% das Fortune 100 Companies.

A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são empresas de contabilidade pública certificadas e não prestam serviços de auditoria, atestados ou quaisquer outros serviços de contabilidade pública. A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são escritórios de advocacia e não prestam assessoria jurídica. Valores mobiliários oferecidos através da PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, uma parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, uma parte da J.S. Held, membro da FINRA/ SIPC. Todos os direitos reservados.

Contato:

Kristi L. Stathis | Relações Públicas Globais | +1 786 833 4864 | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4835493/JS_Held_Logo.jpg

FONTE J.S. Held