J.S. Held全球資產追回和調查專業知識獲確認

美國紐約傑里科（Jericho）2024年8月1日 /美通社/ -- 全球諮詢顧問公司J.S. Held慶祝成立50週年，宣佈其專家獲得《法律名人錄》（Who's Who Legal，簡稱「WWL」）的認可，該組織每年根據全面、獨立的研究評選出最重要的法律從業者和諮詢顧問專家。

資產追回專業知識

J.S. Held在2024年《法律名人錄》（WWL）的《資產追蹤、搜索和追回》報告中獲得認可，因其在追蹤和追回丟失、濫用或被盜資產方面擁有領先市場的專業知識。該公司的專家被評為全球資產追蹤和追回領域領導者，為包括各企業、銀行、律師事務所、對沖基金和訴訟資助機構在內的客戶提供可行動的情報，以便在大規模訴訟和仲裁索賠、判決和裁決中支持資產追回。專家針對高價值資產和可能造成中斷破壞的資產，在訴訟前和判決後與律師合作，協助評估並追回資產。

J.S. Held在賠償追償方面的專業知識的一個著名例子涉及一間石油和天然氣公司，該公司從厄瓜多爾共和國獲得3.74億美元的ICSID賠償，但厄瓜多爾政府拒絕支付這筆款項。J.S. Held的資產追回專家支援制定追回策略並管理全球執法工作，最終在參與工作後一年內追回全額賠償金付款。

調查

法律名人錄及全球調查審查《2024年調查》（Investigations 2024） 報告強調了J.S. Held在多個司法管轄區調查和法證會計方面的能力。該公司的全球調查工作由經驗豐富的業務領袖和調查員Greg Eslinger領導，在40多個國家/地區擁有豐富經驗，由美洲、歐洲、中東和亞洲150名專家組成。

一間全球保險公司的美國法律顧問聘請了一位駐英國倫敦的專家來監督對美國、亞太地區和中東地區40多間大宗商品行業公司的調查，在此個案中，J.S. Held專家對貿易信用保險保單投保人提出的一項大型且複雜的索賠進行了多方面的調查。經過深入調查，保險公司和律師事務所為索賠提供了強而有力的抗辯，最終在仲裁之前完全撤回了索賠。

法證會計調查

《法律名人錄》（WWL）還認可J.S. Held在法證會計方面的專業知識。J.S. Held的認證專家包括執業會計師（Certified Public Accountants）、執業詐騙審查師（Certified Fraud Examiners）、執業金融法證專家（Certified Financial Forensics Experts），以及其他專職金融調查、糾紛解決及監管合規的金融專家。

全球各地專家提供以下專業知識，支援全球律師事務所和企業：

- 打擊清洗黑錢活動

- 合規與競爭調查

- 欺詐及金融犯罪調查

- 內部審計及調查

- 國際仲裁

- 風險評估及諮詢

《法律名人錄》（WWL）認可包括公司各個專家，他們在重要組織中擔任領導角色，經常被邀請在行業會議上分享專業知識，並為行業出版物提供思想領導力內容。今年，J.S. Held發佈首份《全球風險報告》（Global Risk Report）。該年度報告由J.S. Held業務的各個角落組成，由全球調查（Global Investigations）團隊領導，探討了關鍵的全球問題以及對業務策略規劃和決策的影響。

欲深入了解協助J.S. Held轉型的專業與創業精神專家、探索我們的故事，並與我們一起慶祝「跨越50週年」（50 & Forward）這個重要里程碑，請瀏覽jsheld.com。

J.S. Held簡介

J.S. Held 是一間全球諮詢公司，結合技術、科學、金融和戰略專業知識，為希望實現價值並降低風險的客戶提供建議。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們均開誠佈公，具備久經考驗的經驗，善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。本公司提供全面服務、產品和數據的套裝，協助客戶應付複雜、有爭議兼通常是災難的情況。

我們的專家超過1500名，服務遍及六大洲的機構。當中包括81%的全球200強律師事務所、70%的福布斯20強保險公司（85%的NAIC 50強財產及意外保險公司）以及65%的財富100強公司。

J.S. Held及其附屬公司和子公司均並非註冊會計師事務所，不提供審計、證實或任何其他註冊會計師服務。J.S. Held及其附屬公司和子公司均並非律師事務所，不提供法律意見。本公司股票透過PM Securities, LLC，即Phoenix IB（屬J.S. Held及FINRA/SIPC成員）提供，或透過Ocean Tomo Investment Group, LLC（屬J.S. Held及FINRA/SIPC成員）提供。J.S. Held保留所有權利。

聯絡方式：

Kristi L. Stathis | 全球公共關係部 | +1 786 833 4864 | [email protected]

SOURCE J.S. Held