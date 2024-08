J.S. Held wordt erkend voor haar expertise in wereldwijde terugvordering van activa en onderzoeken

JERICHO, N.Y., 1 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held, dat met trots 50 transformerende jaren viert, kondigt aan dat haar experts een onderscheiding hebben ontvangen van Who's Who Legal (WWL). Jaarlijks worden de belangrijkste beoefenaars van juridische beroepen en consulting experts in kaart gebracht op basis van uitgebreid, onafhankelijk onderzoek van WLL.

Expertise in het terugvorderen van activa

J.S. Held kreeg een onderscheiding in het 2024 WWL-rapport over Asset Tracing, Search and Recovery voor haar toonaangevende expertise in het opsporen en terugvinden van verloren, verduisterde of gestolen activa. De specialisten van het bedrijf worden erkend als leiders op het gebied van wereldwijde opsporing en terugvordering van activa. Zij leveren bruikbare informatie ter ondersteuning van terugvorderingen in grootschalige rechtszaken en arbitrageclaims, vonnissen en arbitrale uitspraken (awards) voor een gevarieerde klantenkring, waaronder bedrijven, banken, advocatenkantoren, hedgefondsen en financiers van rechtszaken. De experts richten zich op activa met een hoge waarde en activa die een verstoring kunnen veroorzaken en werken zowel vóór als na het proces samen met advocaten om te helpen activa te beoordelen en terug te krijgen.

Een opmerkelijk voorbeeld van de expertise van J.S. Held op het gebied van het terugvorderen van awards betrof een olie- en gasbedrijf waaraan in een arbitraal vonnis van het ICSID een bedrag van $ 374 miljoen werd toegekend tegen de Republiek Ecuador, dat de regering weigerde te betalen. De experts van J.S. Held op het gebied van het terugvorderen van activa ondersteunden de ontwikkeling van de terugvorderingsstrategie en beheerden de wereldwijde handhavingsinspanningen, wat resulteerde in de volledige uitbetaling van de award binnen een jaar na het aangaan van de overeenkomst.

Onderzoek

Het WWL en Global Investigations Review Investigations 2024-rapport belicht de deskundigheid van J.S. Held in onderzoeken op meerdere rechtsgebieden en forensische boekhouding. Het Global Investigations-team van het kantoor wordt geleid door Greg Esslinger, een doorgewinterde bedrijfsleider en onderzoeker met ervaring in meer dan 40 landen. Het team bestaat uit 150 experts in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië.

In een zaak waarbij de Amerikaanse raadsman van een wereldwijde verzekeraar een in Londen gevestigde expert in de arm nam om toezicht te houden op een onderzoek naar meer dan 40 bedrijven die actief zijn in de grondstoffensector in de VS, Azië-Pacific en het Midden-Oosten, voerden de experts van J.S. Held een veelzijdig onderzoek uit naar een grote en complexe claim ingediend door de polishouder van een handelskredietverzekeringspolis. Als gevolg van het onderzoeksproces boden de verzekeraar en het advocatenkantoor een robuuste verdediging tegen de claim, wat resulteerde in de volledige intrekking van de claim voordat het tot arbitrage kwam.

Forensisch boekhoudkundig onderzoek

WWL heeft ook de expertise van J.S. Held in forensische boekhouding erkend. Tot de onderscheiden experts van J.S. Held behoren registeraccountants, gecertificeerde fraudeonderzoekers, gecertificeerde financiële forensische deskundigen en andere financiële professionals die gespecialiseerd zijn in financiële onderzoeken, geschillenbeslechting en naleving van regelgeving.

Experts over de hele wereld ondersteunen internationale advocatenkantoren en bedrijven met gespecialiseerde expertise in:

- Anti-witwassen

- Compliance en mededingingsonderzoeken

- Onderzoek naar fraude en financiële criminaliteit

- Interne audits en onderzoeken

- Internationale arbitrage

- Risicobeoordelingen en advies

De WWL-erkenning omvat experts uit het hele bedrijf die leidinggevende functies bekleden in belangrijke organisaties, vaak worden uitgenodigd om hun expertise te delen op brancheconferenties en thought leadership-inhoud bijdragen aan vakpublicaties. Dit jaar publiceerde J.S. Held haar eerste Global Risk Report. Het jaarlijkse rapport, dat afkomstig is uit alle hoeken van het bedrijf van J.S. Held en geleid wordt door het Global Investigations-team, verkent kritieke mondiale kwesties en implicaties voor de strategische planning en besluitvorming van bedrijven.

