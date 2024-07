Se reconoce la experiencia de J.S. Held en recuperación de activos e investigaciones globales

JERICHO, Nueva York, 30 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- La firma de consultoría global J.S. Held, que celebra con orgullo 50 años transformadores, anuncia el reconocimiento de sus expertos por parte de Who's Who Legal (WWL), que anualmente identifica a los principales profesionales legales y expertos en consultoría basándose en una investigación integral e independiente.

Experiencia en recuperación de activos

J.S. Held ha sido reconocido en el informe 2024 de WWL sobre Rastreo, Búsqueda y Recuperación de Activos por su experiencia líder en el mercado en el rastreo y recuperación de activos perdidos, malversados o robados. Los expertos de la firma son reconocidos como líderes en el rastreo y recuperación de activos globales, brindando inteligencia procesable para respaldar las recuperaciones en reclamos, sentencias y laudos de litigios y arbitrajes a gran escala para una clientela diversa que incluye corporaciones, bancos, bufetes de abogados, fondos de cobertura y financiadores de litigios. Al dirigirse a los activos de alto valor y a aquellos que pueden causar interrupciones, los expertos trabajan con un abogado tanto antes del litigio como después del juicio y la adjudicación para ayudar a evaluar y recuperar los activos.

Un ejemplo notablede la experiencia de J.S. Held en la recuperación de adjudicaciones involucró a una compañía de petróleo y gas que obtuvo una adjudicación del CIADI de $ 374 millones contra la República de Ecuador, que el gobierno se negaba a pagar. Los expertos en recuperación de activos de J.S. Held apoyaron el desarrollo de la estrategia de recuperación y gestionaron los esfuerzos de aplicación global, lo que resultó en el pago total de la adjudicación en el plazo de un año desde la contratación.

Investigaciones

El informe WWL and Global Investigations Review Investigations 2024 destaca la destreza de J.S. Held en investigaciones multijurisdiccionales y contabilidad forense. La práctica de Investigaciones Globales de la firma, dirigida por Greg Esslinger, un experimentado líder empresarial e investigador con experiencia en más de 40 países, comprende 150 expertos en América, Europa, Oriente Medio y Asia.

En un asunto en el que el abogado estadounidense de una aseguradora global contrató a un experto con sede en Londres para supervisar una investigación de más de 40 empresas que operan en el sector de productos básicos en los EE. UU., Asia Pacífico y Oriente Medio, los expertos de J.S. Held llevaron a cabo una investigación multifacética de un reclamo grande y complejo realizado por el tomador de una póliza de seguro de crédito comercial. Como resultado del proceso de investigación, la aseguradora y el bufete de abogados brindaron una defensa sólida al reclamo, lo que resultó en el retiro del reclamo en su totalidad antes de que llegara al arbitraje.

Investigaciones contables forenses

WWL también ha reconocido la experiencia de J.S. Held en contabilidad forense. Los expertos acreditados de J.S. Held incluyen contadores públicos certificados, examinadores de fraude certificados, expertos forenses financieros certificados y otros profesionales financieros especializados en investigaciones financieras, resolución de disputas y cumplimiento normativo.

Expertos de todo el mundo apoyan a bufetes de abogados y corporaciones globales con experiencia especializada en:

- Lucha contra el blanqueo de capitales

- Investigaciones de cumplimiento y competencia

- Investigaciones de fraude y delitos financieros

- Auditorías internas e investigaciones

- Arbitraje Internacional

- Asesoramiento y evaluaciones de riesgos

El reconocimiento de WWL incluye expertos de toda la empresa que desempeñan funciones de liderazgo en organizaciones importantes, a menudo son invitados a compartir experiencia en conferencias de la industria y contribuyen con contenido de liderazgo de pensamiento a las publicaciones de la industria. Este año, J.S. Held emitió su primer Informe de Riesgos Globales. Partiendo de todos los rincones del negocio de J.S. Held y dirigido por el equipo de Investigaciones Globales, el informe anual explora los problemas globales críticos y las implicaciones para la planificación estratégica empresarial y la toma de decisiones.

Obtenga más información sobre los expertos dedicados y emprendedores que ayudan a transformar J.S. Held, conozca nuestra historia y celebre este hito trascendental, nuestra celebración 50 & Forward, con nosotros en jsheld.com.

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una firma de consultoría global que combina experiencia técnica, científica, financiera y estratégica para asesorar a los clientes que buscan obtener valor y mitigar el riesgo. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan asuntos de alto riesgo y que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y una comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 81 % de los bufetes de abogados de la Global 200, el 70 % de las 20 principales compañías de seguros de Forbes (el 85 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la NAIC) y el 65 % de las compañías de Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son bufetes de abogados y no brindan asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC u Ocean Tomo Investment Group, LLC, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC. Todos los derechos reservados.

