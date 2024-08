JÚRI DO PRÊMIO BERGGRUEN DÁ AS BOAS-VINDAS AO FÍSICO CARLO ROVELLI

O prêmio anual de US$ 1 milhão prestigia pensadores cujas ideias moldaram a sociedade e trouxeram sabedoria em um mundo que está se transformando rapidamente. Os laureados foram Charles Taylor (2016); Onora O'Neill (2017); Martha C. Nussbaum (2018); Ruth Bader Ginsburg (2019); Paul Farmer (2020); Peter Singer (2021); Kojin Karatani (2022); e Patricia Hill Collins (2023).

Rovelli se junta ao Presidente do Júri do Prêmio Antonio Damasio, neurocientista líder e Presidente da David Dornsife em Neurociência da Universidade do Sul da Califórnia, e aos membros do Júri do Prêmio Berggruen David Chalmers, Siri Hustvedt, Yuk Hui, Elif Shafak e Wang Hui para selecionar o Laureado do Prêmio Berggruen 2024. O vencedor será anunciado no final deste outono e homenageado em uma cerimônia especial. Os jurados anteriores foram o presidente do júri do prêmio inaugural Kwame Anthony Appiah, bem como os ganhadores do Prêmio Nobel, pensadores e líderes Leszek Borysiewicz, Amy Gutmann, Pratap Bhanu Mehta, Michael Spence, Alison Simmons, Amartya Sen e George Yeo.

O Júri do Prêmio Berggruen se reúne várias vezes por ano para analisar as indicações e determinar o vencedor. Além de revisar todas as indicações recebidas do público em geral, os jurados são incentivados a nomear uma variedade de candidatos dignos de consideração. Os jurados devem equilibrar vários critérios, incluindo, dentre outros: qualidade intelectual, profundidade e originalidade, impacto público, diversidade e alcance global, e a primazia do reconhecimento de ideias que importam.

Atualmente, o Instituto está aceitando indicações de todos os lugares para o 2024 Prize Laureate até 15 de agosto de 2024. Envie sua indicação aqui .

Sobre o Instituto Berggruen

O Instituto Berggruen é uma rede global de pensadores que promovem a mudança através das ideias. Desenvolvemos novas estruturas conceituais para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do futuro que está chegando. Nosso trabalho forja novas estruturas de pensamento na democracia, capitalismo, política planetária, ciência e tecnologia, filosofia e cultura. Promovemos o diálogo entre o Oriente e o Ocidente e desenvolvemos perspectivas compartilhadas para o nosso mundo. Nosso objetivo é criar uma rede planetária de pensadores de diversas disciplinas e culturas. Acreditamos que esses pensadores - conectados e encorajados - podem remodelar nossas instituições sociais e políticas e impulsionar soluções para alguns dos maiores desafios do nosso tempo.

