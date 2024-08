LE JURY DU PRIX BERGGRUEN ACCUEILLE LE PHYSICIEN CARLO ROVELLI

Ce prix annuel d'un million de dollars récompense les penseurs dont les idées ont façonné la société et apporté la sagesse dans un monde en pleine mutation. Parmi les lauréats figurent Charles Taylor (2016), Onora O'Neill (2017), Martha C. Nussbaum (2018), Ruth Bader Ginsburg (2019), Paul Farmer (2020), Peter Singer (2021), Kojin Karatani (2022) et Patricia Hill Collins (2023).

M. Rovelli rejoint le président du jury du prix, Antonio Damasio, éminent neuroscientifique et titulaire de la chaire David Dornsife en neurosciences à l'université de Californie du Sud, ainsi que les membres du jury du prix Berggruen, David Chalmers, Siri Hustvedt, Yuk Hui, Elif Shafak et Wang Hui, et ce afin de sélectionner le lauréat du prix Berggruen 2024. Le lauréat sera annoncé plus tard cet automne et honoré lors d'une cérémonie spéciale. Les jurés précédents comprenaient le président du jury du prix inaugural, Kwame Anthony Appiah, ainsi que les lauréats du prix Nobel, les penseurs et les dirigeants Leszek Borysiewicz, Amy Gutmann, Pratap Bhanu Mehta, Michael Spence, Alison Simmons, Amartya Sen et GeorgeYeo.

Le jury du prix Berggruen se réunit plusieurs fois par an pour examiner les candidatures et désigner le lauréat. Outre l'examen de toutes les nominations reçues du grand public, les jurés sont encouragés à proposer divers candidats méritant d'être pris en considération. Ils doivent tenir compte de plusieurs critères, notamment mais pas exclusivement : la qualité intellectuelle, la profondeur et l'originalité, l'impact sur le public, la diversité et la portée mondiale, et la primauté de la reconnaissance des idées qui comptent.

L'Institut accepte actuellement des candidatures de toutes parts pour le lauréat du prix 2024 jusqu'au 15 août 2024. Vous pouvez soumettre votre candidature ici.

À propos de l'Institut Berggruen

L'Institut Berggruen est un réseau mondial de penseurs qui s'efforcent de faire évoluer les choses par le biais d'idées. Nous développons de nouveaux cadres conceptuels pour relever les défis et exploiter les opportunités de l'avenir qui s'annonce. Notre travail permet de créer de nouveaux cadres de pensée dans les domaines de la démocratie, du capitalisme, de la politique planétaire, de la science et de la technologie, ainsi que de la philosophie et de la culture. Nous encourageons le dialogue entre l'Orient et l'Occident et développons des perspectives communes pour notre monde. Notre objectif est de créer un réseau planétaire de penseurs issus de diverses disciplines et cultures. Nous pensons que ces penseurs, connectés et encouragés, peuvent refaçonner nos institutions sociales et politiques et apporter des solutions à certains des plus grands défis de notre époque.

