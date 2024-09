Kennametal expande portfólio de mineração com três novas linhas de produtos

Novas ferramentas de corte oferecem mais opções para combater o desgaste

PITTSBURGH, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Kennametal Inc. anunciou hoje a expansão de sua abrangente linha de produtos de ferramentas e soluções de proteção contra desgaste para aplicações de mineração. As novas adições incluem brocas para atender a diversas necessidades dos clientes, bem como um inovador sistema de aço de brocas redondas, projetado para melhorar a eficiência e a segurança.

Sistema de aço para brocas redondas Defender™ PlusPoint™ PrimePoint™

O PrimePoint™ apresenta uma ponta de diamante policristalino (PCD), permitindo que os operadores de longwall minerem por mais tempo. Com o aumento da dureza em relação ao carboneto de tungstênio tradicional, o desgaste abrasivo da ponta do PCD é significativamente reduzido, aumentando o tempo de atividade.

Desenvolvidas para atender a uma necessidade diferente, as brocas PlusPoint™ utilizam um grau extra resistente projetado para penetrar nas rochas mais duras quando os operadores de mineração contínua encontram inesperadamente condições geológicas adversas, minimizando o tempo de inatividade e reduzindo o uso da ferramenta.

O fraco ancoramento de teto não é apenas um risco para a produtividade, mas também um risco à segurança. O Defender™Sistema de aço de brocas redondas foi adicionado à linha para resolver os desafios que os mineiros enfrentam quando a geologia do teto e a água se combinam com a má geologia. Mantendo um nível de ruído mais baixo e gerando menos poeira em comparação com o aço hexagonal empilhável, este novo sistema também apresenta:

Aço redondo mais espesso que é empilhável e reparável em comparação com o aço deformado.

Mandril e acionador autoconfiguráveis e sem uso das mãos.

Adaptadores de acionamento estriado que transferem a rotação para o hexágono interno das peças de aço, permitindo que uma máquina faça furos maiores e mais longos com mais rapidez.

"Nossa equipe de especialistas em desgaste realmente ouve nossos clientes, e utilizamos nossos materiais e especialistas do setor para desenvolver soluções comprovadas para seus desafios", afirma Marcelo Campos, vice-presidente, Global Earth Cutting Tools. "Esses novos produtos são o resultado mais recente desse esforço colaborativo", continuou ele.

Para saber mais, acesse:

PrimePoint

PlusPoint

Sistema de aço de brocas redondas Defender

Para comprar, entre em contato com seu representante de vendas ou distribuidor autorizado da Kennametal.

Suporte ao cliente - Encontrar Centros de Serviço - Kennametal

Sobre a Kennametal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511119/Kennametal_Defender.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511120/Kennametal_PlusPoint.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511121/Kennametal_PrimePoint.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/4923929/Kennametal_Logo.jpg

