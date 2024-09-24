Kennametal расширяет портфель для горнодобывающей отрасли тремя новыми линейками продукции

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Kennametal Inc.

Sep 24, 2024, 08:00 ET

Новые режущие инструменты более эффективно противостоят износу

ПИТТСБУРГ, 24 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Kennametal Inc. объявила сегодня о расширении своей комплексной линейки инструментов и решений по защите от износа для горнодобывающей промышленности. Новинки включают резцы для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов, а также инновационную систему компонентов из круглой буровой стали, предназначенную для повышения эффективности и безопасности добычи.

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Defender™ Round Drill Steel System
Defender™ Round Drill Steel System
PlusPoint™
PlusPoint™
PrimePoint™
PrimePoint™

Резец PrimePoint™ оснащен наконечником из поликристаллического алмаза (PCD), что позволяет операторам в длинных забоях дольше вести добычу. Благодаря повышенной твердости по сравнению с традиционным карбидом вольфрама абразивный износ наконечника из PCD значительно снижается, продлевая время безотказной работы.

В резцах PlusPoint™, разработанных для других нужд, используется сверхпрочный сплав, предназначенный для проникновения в самую твердую породу, что сводит к минимуму время простоя и сокращает расход инструмента, когда оператор горного комбайна неожиданно сталкивается с неблагоприятными геологическими условиями.

Слабое крепление кровли — не только риск для производительности, но и угроза для безопасности персонала. Система компонентов из круглой буровой стали Defender™ была добавлена в модельный ряд для решения проблем, с которыми сталкиваются шахтеры при сочетании плохих геологических условий в кровле и наличия воды в забое. Снижая уровень шума и создавая меньше пыли по сравнению с компонентами из шестигранной стали, эта новая система имеет следующие отличительные черты:

  • Более толстая буровая сталь круглого сечения, которую можно штабелировать и восстанавливать.
  • Самоцентрирующийся патрон и привод, не требующий ручной сборки.
  • Шлицевые адаптеры, передающие вращение на внутренний шестигранник стальных компонентов, что позволяет машине быстрее сверлить большие и длинные отверстия.

«Наша команда специалистов по износу действительно прислушивается к мнению наших клиентов; опираясь на опыт наших отраслевых экспертов-материаловедов, мы предлагаем надежные способы решения возникающих проблем», — говорит Марсело Кампос (Marcelo Campos), вице-президент глобального подразделения техники для земляных работ (Global Earth Cutting Tools). «Эти новые продукты являются очередным результатом совместных усилий», — добавляет он.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке:

PrimePoint

PlusPoint

Система компонентов из круглой буровой стали Defender

Для приобретения продукции обратитесь к своему торговому представителю или авторизованному дистрибьютору Kennametal.

Поддержка клиентов — Поиск сервисных центров — Kennametal

О компании Kennametal 

Являясь лидером в области промышленных технологий уже на протяжении 80 лет, компания Kennametal Inc. поставляет своим клиентам высокопроизводительное оборудование благодаря использованию достижений материаловедения, эффективной оснастки и износостойких решений. Предприятия аэрокосмической отрасли, а также клиенты, занимающиеся земляными работами, энергетикой, общим и транспортным машиностроением, обращаются к компании Kennametal за помощью в повышении точности и эффективности производства. Ежедневно около 8700 сотрудников помогают клиентам поддерживать свою конкурентоспособность в более чем шестидесяти странах мира. Доходы компании Kennametal в 2024 финансовом году составили 2 млрд долларов США. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт  www.kennametal.com . Следите за новостями @Kennametal в сетях Instagram, Facebook, LinkedIn и на канале YouTube.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2508978/Kennametal_Defender.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2508979/Kennametal_PlusPoint.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2508980/Kennametal_PrimePoint.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg

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