Kennametal расширяет портфель для горнодобывающей отрасли тремя новыми линейками продукции
Sep 24, 2024, 08:00 ET
Новые режущие инструменты более эффективно противостоят износу
ПИТТСБУРГ, 24 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Kennametal Inc. объявила сегодня о расширении своей комплексной линейки инструментов и решений по защите от износа для горнодобывающей промышленности. Новинки включают резцы для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов, а также инновационную систему компонентов из круглой буровой стали, предназначенную для повышения эффективности и безопасности добычи.
Резец PrimePoint™ оснащен наконечником из поликристаллического алмаза (PCD), что позволяет операторам в длинных забоях дольше вести добычу. Благодаря повышенной твердости по сравнению с традиционным карбидом вольфрама абразивный износ наконечника из PCD значительно снижается, продлевая время безотказной работы.
В резцах PlusPoint™, разработанных для других нужд, используется сверхпрочный сплав, предназначенный для проникновения в самую твердую породу, что сводит к минимуму время простоя и сокращает расход инструмента, когда оператор горного комбайна неожиданно сталкивается с неблагоприятными геологическими условиями.
Слабое крепление кровли — не только риск для производительности, но и угроза для безопасности персонала. Система компонентов из круглой буровой стали Defender™ была добавлена в модельный ряд для решения проблем, с которыми сталкиваются шахтеры при сочетании плохих геологических условий в кровле и наличия воды в забое. Снижая уровень шума и создавая меньше пыли по сравнению с компонентами из шестигранной стали, эта новая система имеет следующие отличительные черты:
- Более толстая буровая сталь круглого сечения, которую можно штабелировать и восстанавливать.
- Самоцентрирующийся патрон и привод, не требующий ручной сборки.
- Шлицевые адаптеры, передающие вращение на внутренний шестигранник стальных компонентов, что позволяет машине быстрее сверлить большие и длинные отверстия.
«Наша команда специалистов по износу действительно прислушивается к мнению наших клиентов; опираясь на опыт наших отраслевых экспертов-материаловедов, мы предлагаем надежные способы решения возникающих проблем», — говорит Марсело Кампос (Marcelo Campos), вице-президент глобального подразделения техники для земляных работ (Global Earth Cutting Tools). «Эти новые продукты являются очередным результатом совместных усилий», — добавляет он.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке:
Система компонентов из круглой буровой стали Defender
Для приобретения продукции обратитесь к своему торговому представителю или авторизованному дистрибьютору Kennametal.
Поддержка клиентов — Поиск сервисных центров — Kennametal
О компании Kennametal
Являясь лидером в области промышленных технологий уже на протяжении 80 лет, компания Kennametal Inc. поставляет своим клиентам высокопроизводительное оборудование благодаря использованию достижений материаловедения, эффективной оснастки и износостойких решений. Предприятия аэрокосмической отрасли, а также клиенты, занимающиеся земляными работами, энергетикой, общим и транспортным машиностроением, обращаются к компании Kennametal за помощью в повышении точности и эффективности производства. Ежедневно около 8700 сотрудников помогают клиентам поддерживать свою конкурентоспособность в более чем шестидесяти странах мира. Доходы компании Kennametal в 2024 финансовом году составили 2 млрд долларов США. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт www.kennametal.com . Следите за новостями @Kennametal в сетях Instagram, Facebook, LinkedIn и на канале YouTube.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2508978/Kennametal_Defender.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2508979/Kennametal_PlusPoint.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2508980/Kennametal_PrimePoint.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpg
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article