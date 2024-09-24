Kennametal透過三條全新產品線擴大採礦產品組合

全新切削工具提供更多選擇來抵抗磨損

匹茲堡2024年9月24日 /美通社/ -- Kennametal Inc.今天宣佈擴大其用於採礦應用的工具和磨損防護解決方案的綜合產品系列。新增產品包括滿足不同客戶需求的鑽頭，以及旨在提高效率和安全性的創新圓鑽鋼系統。

PrimePoint™採用多晶鑽石（PCD）尖端，使長壁操作員可以更長時間開採。硬度較傳統硬質合金更高，PCD尖端的磨損顯著減少，從而提升正常操作時間。

PlusPoint™鑽頭為滿足不同需求而開發，採用超強硬度等級設計，能在連續採礦機操作員意外遇到不利地質條件時穿透最堅硬的岩石，從而最大限度地減少停機時間並降低工具損耗。

薄弱的頂板螺栓錨固不僅會影響生產效率，更構成安全風險。Defender™圓鑽鋼系統被納入產品系列，以解決礦工在頂板地質和水質不佳時面臨的挑戰。與可堆疊的六角鋼相比，這一新系統保持較低的噪音水平並產生更少的粉塵，其特點還包括：

相比於擠壓鋼材，較厚的圓形鋼材不僅可堆疊，還可修復。

自動對準的免手動夾頭和驅動器。

花鍵驅動轉接器將旋轉力傳遞至鋼材內部的六角形部分，使機器能更快速地鑽出更大且更深的孔洞。

全球地球切削工具副總裁Marcelo Campos表示：「我們的耐磨專家團隊非常重視客戶的意見，並派遣材料和行業專家來針對他們的挑戰開發經過驗證的解決方案。」他繼續說道：「這些新產品正是這種合作努力的最新成果。」

欲了解更多資訊，請瀏覽：

PrimePoint

PlusPoint

Defender圓鑽鋼系統

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關於 Kennametal

Kennametal Inc. 是一家擁有超過80年歷史的工業技術領導者，透過材料科學、刀具和耐磨解決方案為客戶提供生產力。航空航天、土地工程、能源、一般工程和運輸行業的客戶都選擇Kennametal，以幫助他們實現精確且高效的製造。每天約有8,700名員工在超過60個國家/地區協助客戶保持競爭力。Kennametal在2024年財政年度產生了20億美元的收入。欲了解更多資訊，請瀏覽www.kennametal.com。請在以下平台追蹤 @Kennametal：Instagram、Facebook、LinkedIn和YouTube。

SOURCE Kennametal Inc.