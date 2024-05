KIIT sobe mais alto no ranking da Times Young University de 2024

BHUBANESWAR, Índia, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O ranking anual da Times Higher Education Young University foi anunciado hoje. Em uma conquista notável em suas classificações acadêmicas, a KIIT Deemed to be University subiu para a 11ª posição na Índia no Times Higher Education Young University Rankings de 2024. Esta mudança demonstra a melhoria contínua e o compromisso do KIIT com a excelência no ensino superior.

KIIT Climbs Higher in Times Young University Rankings 2024

A KIIT considerada universidade, que tem apenas 20 anos, superou muitas instituições mais antigas e estabelecidas, incluindo vários IITs. Esta conquista é particularmente significativa considerando a juventude da instituição em comparação com outras que são pilares educacionais há cerca de meio século.

Nas classificações do ano passado, o KIIT foi colocado na coorte de 151–200 em todo o mundo. A classificação global do KIIT melhorou significativamente para 168 na classificação deste ano. Das 673 universidades avaliadas em todo o mundo no ranking deste ano, 55 eram da Índia, colocando o KIIT no primeiro escalão de elite das universidades jovens. O Times Higher Education Young University Rankings lista especificamente as melhores universidades do mundo com 50 anos ou menos, avaliando-as em suas missões principais: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional.

A ascensão do KIIT no ranking é uma prova de sua estrutura acadêmica robusta e práticas educacionais inovadoras. A universidade tem sido consistentemente reconhecida pela sua abordagem dinâmica à educação, que enfatiza não apenas o rigor académico, mas também o desenvolvimento holístico dos seus alunos.

Corpo docente, alunos e funcionários do KIIT e KISS expressaram profunda gratidão ao fundador, Dr. Achyuta Samanta. A sua liderança visionária e dedicação foram fundamentais na rápida ascensão do KIIT e no impacto substancial a nível nacional e internacional.

Dr. Samanta comentou sobre a conquista, afirmando: "Esta classificação é um reflexo de nossa busca incansável pela excelência acadêmica. Na KIIT, estamos comprometidos em fornecer educação de classe mundial e preparar nossos alunos para serem líderes globais." Ele também parabenizou todos os professores, funcionários e alunos por essa conquista.

