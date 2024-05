KIIT klettert in Times Young University Rankings 2024 höher

BHUBANESWAR, Indien, 15. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die jährlichen Times Higher Education Young University Rankings wurden heute bekannt gegeben. Mit einer bemerkenswerten Leistung in den akademischen Rankings ist die KIIT Deemed to be University in den Times Higher Education Young University Rankings für 2024 auf Platz 11 in Indien aufgestiegen. Dieser Schritt zeigt die kontinuierliche Verbesserung und das Engagement des KIIT für Spitzenleistungen in der Hochschulbildung.

KIIT Climbs Higher in Times Young University Rankings 2024

Die erst 20 Jahre alte KIIT Deemed to be University hat viele ältere und etabliertere Einrichtungen, darunter mehrere IITs, in den Schatten gestellt. Diese Leistung ist besonders bedeutsam, wenn man bedenkt, wie jung die Einrichtung im Vergleich zu anderen ist, die seit etwa einem halben Jahrhundert eine tragende Säule der Bildung sind.

In der letztjährigen Rangliste befand sich das KIIT in der Gruppe der 151-200 weltweit. Das KIIT hat sich in diesem Jahr in der Weltrangliste deutlich auf Platz 168 verbessert. Von den 673 Universitäten weltweit, die in diesem Jahr bewertet wurden, kamen 55 aus Indien, womit das KIIT zur Elite der jungen Universitäten gehört. Das Times Higher Education Young University Rankings listet die besten Universitäten der Welt auf, die 50 Jahre alt oder jünger sind, und bewertet sie hinsichtlich ihrer Kernaufgaben: Lehre, Forschung, Wissenstransfer und Internationalität.

Der Aufstieg des KIIT in der Rangliste ist ein Beweis für seine soliden akademischen Rahmenbedingungen und seine innovativen Ausbildungsmethoden. Die Universität wurde immer wieder für ihren dynamischen Bildungsansatz gewürdigt, der nicht nur akademische Strenge, sondern auch die ganzheitliche Entwicklung ihrer Studenten in den Mittelpunkt stellt.

Fakultät, Studenten und Mitarbeiter von KIIT und KISS haben dem Gründer Dr. Achyuta Samanta ihre tiefe Dankbarkeit ausgesprochen. Seine visionäre Führung und sein Engagement waren ausschlaggebend für den rasanten Aufstieg des KIIT und seinen großen Einfluss auf nationaler und internationaler Ebene.

Dr. Samanta kommentierte den Erfolg mit den Worten: "Dieses Ranking spiegelt unser unermüdliches Streben nach akademischer Exzellenz wider. Am KIIT sind wir bestrebt, eine Ausbildung von Weltklasse zu bieten und unsere Studenten darauf vorzubereiten, globale Führungskräfte zu werden". Er gratulierte auch allen Lehrern, Mitarbeitern und Schülern zu dieser Leistung.

Kontakt

Dr. Shradhanjali Nayak, Direktorin, PR, KIIT

[email protected]

Kontaktnummer: +91 674 272563

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2412331/KIIT_Ranking_2024.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2234144/4513631/KIIT_Logo.jpg