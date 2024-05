Le KIIT monte plus haut dans le classement 2024 de Times Young University

BHUBANESWAR, Inde, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le classement annuel des jeunes universitaires du Times Higher Education a été annoncé aujourd'hui. Dans un classement académique remarquable, KIIT Deemed to be University est passé au 11e rang en Inde dans le classement des jeunes universitaires du Times Higher Education pour 2024. Cette initiative démontre l'amélioration continue de KIIT et son engagement envers l'excellence dans l'enseignement supérieur.

KIIT Climbs Higher in Times Young University Rankings 2024

KIIT Deemed to be University, qui n'a que 20 ans, a surpassé de nombreux établissements plus anciens et plus établis, y compris plusieurs IIT. Cette réalisation est particulièrement importante compte tenu de la jeunesse de l'établissement par rapport à d'autres qui sont des piliers de l'éducation depuis environ un demi-siècle.

Dans le classement de l'année dernière, KIIT a été placé dans la cohorte de 151 à 200 personnes dans le monde. Le classement mondial de KIIT s'est considérablement amélioré pour atteindre 168 dans le classement de cette année. Sur les 673 universités du monde entier évaluées dans le classement de cette année, 55 provenaient de l'Inde, ce qui place le KIIT dans l'élite des jeunes universités. Le classement Times Higher Education Young University énumère spécifiquement les meilleures universités au monde qui ont 50 ans ou moins, les évaluant dans le cadre de leurs principales missions : enseignement, recherche, transfert de connaissances et perspectives internationales.

La progression de KIIT dans le classement témoigne de son cadre académique robuste et de ses pratiques éducatives innovantes. L'université a toujours été reconnue pour son approche dynamique de l'éducation qui met l'accent non seulement sur la rigueur académique, mais aussi sur le développement holistique de ses étudiants.

Les professeurs, les étudiants et le personnel de KIIT et de KISS ont exprimé leur profonde gratitude au fondateur, le Dr Achyuta Samanta. Son leadership et son dévouement visionnaires ont été essentiels à la croissance rapide de KIIT et à son impact substantiel aux niveaux national et international.

Le Dr Samanta a commenté cette réalisation, déclarant : « Ce classement reflète notre quête incessante de l'excellence académique. Chez KIIT, nous nous engageons à fournir une éducation de classe mondiale et à préparer nos étudiants à devenir des leaders mondiaux. » Il a également félicité tous les enseignants, le personnel et les élèves pour cette réalisation.

Contact

Dr Shradhanjali Nayak, directeur, relations publiques, KIIT

[email protected]

No de contact : +91 674 272563