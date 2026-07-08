Kinetics, uma iniciativa da Karpowership, inicia a construção de sua primeira FSRU de alta capacidade

LONDRES, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Kinetics atingiu um marco importante na expansão de seu portfólio de infraestrutura flutuante de GNL com o início da construção do LNGT Karadeniz, sua primeira Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) de alta capacidade. Oficialmente lançado com uma cerimônia de corte de aço no Tuas Boulevard Yard da Seatrium em Cingapura, o navio entregará até 600 milhões de pés cúbicos padrão por dia (mmscfd) de capacidade de regaseificação, marcando um passo significativo na estratégia da Kinetics de expandir a infraestrutura flexível de GNL em todo o mundo.

Kinetics' Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).

Projetado com sistemas de envio de baixa, média e alta pressão, o LNGT Karadeniz permitirá que a Kinetics atenda a uma gama mais ampla de projetos de importação de GNL e redes de gás a jusante. O projeto representa uma expansão significativa das capacidades da empresa, permitindo que a Kinetics forneça soluções de importação de GNL maiores e mais versáteis, ao mesmo tempo em que fortalece sua capacidade de fornecer infraestrutura de energia rápida, flexível e confiável para países que buscam aumentar a segurança energética e diversificar seu mix de energia.

A embarcação faz parte da estratégia de longo prazo da Kinetics para expandir sua frota de ativos flutuantes de GNL em resposta à crescente demanda global por infraestrutura de gás flexível. Combinando tecnologia avançada de regaseificação com sistemas marítimos e terminais integrados, o LNGT Karadeniz fornecerá uma solução completa de recebimento de GNL flutuante capaz de implantação rápida e operação eficiente.

Como a primeira de uma série planejada de FSRUs de próxima geração, a LNGT Karadeniz fortalecerá ainda mais o portfólio flutuante de GNL da Kinetics. A embarcação incorporará um módulo de regaseificação de alta capacidade, sistema de ancoragem, sistemas de transferência de GNL e manuseio de carga, serviços públicos, distribuição elétrica e tecnologias avançadas de automação e controle, criando um terminal flutuante totalmente integrado projetado para atender aos mais altos padrões operacionais e de segurança.

"O LNGT Karadeniz é um marco importante no crescimento da Kinetics e na nossa visão de longo prazo para a infraestrutura flutuante de GNL", disse Mehmet Katmer, Gerente Geral da Kinetics. "Ao expandir nossa frota com FSRUs de próxima geração, estamos fortalecendo nossa capacidade de ajudar os países a melhorar a segurança energética e, ao mesmo tempo, apoiar a transição para sistemas de energia de baixo carbono. Este projeto expande significativamente nossa capacidade de fornecer soluções de importação de GNL maiores e mais versáteis para clientes em todo o mundo. Temos o prazer de continuar nossa parceria com a Seatrium, um parceiro de confiança com quem entregamos com sucesso vários projetos."

Estabelecida como uma iniciativa da Karpowership, a Kinetics está focada no desenvolvimento de infraestrutura de energia flutuante de última geração que complementa a oferta integrada de energia do grupo. A adição do LNGT Karadeniz representa outro marco importante na estratégia de crescimento de longo prazo da empresa, fortalecendo sua frota global de ativos flutuantes de GNL e expandindo sua capacidade de apoiar os países na melhoria da resiliência energética e na viabilização de um futuro de energia de baixo carbono.

Sobre a Kinetics

A Kinetics, uma iniciativa da Karpowership, desenvolve, constrói, possui e opera infraestrutura flutuante de GNL e soluções de energia de próxima geração, juntamente com um portfólio crescente de energias renováveis. Seu portfólio inclui Unidades Flutuantes de Armazenamento e Regaseificação (FSRUs), Unidades Flutuantes de Armazenamento (FSUs), Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria (BESS) e outras plataformas de energia flexíveis projetadas para ajudar concessionárias, governos e clientes industriais a acelerar o acesso a infraestrutura de energia segura, confiável e mais limpa. Ao combinar experiência em engenharia com recursos de implantação rápida, a Kinetics oferece soluções inovadoras que apoiam a segurança energética e a transição energética global.

www.kineticsenergies.com.

Sobre a Karpowership

A Karpowership é uma empresa global de energia com mais de 25 anos de experiência no fornecimento de soluções de energia rápidas, flexíveis e confiáveis. Como proprietária e operadora da única frota de navios-usina do mundo, a empresa fornece mais de 8.000 MW de capacidade por meio de 45 navios-usina, com o apoio de ativos terrestres e renováveis. A Karpowership também gerencia toda a cadeia de valor de GNL com 11 embarcações de GNL, abrangendo aquisição, armazenamento, regaseificação e transferência offshore.

www.karpowership.com.

Informações para a mídia: [email protected].

FONTE Kinetics