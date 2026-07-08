Kinetics, une initiative de Karpowership, lance la construction de son premier FSRU à grande capacité

LONDRES, le 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Kinetics a franchi une étape majeure dans l'expansion de son portefeuille d'infrastructures de GNL flottantes avec le lancement de la construction du LNGT Karadeniz, sa première unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) à haute capacité. Lancé officiellement lors d'une cérémonie de découpe de l'acier au chantier naval de Seatrium situé sur le boulevard Tuas à Singapour, ce navire offrira une capacité de regazéification pouvant atteindre 600 millions de pieds cubes standard par jour (mmscfd), ce qui marque une étape importante dans la stratégie de Kinetics visant à développer une infrastructure GNL flexible à l'échelle mondiale.

Kinetics' Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).

Doté de systèmes de distribution à basse, moyenne et haute pression, le LNGT Karadeniz permettra à Kinetics de répondre aux besoins d'un plus large éventail de projets d'importation de GNL et de réseaux gaziers en aval. Ce projet marque un élargissement significatif des capacités de l'entreprise, permettant à Kinetics de proposer des solutions d'importation de GNL plus importantes et plus polyvalentes, tout en renforçant sa capacité à fournir des infrastructures énergétiques rapides, flexibles et fiables aux pays qui cherchent à améliorer leur sécurité énergétique et à diversifier leur mix énergétique.

Ce navire s'inscrit dans la stratégie à long terme de Kinetics visant à développer sa flotte d'installations flottantes de GNL afin de répondre à la demande mondiale croissante en infrastructures gazières flexibles. Alliant une technologie de regazéification de pointe à des systèmes maritimes et portuaires intégrés, le LNGT Karadeniz offrira une solution complète de réception de GNL flottante, capable d'un déploiement rapide et d'un fonctionnement efficace.

Premier d'une série prévue de FSRU de nouvelle génération, le LNGT Karadeniz viendra renforcer encore davantage le portefeuille de installations flottantes de GNL de Kinetics. Le navire sera équipé d'un module de regazéification de grande capacité, d'un système d'amarrage en éventail, de systèmes de transfert de GNL et de manutention de la cargaison, d'installations techniques, d'un réseau de distribution électrique, ainsi que de technologies avancées d'automatisation et de contrôle, formant ainsi un terminal flottant entièrement intégré, conçu pour répondre aux normes opérationnelles et de sécurité les plus strictes.

« Le projet LNGT Karadeniz marque une étape importante dans le développement de Kinetics et dans notre vision à long terme en matière d'infrastructures GNL flottantes », a déclaré Mehmet Katmer, directeur général de Kinetics. « En élargissant notre flotte avec des FSRU de nouvelle génération, nous renforçons notre capacité à aider les pays à améliorer leur sécurité énergétique tout en soutenant la transition vers des systèmes énergétiques à faibles émissions de carbone. » Ce projet renforce considérablement notre capacité à proposer à nos clients du monde entier des solutions d'importation de GNL plus importantes et plus polyvalentes. « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Seatrium, un partenaire de confiance avec lequel nous avons mené à bien de nombreux projets. »

Créée dans le cadre d'une initiative de Karpowership, Kinetics se consacre au développement d'infrastructures énergétiques flottantes de nouvelle génération qui viennent compléter l'offre énergétique intégrée du groupe. L'arrivée du LNGT Karadeniz marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise, en renforçant sa flotte mondiale d'installations flottantes de GNL et en développant sa capacité à aider les pays à améliorer leur résilience énergétique et à ouvrir la voie à un avenir énergétique à faibles émissions de carbone.

À propos de Kinetics

Kinetics, une initiative de Karpowership, développe, construit, détient et exploite des infrastructures GNL flottantes ainsi que des solutions énergétiques de nouvelle génération, tout en élargissant son portefeuille d'énergies renouvelables. Son portefeuille comprend des unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), des unités flottantes de stockage (FSU), des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et d'autres plateformes énergétiques flexibles conçues pour aider les services publics, les pouvoirs publics et les clients industriels à accélérer l'accès à des infrastructures énergétiques sûres, fiables et plus propres. En alliant son expertise technique à ses capacités de déploiement rapide, Kinetics propose des solutions innovantes qui contribuent à la sécurité énergétique et à la transition énergétique mondiale.

www.kineticsenergies.com.

À propos de Karpowership

Karpowership est une entreprise énergétique internationale qui compte plus de 25 ans d'expérience dans la fourniture de solutions énergétiques rapides, flexibles et fiables. En tant que propriétaire et exploitant de la seule flotte de « Powerships » au monde, l'entreprise fournit une capacité de plus de 8 000 MW grâce à 45 « Powerships », soutenus par des actifs terrestres et renouvelables. Karpowership gère également l'ensemble de la chaîne de valeur du GNL grâce à ses 11 méthaniers, couvrant ainsi l'approvisionnement, le stockage, la regazéification et le transfert en mer.

www.karpowership.com.

Demandes de renseignements des médias : [email protected].