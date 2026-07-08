Kinetics, una iniciativa de Karpowership, comienza la construcción de su primera FSRU de alta capacidad

LONDRES, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Kinetics ha alcanzado un hito importante en la expansión de su cartera de infraestructura flotante de GNL con el inicio de la construcción de LNGT Karadeniz, su primera Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) de alta capacidad. Lanzado oficialmente con una ceremonia de corte de acero en el Tuas Boulevard Yard de Seatrium en Singapur, el buque entregará hasta 600 millones de pies cúbicos estándar por día (mmscfd) de capacidad de regasificación, lo que marca un paso significativo en la estrategia de Kinetics para expandir la infraestructura flexible de GNL en todo el mundo.

Kinetics' Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).

Diseñado con sistemas de envío de baja, media y alta presión, LNGT Karadeniz permitirá a Kinetics atender una gama más amplia de proyectos de importación de GNL y redes de gas aguas abajo. El proyecto representa una expansión significativa de las capacidades de la empresa, lo que permite a Kinetics ofrecer soluciones de importación de GNL más grandes y versátiles, al tiempo que fortalece su capacidad para proporcionar una infraestructura energética rápida, flexible y confiable a los países que buscan mejorar la seguridad energética y diversificar su combinación energética.

El buque forma parte de la estrategia a largo plazo de Kinetics para expandir su flota de activos flotantes de GNL en respuesta a la creciente demanda mundial de infraestructura flexible de gas. Combinando tecnología de regasificación avanzada con sistemas marinos y terminales integrados, LNGT Karadeniz proporcionará una solución de recepción de GNL flotante completa capaz de un despliegue rápido y una operación eficiente.

Como la primera de una serie planificada de FSRU de próxima generación, LNGT Karadeniz fortalecerá aún más la cartera de GNL flotante de Kinetics. El buque incorporará un módulo de regasificación de alta capacidad, un sistema de amarre extendido, sistemas de transferencia de GNL y manejo de carga, servicios públicos, distribución eléctrica y tecnologías avanzadas de automatización y control, creando una terminal flotante totalmente integrada diseñada para cumplir con los más altos estándares operativos y de seguridad.

"LNGT Karadeniz es un hito importante en el crecimiento de Kinetics y nuestra visión a largo plazo para la infraestructura flotante de GNL", dijo Mehmet Katmer, gerente general de Kinetics. "Al ampliar nuestra flota con FSRU de próxima generación, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para ayudar a los países a mejorar la seguridad energética al tiempo que apoyamos la transición a sistemas de energía con bajas emisiones de carbono. Este proyecto amplía significativamente nuestra capacidad para ofrecer soluciones de importación de GNL más grandes y versátiles a clientes de todo el mundo. Nos complace continuar nuestra asociación con Seatrium, un socio de confianza con el que hemos entregado con éxito numerosos proyectos ".

Establecida como una iniciativa de Karpowership, Kinetics se centra en desarrollar una infraestructura de energía flotante de próxima generación que complemente la oferta de energía integrada del grupo. La incorporación de LNGT Karadeniz marca otro hito importante en la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa, fortaleciendo su flota global de activos flotantes de GNL y ampliando su capacidad para ayudar a los países a mejorar la resiliencia energética y permitir un futuro energético con menos emisiones de carbono.

Acerca de la cinética

Kinetics, una iniciativa de Karpowership, desarrolla, construye, posee y opera infraestructura flotante de GNL y soluciones de energía de próxima generación junto con una creciente cartera renovable. Su cartera incluye unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), unidades flotantes de almacenamiento (FSU, por sus siglas en inglés), sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS, por sus siglas en inglés) y otras plataformas de energía flexibles diseñadas para ayudar a las empresas de servicios públicos, los gobiernos y los clientes industriales a acelerar el acceso a una infraestructura de energía segura, confiable y más limpia. Al combinar la experiencia en ingeniería con las capacidades de implementación rápida, Kinetics ofrece soluciones innovadoras que respaldan la seguridad energética y la transición energética global.

www.kineticsenergies.com.

Acerca de Karpowership

Karpowership es una empresa mundial de energía con más de 25 años de experiencia en la entrega de soluciones de energía rápidas, flexibles y confiables. Como propietaria y operadora de la única central eléctrica flotante del mundo, la empresa provee más de 8.000 MW de capacidad mediante 45 centrales eléctricas flotantes, respaldada por activos terrestres y renovables. Además, Karpowership gestiona toda la cadena de valor de gas natural licuado (GNL), ya que cuenta con 11 buques de GNL, que abarcan adquisición, almacenamiento, regasificación y transferencia en alta mar.

www.karpowership.com.

Consultas de los medios:[email protected].

FUENTE Kinetics