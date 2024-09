Kohler Energy Rebrands como Rehlko

— Inauguração de uma nova era de inovação em energia sustentável —

— A Rehlko baseia-se em um legado de mais de 100 anos de impulsionar um mundo resiliente à energia para um futuro melhor —

KOHLER, Wisconsin, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Energy foi hoje oficialmente renomeada sob seu novo nome corporativo Rehlko (pronuncia-se REL-co), marcando um marco importante na história de mais de 100 anos da empresa, fornecendo soluções energéticas inovadoras e resilientes que proporcionam independência, agilidade e segurança a infraestruturas, instalações e residências de missão crítica.

A Rehlko continuará operando como uma empresa independente. A empresa tornou-se uma entidade independente em maio de 2024, quando a Platinum Equity concluiu uma transação com a Kohler Company para estabelecer a então-Kohler Energy como um negócio independente. A Platinum Equity é a acionista majoritária da Rehlko, com a Kohler Company permanecendo como parceira de investimento.

"Estamos abraçando nosso futuro como uma empresa independente com a nova marca Rehlko e celebrando nosso legado e nosso compromisso de enfrentar os desafios energéticos mais complexos e os valores que orientam tudo o que fazemos e defendemos", disse Brian Melka, diretor executivo da Rehlko. "O novo nome da nossa empresa deriva das seis letras da Kohler e reflete a fiabilidade, determinação, reinvenção e resiliência que foram – e continuarão a ser – as marcas distintivas desta organização na resposta às necessidades de energia distribuída em constante evolução do mercado."

A Rehlko continuará a fornecer controle, resiliência e inovação por meio de uma ampla gama de soluções de energia, incluindo geração de energia, armazenamento de energia e tecnologias de energia renovável, entre outras.

A Rehlko opera um amplo portfólio de empresas líderes, incluindo Power Systems, Engines, Uninterruptible Power, Home Energy, Clarke Energy, Curtis Instruments e Heila Technologies. A Kohler Power Systems e a Kohler Engines liderarão a transição da marca do portfólio empresarial, tornando-se oficialmente a marca Rehlko até o final de 2024.

"Este rebranding é mais do que apenas uma mudança de nome inteligente. As letras que compõem o nome Rehlko refletem nossos mais de 100 anos de rica herança sob a marca Kohler e representam um passo ousado em nossa jornada para continuar construindo e impulsionando um futuro de energia sustentável ", disse Francis Perrin, diretor de marca e sustentabilidade da Rehlko. "Nossa nova marca reposiciona nossos negócios na vanguarda da inovação e da tecnologia de resiliência energética e mostra nossa capacidade comprovada de oferecer aos nossos clientes a confiabilidade e o controle de energia que eles exigem. A marca Rehlko está mais focada e orientada por propósitos do que nunca."

O Sr. Melka apresentará oficialmente a nova marca empresarial Rehlko no Fast Company Innovation Festival em 17 de setembro e em breve lançará seu novo site corporativo – Rehlko.com. Nas próximas semanas e meses, a empresa apoiará seu novo rebranding empresarial por meio de um esforço de marketing multifacetado, incluindo uma campanha publicitária direcionada para apresentar a Rehlko em publicações de mídia de negócios e comércio de primeira linha, com o tema "Resilience is Reinvention". A empresa também está entusiasmada em continuar sua parceria com duas das agências globais de comunicação e branding do Interpublic Group ("IPG"), The Weber Shandwick Collective e FutureBrand, que têm apoiado o lançamento da marca e os esforços de design da marca, respectivamente.

Com sede em Wisconsin, a Rehlko manterá operações em mais de 100 locais nas Américas, Ásia, Europa, Oriente Médio e África.

Sobre a Rehlko

Líder global em resiliência energética, a Rehlko oferece soluções energéticas inovadoras essenciais para sustentar e melhorar a vida em energia doméstica, sistemas de energia industrial e tecnologias de powertrain, oferecendo controle, resiliência e inovação. Aproveitando a força de seu portfólio de negócios – Power Systems, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Heila Technologies, Curtis Instruments e Engines, e mais de um século de liderança no setor, a Rehlko desenvolve resiliência onde e quando a rede não pode, e vai além da recuperação funcional e individual para criar vidas e comunidades melhores e um futuro de energia mais durável e confiável. Para mais detalhes, saiba mais em Rehlko.com.

Sobre a Platinum Equity

Fundada em 1995 por Tom Gores, a Platinum Equity é uma empresa de investimento global com mais de US $ 48 bilhões em ativos sob gestão e um portfólio de aproximadamente 50 empresas operacionais que atendem clientes em todo o mundo. A Platinum Equity é especializada em fusões, aquisições e operações – uma estratégia de marca registrada que chama de M&A&O® – adquirindo e operando empresas em uma ampla gama de mercados de negócios, incluindo fabricação, distribuição, transporte e logística, aluguel de equipamentos, serviços de metais, mídia e entretenimento, tecnologia, telecomunicações e outros setores. Nos últimos 28 anos, a Platinum Equity concluiu mais de 450 aquisições.

