Os novos geradores KD Series™ de 60-600 kW da Rehlko estabelecem um novo padrão em energia de reserva confiável.

Os novos modelos ampliam a gama da Série KD para suportar uma ampla variedade de aplicações, desde operações de missão crítica até operações comerciais.



MILWAUKEE, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Rehlko anunciou hoje o lançamento global de seus novos geradores KD Series™ de 60 a 600 kW, expandindo sua principal família KD Series para oferecer confiabilidade e desempenho inigualáveis para energia de backup crítica. Este lançamento ocorre em um momento de crescente demanda por resiliência energética, impulsionada pela instabilidade da rede, eventos climáticos extremos e pela crescente necessidade de energia confiável.

Rehlko’s all-new KD Series™ 60-600 kW EMEA unit Rehlko’s all-new KD Series™ 80-600 kW North American unit

"A Série KD sempre foi nossa referência em excelência", diz Hervé Prigent, VP de Marketing, Sistemas de Energia da Rehlko. "Este próximo capítulo representa anos de visão, engenharia e compromisso com nossos distribuidores e clientes."

"Essa expansão reúne componentes de classe mundial sob nossa própria marca, confiabilidade que o mercado tem pedido e um ecossistema de serviços que cria valor a longo prazo", acrescenta Steve Lynch, diretor de categoria para pequenos motores.

Com essa adição, a Rehlko agora oferece uma linha completa da Série KD de 60 kW a mais de 4 MW - uma família de produtos já confiável em algumas das indústrias mais exigentes do mundo, incluindo data centers.

"Este lançamento marca um momento crucial para a Rehlko", diz Charles Hunsucker, presidente da Power Systems da Rehlko. "Isso reforça nossa liderança em soluções de energia de backup e demonstra nosso investimento contínuo na expansão da gama da Série KD para atender a uma gama diversificada de aplicações - de pequenas empresas e telecomunicações a instalações de saúde e operações industriais. Essa extensão reflete nosso compromisso em fornecer sistemas de energia confiáveis, escaláveis e inovadores que atendam às necessidades em evolução de nossa base global de clientes."

Feito para executar

Cada unidade da Série KD é levada além dos padrões da indústria antes de sair da fábrica. Os geradores passam por testes de vibração, testes de proteção contra chuva e entrada, validação do equilíbrio térmico e aceitação de carga total. Cada modelo atende à certificação ISO 8528-5 G3 para qualidade de energia — o mais alto padrão de resposta de carga do setor. Cada gerador da Série KD é projetado e testado para atender aos padrões regulatórios e de segurança regionais, garantindo desempenho confiável em diversos mercados.

Alcance global, suporte local

A Rehlko oferece um padrão global com execução local, através de nossos escritórios diretos e uma rede de mais de 220 parceiros distribuidores presentes em todos os continentes e na maioria dos países. Os clientes podem acessar peças estocadas dentro de 24 a 48 horas e técnicos treinados na fábrica no local em poucas horas, garantindo o tempo de atividade, independentemente de onde operem.

Disponibilidade

A gama KD Series 60–600 kW começará a ser distribuída no primeiro trimestre de 2026, com a disponibilidade a expandir-se globalmente ao longo do ano. Os prazos de entrega continuarão a diminuir à medida que os programas regionais de estocagem forem disponibilizados por meio da rede de distribuidores locais da Rehlko.

Saiba mais sobre os geradores KD Series 60-600 kW em www.powersystems.rehlko.com.

Sobre a Rehlko

A Rehlko, por meio de sua unidade de negócios de sistemas de energia, fornece soluções de energia em todo o mundo, projetadas para garantir resiliência para aplicações de missão crítica de todos os tamanhos. Com base em mais de um século de experiência e dedicação, a empresa oferece sistemas de energia completos, incluindo geradores de backup industriais (HVO, diesel, gasoso), gabinetes, sistemas de células de combustível de hidrogênio, chaves de transferência automática, comutadores, controles de monitoramento, peças genuínas e serviços de ponta a ponta. Como uma empresa global com parceiros de serviço em todos os continentes e na maioria dos países, a Rehlko fornece tecnologia confiável e de ponta para manter as indústrias e as empresas funcionando quando a rede falha. A Rehlko vai além da recuperação básica para criar comunidades mais fortes e resilientes, impulsionando um futuro energético duradouro. www.powersystems.rehlko.com

