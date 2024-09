Kohler Energy firmiert zu Rehlko um

- Leitet eine neue Ära der nachhaltigen Energieinnovation ein -

- Rehlko baut auf ein über 100-jähriges Erbe auf, das die Energieversorgung einer widerstandsfähigen Welt für eine bessere Zukunft ermöglicht.

KOHLER, Wisconsin, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Energy hat sich heute offiziell in den neuen Firmennamen Rehlko (ausgesprochen REL-co) umbenannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der über 100-jährigen Geschichte des Unternehmens, das innovative, widerstandsfähige Energielösungen liefert, die Unabhängigkeit, Flexibilität und Sicherheit für geschäftskritische Infrastrukturen, Einrichtungen und Wohnhäuser bieten.

Rehlko wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen tätig sein. Das Unternehmen wurde im Mai 2024 zu einer eigenständigen Einheit, als Platinum Equity eine Transaktion mit der Kohler Company abschloss, um die damalige Kohler Energy als eigenständiges Unternehmen zu gründen. Platinum Equity ist der Mehrheitseigentümer von Rehlko, während die Kohler Company ein Investitionspartner bleibt.

"Wir freuen uns auf unsere Zukunft als unabhängiges Unternehmen mit der neuen Marke Rehlko und feiern unser Erbe und unser Engagement für die Bewältigung der komplexesten Herausforderungen im Energiebereich sowie die Werte, die uns bei allem, was wir tun und wofür wir stehen, leiten", so Brian Melka, Chief Executive Officer von Rehlko. "Der neue Name unseres Unternehmens leitet sich aus den sechs Buchstaben von Kohler ab und spiegelt die Zuverlässigkeit, Entschlossenheit, Neuerfindung und Widerstandsfähigkeit wider, die die Markenzeichen dieses Unternehmens bei der Bewältigung der sich ständig weiterentwickelnden dezentralen Energieanforderungen des Marktes sind und bleiben werden.

Rehlko wird auch in Zukunft durch ein umfassendes Angebot an Energielösungen, u. a. in den Bereichen Stromerzeugung, Energiespeicherung und erneuerbare Energien, für Kontrolle, Ausfallsicherheit und Innovation sorgen.

Rehlko betreibt ein breites Portfolio an führenden Unternehmen, darunter Power Systems, Motoren, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Home Energy, Clarke Energy, Curtis Instruments und Heila Technologies. Kohler Power Systems und Kohler Engines werden die Markenumstellung des Unternehmensportfolios anführen und bis Ende 2024 offiziell unter der Marke Rehlko auftreten.

"Dieses Rebranding ist mehr als nur eine clevere Namensänderung. Die Buchstaben, aus denen sich der Name Rehlko zusammensetzt, spiegeln unser über 100-jähriges reiches Erbe unter der Marke Kohler wider und stellen einen mutigen Schritt nach vorn auf unserem Weg dar, eine nachhaltige Energiezukunft aufzubauen und zu betreiben", sagte Francis Perrin, Chief Brand and Sustainability Officer bei Rehlko. "Unsere neue Marke positioniert unser Unternehmen an der Spitze der Innovation und der Energieresilienztechnologie und zeigt unsere bewährte Fähigkeit, unseren Kunden die Energiezuverlässigkeit und -kontrolle zu bieten, die sie verlangen und benötigen. Die Marke Rehlko ist fokussierter und zielgerichteter als je zuvor".

Herr Melka wird die neue Unternehmensmarke Rehlko offiziell auf dem Fast Company Innovation Festival am 17. September vorstellen und in Kürze die neue Unternehmenswebsite Rehlko.com einrichten. In den kommenden Wochen und Monaten wird das Unternehmen sein neues Rebranding durch eine vielseitige Marketingkampagne unterstützen, einschließlich einer gezielten Werbekampagne, um Rehlko unter dem Motto "Resilience is Reinvention" in hochrangigen Wirtschafts- und Fachmedien vorzustellen. Das Unternehmen freut sich auch über die Fortsetzung der Partnerschaft mit zwei globalen Kommunikations- und Branding-Agenturen der Interpublic Group ("IPG"), The Weber Shandwick Collective und FutureBrand, die die Markteinführung bzw. das Markendesign unterstützt haben.

Rehlko hat seinen Hauptsitz in Wisconsin und wird an mehr als 100 Standorten in Nord- und Südamerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika vertreten sein.

Über Rehlko

Rehlko ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Energieresilienz und liefert innovative Energielösungen, die für die Erhaltung und Verbesserung des Lebens in den Bereichen Hausenergie, industrielle Energiesysteme und Antriebstechnologien entscheidend sind, , indem sie Kontrolle, Resilienz und Innovation bieten. Rehlko nutzt die Stärke seines Geschäftsportfolios - Power Systems, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Heila Technologies, Curtis Instruments und Engines - und seine mehr als hundertjährige Erfahrung als Branchenführer, um dort, wo das Stromnetz nicht ausreicht, Widerstandsfähigkeit zu schaffen, und geht über die funktionale, individuelle Wiederherstellung hinaus, um ein besseres Leben und eine bessere Gemeinschaft sowie eine dauerhafte und zuverlässige Energiezukunft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter Rehlko.com.

Über Platinum Equity

Platinum Equity wurde 1995 von Tom Gores gegründet und ist eine globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 48 Milliarden US-Dollar und einem Portfolio von rund 50 operativen Unternehmen, die Kunden in aller Welt bedienen. Platinum Equity ist auf Fusionen, Übernahmen und Operationen spezialisiert - eine Strategie, die als M&A&O® bezeichnet wird - und erwirbt und betreibt Unternehmen in einem breiten Spektrum von Geschäftsbereichen, darunter Fertigung, Vertrieb, Transport und Logistik, Gerätevermietung, Metalldienstleistungen, Medien und Unterhaltung, Technologie, Telekommunikation und andere Branchen. In den letzten 28 Jahren hat Platinum Equity mehr als 450 Akquisitionen abgeschlossen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2505558/Rehlko_Logo.jpg