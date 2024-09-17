Kohler Energy 更名為 Rehlko

— 迎來可持續能源創新的新時代 —

— Rehlko 承襲百年基因，為能源界成就更美好的未來 —

威斯康辛州科勒2024年9月17日 /美通社/ -- Kohler Energy 今日正式更名為 Rehlko（發音為 REL-co），開啟公司嶄新篇章。承襲百年歷史，Rehlko 始終致力於提供創新、具有韌性的能源解決方案，為關鍵任務基礎設施、設施及住宅賦予獨立性、靈活性和安全性。

Rehlko 將繼續作為一家獨立企業營運。該公司於 2024 年 5 月成為獨立實體。此舉源於 Platinum Equity 與 Kohler Company 在當月完成的交易，將原 Kohler Energy 分拆為獨立的公司。Platinum Equity 是 Rehlko 的大股東，而 Kohler Company 仍然是投資合作夥伴。

Rehlko 行政總裁 Brian Melka 表示:「本公司將以全新 Rehlko 品牌正式啟航，開啟獨立發展的新篇章。我們將秉持一貫的價值觀，致力於為客戶應對日益複雜的能源挑戰。本公司新名稱取自 Kohler 的六個字母，彰顯其可靠性、決心、革新與韌性。這些特質不僅是本公司的過去，亦將持續成為滿足未來面對日益多元分散能源市場需求的磐石。」

Rehlko 將繼續透過全面的能源解決方案，包括發電、儲能和可再生能源技術等，提供控制、彈性和創新服務。

Rehlko 經營多元化的領先品牌組合，當中囊括了 Power Systems、Engines、Uninterruptible Power、Home Energy、Clarke Energy、Curtis Instruments 和 Heila Technologies。Kohler Power Systems 和 Kohler Engines 將在 2024 年底正式成為 Rehlko 品牌，引領企業品牌組合轉型。

「本次品牌煥新遠遠不止於一次巧妙的更名。Rehlko 名稱組成的字母彰顯了我們 Kohler 品牌擁有的 100 多年的豐富底蘊，同時代表了我們繼往開來，推動可持續能源未來的旅程中邁出了大膽的一步。」Rehlko 品牌兼可持續發展總監 Francis Perrin 表示，「我們的新品牌將引領本公司在創新與能源彈性技術領域持續領先，並充分展現本公司為客戶提供可靠、可控能源解決方案的能力，從而滿足他們的需求。Rehlko 品牌比以往更加專注，目標也更加明確。」

Melka 先生將於 9 月 17 日在 Fast Company Innovation Festival 上正式推出全新的 Rehlko 品牌企業形象，並即將發佈其新的公司網站 — Rehlko.com。未來數週至數月內，公司將展開一連串整合行銷活動，以推動全新企業品牌。包括透過在頂級商業與貿易媒體刊物投放「韌性，創新之源」主題廣告，提升 Rehlko 品牌在業界的知名度。公司很高興能延續與全球通訊機品牌代理公司 Interpublic Group (IPG) 旗下大量機構的合作，由 Weber Shandwick Collective 負責品牌推廣，FutureBrand 負責品牌設計，共同推動新品牌形象的建立。

Rehlko 總部位於威斯康星州，將在美洲、亞洲、歐洲、中東和非洲的 100 多個地點繼續開展業務。

關於 Rehlko

Rehlko 是全球能源韌性產業的翹楚，透過提供控制、韌性與創新服務，為家庭能源、工業能源系統及動力總成等領域提供關鍵的新型能源解決方案，以提升生活品質。憑藉 Power Systems、Home Energy、Kohler Uninterruptible Power、Clarke Energy、Heila Technologies、Curtis Instruments 及 Engines 的多元業務組合，以及逾百年的產業領導經驗，Rehlko 致力於建構更優質生活與社區，並確保能源供應的穩定可靠，以應對電網失能或負荷過重等情況。有關更多詳細資訊，請瀏覽 Rehlko.com。

關於 Platinum Equity

Platinum Equity 係於 1995 年由 Tom Gores 成立的一家全球投資公司，資產管理規模超過 480 億美元，並在全球擁有約 50 家服務客戶的營運公司組合。Platinum Equity 專門從事合併、收購和營運（亦即是 M&A&O® 策略），以收購和經營各種商業市場的公司，包括製造、分銷、運輸和物流、設備租賃、金屬服務、傳媒和娛樂、科技、電訊等行業。在過去 28 年，Platinum Equity 已完成 450 多項收購。

傳媒聯絡：

Suzanne Cutway

企業傳播總監，

Rehlko

[email protected]

Patrick Rose

企業事務副總裁

Weber Shandwick

[email protected]

SOURCE Rehlko