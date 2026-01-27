KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRE PARTICIPAÇÃO CONTROLADORA NA NOVACEL DA COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA

A NOVA EMPRESA SERÁ LÍDER NA FABRICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES

A COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA MANTERÁ 25% DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

NOVA YORK, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que celebrou, por meio de uma afiliada recém-constituída, um acordo definitivo para adquirir participação controladora na Chargeurs Films de Protection SAS ("Novacel" ou a "Empresa"). A acionista alienante, Compagnie Chargeurs Invest SA ("Chargeurs") (ENXTPA:CRI), investirá junto com a KPS e manterá 25% de participação acionária na Empresa. Os termos financeiros da operação não foram divulgados. A conclusão da transação está prevista para o segundo trimestre de 2026 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações.

A Novacel é a principal fabricante mundial de soluções para proteção de superfícies nos mercados finais de exteriores e interiores de edifícios, equipamentos, indústria, eletrodomésticos e transportes. A empresa oferece um conjunto completo de soluções, incluindo películas de proteção e processamento, fitas, papéis e máquinas especializadas. A Novacel tem sua sede em Deville, França, conta com aproximadamente 700 funcionários e opera seis fábricas e três centros de P&D na França, na Itália e nos Estados Unidos.

Pierre de Villeméjane, sócio e codiretor da KPS Mid-Cap Investments, afirmou: "Estamos bastante entusiasmados com a aquisição de uma participação controladora na Novacel, fabricante diferenciada de soluções para proteção de superfícies que possui um portfólio de produtos diversificado, ampla presença geográfica, recursos de P&D de primeira linha e uma base de clientes atraente. As soluções da empresa são essenciais para os processos de fabricação de seus clientes em diversas aplicações. Estamos ansiosos por trabalhar com a talentosa equipe de gestão da Novacel e desenvolver esta excelente plataforma. A marca consolidada da Novacel, seus renomados recursos de pesquisa e desenvolvimento e seu compromisso com a qualidade, combinados com os recursos estratégicos, operacionais e financeiros da KPS, formam uma base ideal para o crescimento futuro".

Philippe Denoix, diretor executivo da Novacel, afirmou: "A KPS, com seu histórico comprovado de excelência em fabricação, é a proprietária ideal para a Novacel, que entra agora em uma nova fase de crescimento como empresa independente. Estamos ansiosos para trabalhar lado a lado com a KPS e nossa talentosa equipe para ampliar nossa liderança técnica e continuar oferecendo produtos inovadores, criativos e de alta qualidade, que agreguem grande valor aos nossos clientes. O compromisso da KPS com a excelência na produção, o aprimoramento operacional e a inovação nos permitirão aproveitar o forte posicionamento da Novacel no mercado e intensificar nossas parcerias com clientes em todo o mundo".

Michaël Fribourg, presidente e diretor executivo da Chargeurs, afirmou: "Ficamos impressionados com a visão estratégica da KPS para a Novacel e com seu histórico comprovado na gestão de operações industriais e de produção globais. O investimento da Chargeurs ao lado da KPS demonstra nossa confiança no potencial de crescimento dos lucros e de criação de valor da empresa sob a direção da KPS, e estamos ansiosos para trabalhar em parceria com ela para conduzir a próxima fase de crescimento da Novacel, com foco na realização de fusões e aquisições no mercado de proteção de superfícies".

A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultora jurídica, enquanto a Rothschild & Co atuou como consultora financeira da KPS.

Sobre a Novacel
A Novacel é a principal fabricante mundial de soluções para proteção de superfícies nos mercados finais de exteriores e interiores de edifícios, equipamentos, indústria, eletrodomésticos e transportes. A empresa oferece um conjunto completo de soluções, incluindo películas de proteção e processamento, fitas, papéis e máquinas especializadas. A Novacel tem sua sede em Deville, França, conta com aproximadamente 700 funcionários e opera seis fábricas e três centros de P&D na França, na Itália e nos Estados Unidos. Para mais informações sobre a Novacel, acesse www.novacel-solutions.com.

Sobre a Compagnie Chargeurs Invest
A Compagnie Chargeurs Invest (ENXTPA:CRI) é uma empresa mista industrial e financeira que atua como operadora e desenvolvedora de campeãs globais na indústria e em serviços, além de investidora que possui uma cultura de gestão ativa de portfólio de negócios de alto valor agregado. Presente em quase 100 países e com cerca de 2.600 funcionários, a Compagnie Chargeurs Invest conta com o compromisso de longo prazo do Groupe Familial Fribourg, um acionista controlador comprometido, e com seu portfólio de ativos, para enfrentar os grandes desafios dos mercados em que atua. A Compagnie Chargeurs Invest alcançou receitas de € 729,6 milhões em 2024. Para obter mais informações sobre a Chargeurs, acesse www.chargeurs.com.

Sobre a KPS Capital Partners
A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a gestora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 19,5 bilhões em ativos sob gestão (referência: 30 de setembro de 2025). Por mais de três décadas, os sócios da KPS se dedicaram exclusivamente a obter uma valorização significativa do capital fazendo investimentos de controle acionário em empresas industriais e de produção em uma grande variedade de setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, produtos de saúde e de luxo, autopeças, equipamentos de capital e manufatura em geral.  A KPS agrega valor para seus investidores trabalhando de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios. Ela gera retorno sobre investimentos aprimorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez da dependência de alavancagem financeira. As empresas do portfólio dos Fundos KPS geram hoje receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 21,2 bilhões, operam 202 instalações de manufatura em 21 países e contam com cerca de 55.000 funcionários, tanto diretamente como por meio de joint ventures em todo o mundo (referência: 30 de setembro de 2025). A estratégia de investimento da KPS e as empresas do portfólio estão descritas com detalhes em www.kpsfund.com.

A KPS Mid-Cap concentra-se em investimentos na faixa inferior da média do mercado. A KPS Mid-Cap visa o mesmo tipo de oportunidades de investimento e utiliza a mesma estratégia de investimento que os principais fundos da KPS têm adotado há mais de três décadas. A KPS Mid-Cap utiliza e se beneficia da plataforma global, reputação, histórico, infraestrutura, melhores práticas, conhecimento e experiência da KPS. A equipe de investimento da KPS Mid-Cap é gerenciada pelos sócios Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, que lideram uma equipe de profissionais experientes e talentosos.

