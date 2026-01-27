KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRIRÁ DE COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN NOVACEL

LA NUEVA EMPRESA SE CONVERTIRÁ EN UN FABRICANTE LÍDER DE SOLUCIONES DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA MANTENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DEL 25 %

NUEVA YORK, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció que, a través de una nueva filial, ha llegado a un acuerdo definitivo mediante el cual adquirirá una participación mayoritaria de Chargeurs Films de Protection SAS ("Novacel" o la "Empresa"). El accionista vendedor, Compagnie Chargeurs Invest SA ("Chargeurs") (ENXTPA:CRI), invertirá junto con KPS y conservará una participación del 25 % de la empresa. No se han revelado los términos financieros de la transacción. Se espera que la transacción concluya durante el segundo trimestre de 2026 y está sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales.

Novacel es un fabricante líder mundial de soluciones de protección de superficies para los mercados finales de exteriores e interiores de edificios, equipos, industria, electrodomésticos y transporte. La empresa ofrece una variedad completa de soluciones, que incluye películas de proceso y protección, cintas, papeles y maquinaria especializada. Novacel tiene su sede en Deville, Francia, cuenta con aproximadamente 700 empleados y opera seis plantas de fabricación y tres centros de I+D en Francia, Italia y Estados Unidos.

Pierre de Villeméjane, socio y codirector de KPS Mid-Cap Investments, afirmó: "Estamos muy entusiasmados por adquirir una participación mayoritaria en Novacel, un fabricante de soluciones diferenciadas para la protección de superficies con una cartera de productos diversa, una amplia presencia geográfica, las mejores capacidades de I+D de su clase y una base de clientes atractiva. Las soluciones de la empresa son fundamentales para los procesos de fabricación de sus clientes en una amplia variedad de aplicaciones. Esperamos con ansias trabajar con el talentoso equipo directivo de Novacel para seguir desarrollando esta magnífica plataforma. La sólida marca de Novacel, sus capacidades de I+D reconocidas y su compromiso con la calidad, junto con los recursos estratégicos, operativos y financieros de KPS, sientan las bases ideales para el crecimiento futuro".

Philippe Denoix, director ejecutivo de Novacel, afirmó: "KPS, con su trayectoria comprobada de excelencia en fabricación, es el nuevo propietario ideal para Novacel, que entra en una nueva fase de crecimiento como empresa independiente. Esperamos con interés trabajar en estrecha colaboración con KPS y nuestro talentoso equipo para ampliar nuestro liderazgo técnico y seguir ofreciendo productos nuevos e innovadores de alta calidad que aporten un valor significativo a nuestros clientes. El compromiso de KPS con la excelencia en fabricación, la mejora operativa y la innovación nos permitirá aprovechar la sólida posición de Novacel en el mercado y profundizar nuestras relaciones con clientes de todo el mundo".

Michaël Fribourg, presidente y director ejecutivo de Chargeurs, comentó: "Nos convenció la visión estratégica de KPS para Novacel y su trayectoria comprobada en la gestión de empresas industriales y de fabricación a nivel mundial. La inversión de Chargeurs junto con KPS pone de manifiesto nuestra confianza en el crecimiento de los beneficios y el potencial de creación de valor de la empresa bajo la dirección de KPS, y esperamos colaborar con KPS para impulsar la próxima fase de crecimiento de Novacel, centrándonos en la consolidación de fusiones y adquisiciones en el mercado de la protección de superficies".

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP prestaron asesoría legal y Rothschild & Co prestaron asesoría financiera a KPS.

Acerca de Novacel

Acerca de Compagnie Chargeurs Invest

Compagnie Chargeurs Invest (ENXTPA:CRI) es una empresa mixta industrial y financiera que opera y desarrolla líderes mundiales en la industria y los servicios; asimismo, invierte en empresas de alto valor agregado con una cultura de gestión activa de carteras. Presente en casi 100 países y con alrededor de 2.600 empleados, Compagnie Chargeurs Invest se apoya en el compromiso a largo plazo del Groupe Familial Fribourg, un accionista mayoritario comprometido, y en su cartera de activos para enfrentar los grandes desafíos de sus mercados. Compagnie Chargeurs Invest obtuvo ingresos de 729,6 millones de euros en 2024. Para obtener más información sobre Chargeurs, visite www.chargeurs.com.

Acerca de KPS Capital Partners

KPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, es la gestora de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión de 19.500 millones de dólares en activos bajo gestión (al 30 de septiembre de 2025). Durante más de tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente en función de la revalorización significativa del capital y para ello, han realizado inversiones de capital controladas en empresas de fabricación e industriales de diversos sectores, entre los que se incluyen el de materias primas, productos de marca para el consumidor, de salud y de lujo, piezas automotrices, bienes de capital y fabricación en general. KPS crea valor para sus inversionistas al colaborar de manera constructiva con equipos talentosos de gestión, con el propósito de mejorar los negocios y generar retornos de inversión mediante la consolidación de la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera de inversiones, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de KPS Funds registran ingresos anuales totales de aproximadamente 21.200 millones de dólares, operan 202 plantas de fabricación en 21 países y cuentan con aproximadamente 55.000 empleados, tanto directamente como a través de empresas conjuntas en todo el mundo (al 30 de septiembre de 2025). La estrategia de inversión y las empresas de la cartera de KPS se describen en detalle en www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap se centra en inversiones en el segmento inferior del mercado medio. KPS Mid-Cap se enfoca en el mismo tipo de oportunidades de inversión y utiliza la misma estrategia de inversión que los fondos insignia de KPS han utilizado durante más de tres décadas. KPS Mid-Cap aprovecha y se beneficia de la plataforma mundial, la reputación, la trayectoria, la infraestructura, las mejores prácticas, los conocimientos y la experiencia de KPS. El equipo de inversión de KPS Mid-Cap está dirigido por los socios Pierre de Villeméjane y Ryan Harrison, que lideran un equipo de profesionales experimentados y talentosos.

