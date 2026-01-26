KPS CAPITAL PARTNERS NEEMT MEERDERHEIDSBELANG IN NOVACEL OVER VAN COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA.

HET NIEUWE BEDRIJF WORDT EEN TOONAANGEVENDE FABRIKANT VAN OPPERVLAKTEBESCHERMINGSOPLOSSINGEN.

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA BEHOUDT EIGENDOMSBELANG VAN 25%

NEW YORK, 26 januari 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat het via een nieuw opgerichte gelieerde onderneming een definitieve overeenkomst heeft gesloten waarbij KPS een meerderheidsbelang zal verwerven in Chargeurs Films de Protection SAS ("Novacel" of het "bedrijf"). De verkopende aandeelhouder, Compagnie Chargeurs Invest SA ("Chargeurs") (ENXTPA: CRI), zal naast KPS investeren en een belang van 25% in het bedrijf behouden. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De afronding van de transactie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2026 en is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Novacel is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van oppervlaktebeschermingsoplossingen voor de eindmarkten buitenbouw, interieur en apparatuur, industrie, apparatuur en transport. Het bedrijf biedt een volledige reeks oplossingen, waaronder proces- en beschermingsfilms, tape- en papiersoorten en speciale machines. Novacel heeft zijn hoofdkantoor in Deville (Frankrijk), heeft ongeveer zevenhonderd werknemers en baat zes productiefaciliteiten en drie R&D-centra uit in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Pierre de Villeméjane, partner en co-directeur van KPS Mid-Cap Investments, zei: "We zijn verheugd om een meerderheidsbelang te verwerven in Novacel, een gedifferentieerde fabrikant van oppervlaktebeschermingsoplossingen met een gevarieerde productportefeuille, een brede geografische voetafdruk, best-in-class R&D-mogelijkheden en een aantrekkelijk klantenbestand. De oplossingen van het bedrijf zijn essentieel voor de productieprocessen van zijn klanten in een breed scala aan toepassingen. We kijken ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde managementteam van Novacel om voort te bouwen op dit geweldige platform. Novacels sterke merk, gerenommeerde R&D-mogelijkheden en toewijding aan kwaliteit, gecombineerd met de strategische, operationele en financiële middelen van KPS, vormen een ideale basis voor toekomstige groei."

Aldus Philippe Denoix, Chief Executive Officer van Novacel: "KPS, met zijn aangetoonde staat van dienst op het gebied van uitmuntende productie, is de ideale volgende eigenaar van Novacel terwijl het deze volgende groeifase als een onafhankelijk bedrijf ingaat. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met KPS en ons getalenteerde team om ons technische leiderschap uit te breiden en nieuwe, innovatieve producten van hoge kwaliteit te blijven leveren die een aanzienlijke waarde bieden voor onze klanten. De toewijding van KPS aan uitmuntende productie, operationele verbetering en innovatie zal ons in staat stellen om voort te bouwen op Novacels sterke marktpositie en onze partnerschappen met klanten wereldwijd te verdiepen."

Michaël Fribourg, voorzitter en Chief Executive Officer van Chargeurs, zei: "We zijn overtuigd van de strategische visie van KPS voor Novacel en zijn bewezen staat van dienst in het managen van wereldwijde productie- en industriële bedrijven. Chargeurs' investering naast KPS benadrukt ons geloof in de winstgroei van het bedrijf en het potentieel voor waardecreatie onder leiding van KPS, en we kijken ernaar uit om met KPS samen te werken om Novacels volgende groeifase te stimuleren, met een focus op M&A-opbouw in de markt voor oppervlaktebescherming."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trad op als juridisch adviseur en Rothschild & Co als financieel adviseur voor KPS.

Over Novacel

Voor meer informatie over Novacel ga naar www.novacel-solutions.com.

Over Compagnie Chargeurs Invest

Compagnie Chargeurs Invest (ENXTPA: CRI) is een gemengd industrieel en financieel bedrijf met een rol als exploitant en ontwikkelaar van wereldkampioenen in de industrie en diensten, en als investeerder met een cultuur van actief portefeuillebeheer van bedrijven met een hoge toegevoegde waarde. Compagnie Chargeurs Invest is actief in bijna 100 landen met ongeveer 2600 werknemers en vertrouwt op de langetermijnverbintenis van Groupe Familial Fribourg, een toegewijde meerderheidsaandeelhouder, en op zijn portefeuille van activa om de grote uitdagingen van zijn markten aan te gaan. Compagnie Chargeurs Invest behaalde in 2024 een omzet van € 729,6 miljoen. Voor meer informatie over Chargeurs ga naar www.chargeurs.com .

Over KPS Capital Partners

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van investeringsfondsen met meer dan USD 19,5 miljard aan beheerd vermogen (per 30 september 2025). Gedurende bijna drie decennia hebben de Partners van KPS uitsluitend gewerkt aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaaluitrusting en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn beleggers door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op financiële leveraging. De portefeuillebedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer $ 21,2 miljard, baten 202 productiefaciliteiten uit in 21 landen en hebben wereldwijd ongeveer 55.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures (per 30 september 2025). De investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS staan in detail beschreven op www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap richt zich op investeringen in het onderste deel van de middenmarkt. KPS Mid-Cap richt zich op hetzelfde type investeringsmogelijkheden en maakt gebruik van dezelfde investeringsstrategie die de vlaggenschipfondsen van KPS al bijna drie decennia hanteren. KPS Mid-Cap maakt gebruik van en profiteert van de wereldwijde platform, reputatie, staat van dienst, infrastructuur, beste praktijken, kennis en ervaring van KPS. Het investeringsteam van KPS Mid-Cap wordt geleid door vennoten Pierre de Villeméjane en Ryan Harrison die leidinggeven aan een team van ervaren en getalenteerde professionals.

