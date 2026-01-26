KPS CAPITAL PARTNERS ACHÈTE À COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS NOVACEL

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ SERA UN LEADER DANS LA FABRICATION DE SOLUTIONS DE PROTECTION DES SURFACES

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA CONSERVE UNE PARTICIPATION DE 25 % DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE

NEW YORK, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu, par l'intermédiaire d'une société affiliée nouvellement créée, un accord définitif en vertu duquel KPS acquerra une participation majoritaire dans Chargeurs Films de Protection SAS (« Novacel » ou la « Société »). L'actionnaire vendeur, Compagnie Chargeurs Invest SA (« Chargeurs ») (ENXTPA:CRI) investira aux côtés de KPS et conservera une participation de 25 % dans la société. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La finalisation de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2026 sous réserve des conditions de clôture et des autorisations habituelles.

Novacel est l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions de protection des surfaces pour les marchés finaux de l'extérieur et l'intérieur des bâtiments et des équipements, de l'industrie, de l'électroménager et des transports. La société propose une gamme complète de solutions, notamment des films de traitement et de protection, des rubans, des papiers et des machines spécialisées. Le siège de Novacel est situé à Deville, en France. La société emploie environ 700 personnes et exploite six sites de production et trois centres de recherche et développement en France, en Italie et aux États-Unis.

Pierre de Villeméjane, associé et co-directeur de KPS Mid-Cap Investments, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'acquérir une participation majoritaire dans Novacel, un fabricant de solutions de protection de surface différenciées qui dispose d'un portefeuille de produits diversifié, d'une importante présence géographique, de capacités de recherche et développement de premier ordre et d'une excellente clientèle. Les solutions de l'entreprise sont essentielles aux processus de fabrication de ses clients pour un éventail important d'applications. Nous sommes impatients de travailler avec la talentueuse équipe de direction de Novacel pour développer cette formidable plate-forme. La qualité de l'image de marque de Novacel, ses capacités reconnues en recherche et développement et son intransigeance en faveur de la qualité, combinées aux ressources stratégiques, opérationnelles et financières de KPS, constituent une base idéale pour une croissance future. »

De son côté, Philippe Denoix, directeur général de Novacel, a ajouté : « KPS, qui a fait ses preuves en matière d'excellence industrielle, est le prochain propriétaire idéal de Novacel, qui entre dans sa prochaine phase de croissance en tant qu'entreprise indépendante. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec KPS et son équipe chevronnée afin de renforcer notre leadership technique et de continuer à fournir de nouveaux produits innovants de haute qualité apportant une valeur significative à nos clients. L'engagement de KPS pour l'excellence de la fabrication, l'amélioration opérationnelle et l'innovation nous permettra de renforcer la position de Novacel sur le marché et d'approfondir nos partenariats avec nos clients dans le monde entier. »

Michaël Fribourg, président-directeur général de Chargeurs, a déclaré : « Nous avons été convaincus par la vision stratégique de KPS pour Novacel et par son expérience reconnue dans la gestion d'entreprises industrielles et manufacturières mondiales. L'investissement de Chargeurs aux côtés de KPS souligne notre conviction dans le potentiel de croissance des bénéfices et de création de valeur de la société sous la direction de KPS, et nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec KPS pour la prochaine phase de croissance de Novacel, en mettant l'accent sur les fusions-acquisitions sur le marché de la protection des surfaces. »

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi en tant que conseiller juridique et Rothschild & Co en tant que conseiller financier de KPS.

À propos de Novacel

Novacel est l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions de surface pour les marchés finaux de l'extérieur et l'intérieur des bâtiments et des équipements, de l'industrie, de l'électroménager et des transports. La société propose une gamme complète de solutions, notamment des films de traitement et de protection, des rubans, des papiers et des machines spécialisées. Le siège de Novacel est situé à Deville, en France. La société emploie environ 700 personnes et exploite six sites de production et trois centres de recherche et développement en France, en Italie et aux États-Unis. Pour plus d'informations sur Novacel, veuillez consulter www.novacel-solutions.com.

À propos de Compagnie Chargeurs Invest

Compagnie Chargeurs Invest (ENXTPA:CRI) est une société mixte industrielle et financière dont le rôle est d'opérer et de développer des champions mondiaux de l'industrie et des services et d'investir avec une culture de gestion active de portefeuilles d'entreprises à forte valeur ajoutée. Active dans près de 100 pays avec environ 2 600 collaborateurs, Compagnie Chargeurs Invest s'appuie sur l'engagement à long terme du Groupe Familial Fribourg, actionnaire majoritaire impliqué, et sur son portefeuille d'actifs, pour relever les défis majeurs de ses marchés. Compagnie Chargeurs Invest a réalisé un chiffre d'affaires de 729,6 millions d'euros en 2024. Pour plus d'informations sur Chargeurs, veuillez consulter www.chargeurs.com .

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement avec 19,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2025). Depuis plus de trente ans, les associés de KPS travaillent exclusivement à la réalisation d'une plus-value significative en investissant dans des sociétés manufacturières et industrielles dans un large éventail de secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces détachées automobiles, les biens d'équipement et l'industrie manufacturière en général. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses afin d'améliorer les entreprises, et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des entreprises de son portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille des fonds KPS ont un chiffre d'affaires annuel total d'environ 21,2 milliards de dollars, exploitent 202 sites de production dans 21 pays et emploient environ 55 000 personnes, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises, dans le monde entier (au 30 septembre 2025). La stratégie d'investissement de KPS et les entreprises du portefeuille sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap se concentre sur les investissements dans le segment inférieur du marché intermédiaire. KPS Mid-Cap cible le même type d'opportunités d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que les fonds phares de KPS depuis plus de trois décennies. KPS Mid-Cap utilise la plateforme mondiale de KPS, sa réputation, ses antécédents, son infrastructure, ses meilleures pratiques, ses connaissances et son expérience. L'équipe d'investissement de KPS Mid-Cap est dirigée par les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de professionnels expérimentés et talentueux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2868924/KPS_Logo.jpg