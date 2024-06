KPS CAPITAL PARTNERS VENDERÁ A EVIOSYS PARA A SONOCO POR € 3,615 BILHÕES

NOVA YORK, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que assinou um acordo para a venda de sua empresa de portfólio, a Eviosys (a "Empresa"), para a Sonoco Products Company ("Sonoco", NYSE: SON), líder global em embalagens sustentáveis de alto valor, com sede em Hartsville, Carolina do Sul, por € 3,615 bilhões (ou aproximadamente US$ 3,9 bilhões). A Sonoco tem a opção, sob certas circunstâncias, de pagar até US$ 200 milhões da contraprestação da compra na forma de ações da Sonoco. A transação deverá ser concluída até o final de 2024 e está sujeita à conclusão das consultas necessárias ao conselho da empresa e ao recebimento das aprovações regulatórias necessárias, além de outras condições de fechamento habituais.

Em agosto de 2021, a KPS criou a Eviosys para adquirir o negócio de embalagens de alimentos e de consumo da Crown Holdings, Inc. ("Crown", NYSE: CCK) na região EMEA em uma transação corporativa internacional altamente complexa. A Crown manteve 20% de participação acionária na Eviosys. A KPS montou uma equipe de gestão bem-sucedida, liderada pelo CEO Tomás López, para comandar a transformação da Eviosys em uma das maiores e mais lucrativas empresas de embalagens de toda a Europa. Em menos de três anos de participação, a KPS, em parceria com a diretoria, transformou com sucesso a Eviosys em uma empresa totalmente independente e muito mais rentável, focada em crescimento, inovação e sustentabilidade.

A KPS e a equipe de gestão da Eviosys melhoraram estruturalmente a posição estratégica e a competitividade da Eviosys, levando a um aumento de aproximadamente 50% na lucratividade em menos de três anos de participação da KPS. A KPS investiu em torno de 225 milhões de euros em despesas de capital e recursos significativos para implementar um plano abrangente de transformação dos negócios, com foco na otimização da área de produção da Eviosys com o intuito de estimular a utilização dos ativos, reduzir os custos operacionais e aumentar os volumes em regiões geográficas novas e existentes. É notável o progresso da Eviosys na promoção de seus objetivos de sustentabilidade, superando suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa prometidas publicamente e conquistando a classificação Platinum da EcoVadis em 2023, o que a coloca entre as 1% melhores empresas classificadas pela EcoVadis. Hoje, a Eviosys é uma empresa próspera e independente que oferece a seus clientes soluções inovadoras e sustentáveis de embalagens metálicas com os mais altos padrões de qualidade e em escala.

Michael Psaros, cofundador e sócio-gerente da KPS, disse: "A Eviosys é mais um exemplo da estratégia de investimento da KPS de identificar valor onde os outros não identificam, comprando o que é certo e aprimorando os negócios em todos os ciclos econômicos, regiões geográficas e setores ao longo de décadas.

Estamos orgulhosos da extraordinária transformação da Eviosys sob nossa gestão. A Eviosys demonstra nossa capacidade de criar empresas líderes do setor em escala global. O sucesso da empresa resulta diretamente do compromisso e do investimento da KPS em P&D, novas tecnologias e produtos inovadores, unidades de fabricação e funcionários. Acreditamos que a aquisição da Eviosys pela Sonoco trará benefícios para os clientes, funcionários e investidores das duas empresas. A lógica industrial é irrefutável.

Parabenizamos e agradecemos Tomás López, CEO da Eviosys, juntamente com a diretoria sênior da empresa, por sua visão estratégica e execução brilhante, que resultaram em uma enorme geração de valor sob a gestão da KPS em um curto período de tempo. Agradecemos também à Crown pela parceria altamente construtiva e solidária."

Tomás López, CEO da Eviosys, acrescentou: " Há mais de 200 anos, a Eviosys e suas empresas precursoras fornecem as melhores embalagens metálicas do setor, aumentando o apelo das marcas dos nossos clientes. A KPS identificou a oportunidade de investimento e a vantagem oferecida pela Eviosys. O vasto conhecimento e a experiência em fabricação da KPS nos deram o planejamento e os recursos que resultaram em uma enorme geração de valor. Somos gratos à KPS por criar em nossa empresa uma cultura voltada para a melhoria contínua, a excelência na fabricação e a gestão ambiental. Temos orgulho dos nossos funcionários, produtos e serviços. A união com a Sonoco permitirá que levemos nossas soluções de embalagem inovadoras, sustentáveis e de alta qualidade a clientes novos e existentes em todo o mundo. Nossas empresas têm em comum o forte compromisso de oferecer os mais altos níveis de atendimento ao cliente, segurança para nossos funcionários e eficiência operacional."

A Rothschild & Co atua como única consultora financeira e a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atua como consultora jurídica da KPS e da Eviosys. A Morgan Stanley & Co. LLC e a J.P. Morgan Securities LLC atuam como consultoras financeiras da Sonoco e a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP atua como consultora jurídica da Sonoco.

Sobre a Eviosys

A Eviosys é uma das principais fornecedoras mundiais de embalagens metálicas, produzindo latas e tampas para alimentos, latas de aerossol, tampas metálicas e embalagens promocionais para preservar os produtos de centenas de marcas comerciais. A Eviosys detém a maior área de fabricação de latas metálicas para alimentos na região EMEA, empregando mais de 6.300 funcionários em 44 fábricas em 17 países da Europa, Oriente Médio e África. A Eviosys é referência mundial em sustentabilidade, com um portfólio de produtos composto inteiramente por embalagens metálicas de reciclabilidade infinita e excelente desempenho em um amplo espectro de métricas de sustentabilidade. Para saber mais, acesse www.eviosys.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, com suas afiliadas de gestão, é a gestora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 21,6 bilhões de ativos sob gestão (em 31 de março de 2024). Por mais de três décadas, os sócios da KPS se dedicaram exclusivamente a obter uma valorização significativa do capital fazendo investimentos de controle acionário em empresas industriais e de produção em uma grande variedade de setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, produtos de saúde e de luxo, autopeças, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS agrega valor para seus investidores trabalhando construtivamente com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios e gera retorno sobre o investimento ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente de alavancagem financeira. As empresas do portfólio KPS Funds geram receita anual total de aproximadamente US$ 19,6 bilhões, operam 223 unidades de produção em 26 países e têm aproximadamente 47.000 funcionários, diretamente e por meio de joint ventures em todo o mundo (em 31 de março de 2024). A estratégia de investimento da KPS e as empresas do portfólio estão descritas detalhadamente em www.kpsfund.com.

Sobre a Sonoco

Com vendas líquidas de aproximadamente US$ 6,8 bilhões em 2023, a Sonoco tem aproximadamente 22.000 funcionários distribuídos em mais de 300 operações em todo o mundo, atendendo a algumas das marcas mais conhecidas do planeta. Com nosso objetivo corporativo de Embalagem melhor. Vida melhor, A Sonoco tem o compromisso de criar produtos sustentáveis e um mundo melhor para nossos clientes, funcionários e comunidades. A Sonoco foi reconhecida como uma das empresas mais responsáveis dos EUA pela Newsweek. Para obter mais informações sobre a empresa, visite nosso site em www.sonoco.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", incluindo declarações relativas à transação em questão. As declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas pelo uso de palavras como "prever", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "prognosticar", "pretender", "pode", "planejar", "projetar", "potencial", "buscar", "deveria", "pensar", "irá", "iria" e expressões semelhantes, ou podem usar datas futuras. As declarações prospectivas contidas neste documento incluem, entre outras, declarações relativas às expectativas da Empresa quanto à conclusão e ao cronograma da transação em questão, inclusive com relação a consultas ao conselho da empresa, aprovações regulatórias e cumprimento de outras condições de fechamento, além dos impactos previstos da transação em questão. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a suposições, riscos e incertezas que podem mudar a qualquer momento, e, portanto, alertamos os leitores de que os resultados reais podem diferir consideravelmente daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. Os fatores que poderiam fazer com que os resultados reais fossem diferentes incluem, entre outros: a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que poderiam ensejar a rescisão do contrato final ou que, de outra forma, poderiam fazer com que as transações contempladas nesse contrato não fossem concluídas; a incapacidade de a Empresa ou de a Sonoco atender às condições de fechamento; e outros riscos e incertezas. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto quando expressamente exigido por lei. Todas as declarações prospectivas contidas neste documento são contempladas em sua totalidade por esta declaração de advertência.

Declarações dos executivos da empresa de portfólio

Certas declarações sobre a KPS feitas por executivos da empresa de portfólio neste documento têm o objetivo de ilustrar o relacionamento comercial da KPS com essas pessoas, inclusive com relação às instalações da KPS como parceira comercial, e não a capacidade ou experiência da KPS no tocante a serviços de consultoria de investimentos. Os executivos da empresa de portfólio não foram remunerados pela divulgação de tais declarações, embora, em geral, recebam remuneração e oportunidades de investimento relativas a suas funções na empresa de portfólio e, em alguns casos, também sejam detentores de títulos da empresa de portfólio e/ou investidores em veículos patrocinados pela KPS. Tais investimentos e remuneração expõem os participantes a possíveis conflitos de interesse ao fazer as declarações aqui contidas.

FONTE KPS Capital Partners, LP