KPS Capital Partners將以36.15億歐元出售Eviosys給Sonoco

美國紐約2024年6月28日 /美通社/ -- KPS Capital Partners（簡稱「KPS」）今天宣佈，已簽訂合約，將其投資組合公司Eviosys（以下簡稱「公司」）出售給Sonoco Products Company（簡稱「Sonoco」；紐約證券交易所代號：SON），該公司總部設於美國南卡羅來納州哈茨維爾（Hartsville），是高價值可持續包裝領域的環球龍頭企業，售價為36.15億歐元（折合約39億美元）。在某些情況下，Sonoco可以選擇以Sonoco股票形式支付高達2000萬美元的購買代價。該交易預計將於2024年底完成，並須完成所需的工務委員會諮詢，並獲得所需的監管批准並符合其他常規的結算條件。

Eviosys是環球領先的金屬包裝供應商，生產食品罐和罐頭、氣溶膠罐、金屬封口和宣傳包裝，以保存數百個消費品牌的產品。Eviosys擁有歐洲、中東和非洲（EMEA）地區最大的金屬食品罐生產業足跡，在該區17個國家的44個製造工廠擁有超過6,300名員工。Eviosys是可持續發展方面的環球龍頭企業，產品組合完全包括無限可回收的金屬包裝，以及各種可持續發展指標的業界領先業績。

KPS在2021年8月成立Eviosys，以便在一項高度複雜的全球企業拆分交易中，收購Crown Holdings, Inc.（簡稱「Crown」；紐約證券交易所代號：CCK）的EMEA食品和消費品包裝業務。Crown保留了Eviosys的20%股權。KPS組成了一個由行政總裁Tomás López領導的成熟管理團隊，領導Eviosys轉型為歐洲最大、最有利可圖的包裝公司之一。在擁有不到三年之內，KPS與管理層合作，成功將Eviosys轉變為一家完全獨立且具有更大利潤的公司，專注於增長、創新和可持續發展。

KPS和Eviosys的管理團隊在結構性上改善了Eviosys的策略地位和競爭力，從而在KPS擁有該公司的三年內提高了盈利能力大約50%。KPS投資了近2.25億歐元的資本支出和大量資源，以執行全面的業務轉型計劃，專注於優化Eviosys的製造業足跡，以推動資產利用率、降低營運成本，以及在全新和現有地區的增長量。Eviosys在實現可持續發展目標方面取得了顯著的進展，超越其公開承諾的溫室氣體減排目標，並在2023年達成EcoVadis白金等級，使其在EcoVadis排名的所有公司中排名的前1%。Eviosys今天是一家蓬勃發展的獨立公司，以最高標準的質量和規模，為其客戶提供創新和可持續的金屬包裝解決方案。

KPS聯合創辦人兼聯合管理合夥人Michael Psaros表示：「Eviosys是KPS投資策略的另一項典範，即在其他人看不到價值的地方，購買恰當的業務，並在幾十年的經濟週期、地理區域和行業中使業務變得更好。

我們為Eviosys在我們所擁有下的非凡轉型感到自豪。Eviosys展示了我們在全球基礎上建立行業領先的公司的能力。公司的成功是KPS對公司的研發、創新的新技術和產品、製造設施和人員的承諾和投資的直接結果。我們相信Sonoco收購Eviosys將使合併公司的客戶、員工和投資者受益。工業邏輯非常引人入勝。

我們祝賀並感謝Eviosys行政總裁Tomás López以及公司的高級管理團隊，其策略願景和出色的執行，在短時間內在KPS擁有權下創造了巨大價值。我們亦感謝Crown作為一個非常具建設性和支持的合作夥伴。」

Eviosys行政總裁Tomás López補充說：「二百多年來，Eviosys和其前身公司一直提供一流的金屬包裝，從而增強客戶品牌的吸引力。KPS認識到Eviosys提供的投資機會和上升空間。KPS擁有豐富的製造專業知識和經驗，為我們提供了規劃和資源，從而創造了巨大的價值。我們感謝KPS在我們公司創造一個專注於持續改進、卓越製造和環境管理的文化。我們為公司的員工、產品和服務感到自豪。透過與Sonoco結合，我們將致力為全球全新和現有客戶帶來我們的優質、可持續和創新的包裝解決方案。我們旗下各公司致力於提供最高水平的客戶服務、為員工安全和營運效率提供最高水平的承諾。」

Rothschild & Co擔任獨家財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP律師事務所則擔任KPS和Eviosys的法律顧問。Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC擔任Sonoco的財務顧問，而Freshfields Bruckhaus Deringer LLP則擔任Sonoco的法律顧問。

關於Eviosys

Eviosys是環球領先的金屬包裝供應商，生產食品罐和罐頭、氣溶膠罐、金屬封口和宣傳包裝，以保存數百個消費品牌的產品。Eviosys擁有歐洲、中東和非洲（EMEA）地區最大的金屬食品罐生產業足跡，在該區17個國家的44個製造工廠擁有超過6,300名員工。Eviosys是可持續發展方面的環球龍頭企業，產品組合完全包括無限可回收的金屬包裝，以及各種可持續發展指標的業界領先業績。欲了解詳情，請瀏覽www.eviosys.com。

關於KPS Capital Partners, LP

KPS透過其附屬管理實體是KPS特殊情況基金（KPS Special Situations Funds）的基金管理人。KPS Special Situations Funds為投資基金集團，資產管理規模約為216億美元（截至2024年3月31日）。三十多年來，KPS合夥人一直致力透過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造等多個行業的製造和工業公司進行股權投資，以實現可觀的資本增值。KPS透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作，為投資者創造價值，從而改善業務，並從結構上提高投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依靠財務槓桿來獲得投資回報。KPS基金的投資組合公司總年收入約為196億美元，在26個國家經營223個製造設施，並直接和透過全球合資企業擁有約47,000名員工（截至2024年3月31日）。KPS投資策略及投資組合公司詳細介紹於www.kpsfund.com。

關於Sonoco

在2023年的淨銷售額約為 68 億美元，Sonoco擁有約 22,000 名員工，在全球 300 多個營運部門工作，為全球眾多知名品牌提供服務。我們的企業目標是更佳包裝。更佳生活。Sonoco致力於為我們的客戶、員工和社區創造可持續產品、更美好的世界。Sonoco被《新聞周刊》（Newsweek）評為美國最負責任的公司之一。有關本公司的更多資訊，請瀏覽我們的網站：www.sonoco.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含「前瞻性聲明」，包括有關計劃交易的聲明。您可以根據「預計」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「打算」、「可能會」、「計劃」、「展望」、「潛在」、「尋求」、「應該」、「認為」、「將」、「會」等詞語及類似表達方式或使用未來日期，來辨認前瞻性聲明。本文件中的前瞻性聲明包括（但不限於）有關本公司對計劃交易完成和時間的期望的聲明，包括有關企業委員會諮詢、監管批准和其他結算條件的滿足以及預計交易的預期影響。這些前瞻性聲明可能受制於隨時發生變化的假設、風險和不確定性，因此請注意讀者，實際結果可能與任何前瞻性聲明中表示的實際結果有重大不同。可能導致實際結果不同的因素包括：發生任何事件、變化或其他情況，可能導致終止確定協議或其他可能導致該協議所擬的交易失敗；本公司或Sonoco無法滿足合約條件；以及其他風險和不確定性。除法律明確規定外，本公司不承擔因新信息、未來發展或其他情況而更新任何前瞻性聲明。本文件中的所有前瞻性聲明均符合本警告聲明的全部資格。

投資組合公司高層主管的聲明

投資組合公司高層主管在此處所提出的部分關於KPS的聲明，旨在說明KPS與該等人士的業務關係，包括KPS作為商業合作夥伴的便利設施，而不是KPS在投資諮詢服務方面的能力或專業知識。投資組合公司高層主管不因傳達此類聲明而獲得補償，儘管他們通常因其投資組合公司職責而獲得補償和投資機會，並且在某些情況下亦是投資組合公司證券的擁有者和／或KPS贊助機構的投資者。此類賠償和投資使參與者在本文作出聲明時可能出現利益衝突。

SOURCE KPS Capital Partners, LP