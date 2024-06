KPS CAPITAL PARTNERS VERKOOPT EVIOSYS AAN SONOCO VOOR 3,615 MILJARD EURO

NEW YORK, 25 juni 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van zijn portfoliobedrijf Eviosys (het "Bedrijf") aan Sonoco Products Company ("Sonoco", NYSE: SON), een in Hartsville, South Carolina gevestigde wereldwijde leider in hoogwaardige duurzame verpakkingen. De waarde van de transactie is € 3,615 miljard (ongeveer $ 3,9 miljard). Sonoco heeft een optie om, onder bepaalde omstandigheden, tot $ 200 miljoen van de koopsom te betalen in de vorm van Sonoco aandelen. De transactie zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond en is afhankelijk van de voltooiing van het vereiste overleg van de ondernemingsraad en de ontvangst van vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Eviosys is een toonaangevende wereldwijde leverancier van metalen verpakkingen en produceert blikjes en afsluitingen voor voedingsmiddelen, spuitbussen, metalen sluitingen en promotionele verpakkingen om de producten van honderden consumentenmerken te bewaren. Eviosys heeft de grootste voetafdruk in de EMEA-regio voor de productie van metalen conservenblikken, met meer dan 6.300 werknemers in 44 productiefaciliteiten verspreid over 17 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Eviosys is een wereldleider in duurzaamheid met een compleet productportfolio van oneindig recycleerbare metalen verpakkingen en toonaangevende prestaties in een breed spectrum van duurzaamheidscriteria.

De nieuwe onderneming komt voort uit de overname van Crown Holdings Inc.'s ("Crown", NYSE: CCK) EMEA Food and Consumer Packaging Business in augustus 2021 in een zeer complexe wereldwijde bedrijfsafsplitsing. Crown behield een eigendomsbelang van 20% in Eviosys. Het bekwame door KPS samengestelde managementteam, onder leiding van Chief Executive Officer Tomás López, wist Eviosys om te vormen tot een van de grootste en meest winstgevende verpakkingsbedrijven van Europa. In succesvolle samenwerking met het management, is Eviosys onder eigendom van KPS binnen drie jaar een volledig onafhankelijk en belangrijk winstgevend bedrijf geworden met een focus op groei, innovatie en duurzaamheid.

KPS en het managementteam van Eviosys hebben de strategische positie en het concurrentievermogen van Eviosys structureel verbeterd. Het bedrijf behaalde hiermee een ongeveer 50% hogere winst in minder dan drie jaar KPS-eigendom. KPS investeerde bijna € 225 miljoen in kapitaaluitgaven en omvangrijke middelen om een uitgebreid business transformatieplan uit te voeren. De focus lag hierbij op het optimaliseren van de productie-voetafdruk van Eviosys om het gebruik van activa te bevorderen, operationele kosten te verlagen en volumes op te schroeven in nieuwe en bestaande regio's. Eviosys boekte opmerkelijke vooruitgang in de verwezenlijking van zijn duurzaamheidsdoelstellingen, overtrof zijn toegezegde verbintenissen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en behaalde een EcoVadis Platinum rating in 2023. Dit plaatst Eviosys binnen de top 1% van alle door EcoVadis gerangschikte bedrijven. Vandaag is Eviosys een bloeiend, onafhankelijk bedrijf dat zijn klanten innovatieve en duurzame metaalverpakkingsoplossingen biedt volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en op schaal.

Michael Psaros, medeoprichter en co-managing partner van KPS, zegt: "Eviosys is opnieuw een bewijs van de investeringsstrategie van KPS om waarde te zien waar anderen dat niet zien, op de juiste manier in te kopen en bedrijven beter te maken. En dit door economische cycli, geografische gebieden en industrieën heen, gedurende tientallen jaren.

We zijn trots op de buitengewone transformatie van Eviosys onder onze leiding. Eviosys toont ons vermogen om wereldwijd toonaangevende bedrijven op te bouwen. Het succes van het bedrijf is een direct resultaat van KPS' toewijding aan R&D, innovatieve nieuwe technologieën en producten, productiefaciliteiten en mensen, waarin het veel investeert. We geloven dat de overname van Eviosys door Sonoco voordelig zal zijn voor de klanten, medewerkers en investeerders van de gecombineerde bedrijven. De industriële logica is overtuigend.

We feliciteren en bedanken Tomás López, Chief Executive Officer van Eviosys, samen met het senior managementteam van de onderneming, voor hun strategische visie en briljante uitvoering, die in korte tijd voor een enorme waardecreatie onder KPS' eigendom hebben gezorgd. Verder bedanken wij Crown voor zijn rol als zeer constructieve en ondersteunende partner."

Tomás López, Chief Executive Officer van Eviosys, voegt hieraan toe: "Al meer dan 200 jaar leveren Eviosys en zijn voorgangers metalen verpakkingen van topkwaliteit die de merken van onze klanten nog aantrekkelijker maken. KPS benadrukte de investeringskans en het potentieel van Eviosys. Dankzij de uitgebreide productie-expertise en -ervaring van KPS konden wij de doelstelling en de middelen bereiken om enorme waarde te creëren. We danken KPS voor het promoten van een cultuur in ons bedrijf die gericht is op voortdurende verbetering, uitmuntende productie en zorg voor het milieu. We zijn trots op onze mensen, producten en service. Door onze krachten te bundelen met Sonoco kunnen we onze hoogwaardige, duurzame en innovatieve verpakkingsoplossingen aan nieuwe en bestaande klanten wereldwijd aanbieden. Onze bedrijven delen een sterke toewijding aan het leveren van de hoogste niveaus van klantenservice, veiligheid voor onze werknemers en operationele efficiëntie."

Rothschild & Co treedt op als enig financieel adviseur en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP treedt op als juridisch adviseur van KPS en Eviosys. Morgan Stanley & Co. LLC en J.P. Morgan Securities LLC treden op als financieel adviseurs van Sonoco en Freshfields Bruckhaus Deringer LLP treedt op als juridisch adviseur van Sonoco.

Over Eviosys

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is via zijn gelieerde managemententiteiten de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 21,6 miljard aan vermogen onder beheer (per 31 maart 2024). Al meer dan drie decennia werken de partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van aanzienlijke vermogensgroei aan de hand van controlerende aandelenbeleggingen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala aan sectoren, waaronder basismaterialen, merkproducten voor eindgebruikers, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van hoofdzakelijk op financiële hefboomwerking te vertrouwen. De portfoliobedrijven van de KPS Funds genereren een totale jaaromzet van ongeveer $ 19,6 miljard, exploiteren 223 productiefaciliteiten in 26 landen en hebben wereldwijd ongeveer 47.000 medewerkers, rechtstreeks en via joint ventures (per 31 maart 2024). De beleggingsstrategie en portfoliobedrijven van KPS worden in detail beschreven op www.kpsfund.com.

Over Sonoco

Met een netto-omzet van ongeveer $ 6,8 miljard in 2023, heeft Sonoco ongeveer 22.000 werknemers in meer dan 300 vestigingen over de hele wereld, die een aantal van 's werelds bekendste merken bedienen. Met ons bedrijfsdoel Better Packaging. Better Life, zet Sonoco zich in voor het creëren van duurzame producten en een betere wereld voor onze klanten, medewerkers en gemeenschappen. Sonoco werd door Newsweek uitgeroepen tot een van Amerika's meest verantwoorde bedrijven. Bezoek voor meer informatie over het bedrijf onze website op www.sonoco.com.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte uitspraken", waaronder uitspraken over de voorgenomen transactie. Toekomstgerichte uitspraken zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van woorden als "anticiperen", "geloven", "voortzetten", "zouden kunnen", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "voornemen", "kunnen", "plannen", "project", "potentieel", "nastreven", "moeten", "denken", "zullen", "zouden" en soortgelijke uitdrukkingen, of aan het gebruik van toekomstige data. Toekomstgerichte uitspraken in dit document omvatten, zonder beperking, verklaringen over de verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot de voltooiing en timing van de voorgenomen transactie, inclusief met betrekking tot overleg met ondernemingsraden, goedkeuringen van regelgevende instanties en de voltooiing van andere afrondingsvoorwaarden, en de verwachte effecten van de voorgenomen transactie. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan veronderstellingen, risico's en onzekerheden die op elk moment kunnen veranderen, en lezers worden er daarom op gewezen dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die uitgedrukt in toekomstgerichte uitspraken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten afwijken zijn onder meer: het zich voordoen van een gebeurtenis, verandering of andere omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot de beëindiging van de definitieve overeenkomst of die er anderszins toe zouden kunnen leiden dat de hierin beoogde transacties niet worden gesloten; het onvermogen van het Bedrijf of Sonoco om te voldoen aan de voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst; en andere risico's en onzekerheden. Het Bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, tenzij dit uitdrukkelijk wettelijk vereist is. Alle toekomstgerichte uitspraken in dit document worden in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwingsverklaring.

Verklaringen van leidinggevenden van portfoliobedrijven

Bepaalde uitspraken over KPS die hierin worden gedaan door leidinggevenden van portfoliobedrijven zijn bedoeld om de zakelijke relatie van KPS met deze personen te illustreren, inclusief met betrekking tot de faciliteiten van KPS als zakenpartner, in plaats van de capaciteiten of expertise van KPS met betrekking tot beleggingsadviesdiensten. Leidinggevenden van portfoliomaatschappijen werden niet gecompenseerd in verband met de communicatie van dergelijke verklaringen, hoewel ze over het algemeen vergoedingen en beleggingsmogelijkheden ontvangen in verband met hun functie als portfoliomaatschappij en in bepaalde gevallen ook eigenaar zijn van effecten van portfoliomaatschappijen en/of investeerders in door KPS gesponsorde vehikels. Dergelijke vergoedingen en beleggingen stellen deelnemers bloot aan mogelijke belangenconflicten bij het doen van de hier gedane uitspraken.

