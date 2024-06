KPS CAPITAL PARTNERS PLANEA VENDER EVIOSYS A SONOCO EN €3.615 MIL MILLONES

NUEVA YORK, 26 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy que celebró un acuerdo relativo a su empresa de cartera de inversiones, Eviosys (la "empresa"), que se venderá a Sonoco Products Company ("Sonoco", NYSE: SON), líder global en empaques sostenibles de gran valor con sede en Hartsville, Carolina del Sur por €3.615 mil millones (o aproximadamente $3.9 mil millones). Sonoco tiene la opción, bajo ciertas circunstancias, de pagar hasta $200 millones por la contraprestación de compra en forma de acciones de Sonoco. Se espera que la transacción concluya a finales de 2024, y está sujeta a la terminación de las consultas del consejo de las obras requeridas, a la recepción de las aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones habituales para su conclusión.

Eviosys es un proveedor global líder de empaques de metal, que produce latas y tapas para alimentos, latas para aerosoles, cierres de metal y empaques promocionales para conservar los productos de cientos de marcas de consumo. Eviosys cuenta con la mayor huella de fabricación de latas de metal para alimentos en la región de Europa, Medio Oriente y África, con más de 6,300 empleados en 44 plantas de fabricación en 17 países de Europa, Medio Oriente y África. Eviosys es líder global en sostenibilidad, con una cartera de productos que consta de empaques de metal infinitamente reciclables y desempeño líder en la industria en un amplio espectro de mediciones de sostenibilidad.

KPS creó a Eviosys para adquirir Crown Holdings, Inc. ("Crown", NYSE: CCK) empresa de empaques de alimentos y productos de consumo en Europa, el Medio Oriente y África, en agosto de 2021 en una transacción de escisión corporativa global altamente compleja. Crown retuvo el 20 % de la participación accionaria en Eviosys. KPS reunió a un equipo gerencial de expertos, a cargo del director Tomás López, para dirigir la transformación de Eviosys en una de las más grandes y rentables empresas de empaques de Europa. En menos de tres años de participación, KPS, en sociedad con la gerencia, transformó a Eviosys con éxito en una empresa totalmente independiente y significativamente más rentable, enfocada en el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad.

KPS y el equipo gerencial de Eviosys mejoraron estructuralmente la posición estratégica y la competitividad de Eviosys, con el resultado de aproximadamente el 50 % de incremento en rentabilidad en menos de tres años de la participación de KPS. KPS invirtió casi €225 millones en gastos de capital y en recursos significativos para ejecutar un plan de transformación integral del negocio enfocado en optimizar la huella de fabricación de Eviosys para impulsar la utilización de los activos, reducir los costos operativos y aumentar sus volúmenes en zonas geográficas nuevas y existentes. Eviosys registró avances notables en sus objetivos de sostenibilidad, excediendo sus metas de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero a las que se comprometió públicamente y obteniendo la calificación EcoVadis Platinum en 2023, lo que la colocó en el 1 % de las mejores empresas que califica EcoVadis. En la actualidad, Eviosys es una empresa próspera, independiente que proporciona a sus clientes soluciones de empaques de metal innovadoras y sostenibles con las más altas normas de calidad y a gran escala.

Michael Psaros, cofundador y socio coadministrador de KPS afirmó: "Eviosys es otra muestra de la estrategia de inversión de KPS que ve el valor donde otros no lo ven, haciendo adquisiciones correctas y mejores negocios en diferentes ciclos económicos, zonas geográficas e industrias durante varias décadas.

Estamos orgullosos de la extraordinaria transformación de Eviosys bajo nuestra participación. Eviosys demuestra nuestra capacidad de crear empresas líderes en la industria con base global. El éxito de la empresa es el resultado directo del compromiso de KPS y de su inversión en investigación y desarrollo de la empresa, en nuevas tecnologías y en productos innovadores, en plantas de fabricación y en personas. Creemos que la adquisición de Eviosys por parte de Sonoco beneficiará a los clientes, empleados e inversionistas de las empresas combinadas. La lógica industrial es convincente.

Felicitamos y agradecemos a Tomás López, director general de Eviosys, junto con el equipo gerencial senior de la empresa, por su visión estratégica y su brillante ejecución, que tuvo como resultado la creación de gran valor bajo la participación de KPS en un breve periodo. También agradecemos a Crown por ser un socio altamente productivo y solidario".

Tomás López, director general de Eviosys, agregó: "Durante más de 200 años, Eviosys y sus empresas predecesoras han proporcionado el mejor empaque de metal para mejorar la apariencia de las marcas de nuestros clientes. KPS reconoció la oportunidad de inversión y los beneficios que presentó Eviosys. La amplia experiencia en fabricación de KPS nos ofreció un plan y recursos, y el resultado fue una enorme creación de valor. Agradecemos a KPS por crear una cultura en nuestra empresa que se enfoca en la mejora continua, la excelencia en fabricación y la protección ambiental. Estamos orgullosos de nuestra gente, de nuestros productos y servicio. En combinación con Sonoco, nos esforzaremos por aportar soluciones de empaque de alta calidad, sostenibles e innovadoras a los clientes nuevos y existentes de todo el mundo. Nuestras empresas comparten el fuerte compromiso de proporcionar los más altos niveles de servicio a clientes, seguridad para nuestros empleados y eficiencias operativas".

Rothschild & Co. actúa como asesor financiero y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sirve como asesor jurídico de KPS y de Eviosys. Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC trabajan como asesores financieros de Sonoco y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ejerce como asesor jurídico de Sonoco.

Acerca de Eviosys

Acerca de KPS Capital Partners, LP

KPS, mediante sus entidades administrativas afiliadas, es el administrador de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con aproximadamente $21.6 mil millones de activos gestionados (a partir del 31 de marzo de 2024). Durante más de tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente en función de la revalorización significativa del capital, y para esto han realizado inversiones de capital controladas en empresas de fabricación e industriales de diversos sectores, entre los que se incluyen el de materias primas, productos de marca para el consumidor, sanitarios y de lujo, piezas automotrices, bienes de capital y fabricación en general. KPS crea valor para sus inversionistas colaborando de manera constructiva con equipos talentosos de gestión, con el propósito de mejorar los negocios y generar retornos de inversión mediante la consolidación de la posición estratégica, competitividad y rentabilidad de las empresas de su cartera de inversiones, en lugar de depender principalmente de la influencia financiera. Las empresas de la cartera de fondos de KPS generan utilidades anuales agregadas de aproximadamente $19.6 mil millones, operan 223 plantas de fabricación en 26 países y tienen aproximadamente 47,000 empleados, directamente y por medio de empresas conjuntas a nivel mundial (a partir del 31 de marzo de 2024).Se encuentra una descripción detallada de la estrategia de inversión y de las empresas de la cartera de inversiones de KPS en www.kpsfund.com.

Acerca de Sonoco

Con ventas netas de aproximadamente $6.8 mil millones en 2023, Sonoco tiene aproximadamente 22,000 empleados que trabajan en más de 300 operaciones en todo el mundo, para algunas de las marcas más conocidas a nivel mundial. Con nuestro propósito corporativo de un mejor empaque. Better Life.,Sonoco está comprometida en crear productos sostenibles para un mundo mejor para nuestros clientes, empleados y comunidades. Newsweek nombró a Sonoco una de las empresas más responsables de América. Para obtener más información de la empresa, visite nuestro sitio web en www.sonoco.com.

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene "proyecciones futuras", que incluyen declaraciones relativas a las transacciones previstas. Las proyecciones futuras generalmente se identifican por el uso de palabras como "anticipa", "cree", "continúa", "estima", "espera", "prevé", "pretende", "puede", "planea", "proyecta", "potencial", "busca", "debe", "piensa", "hará", "podría" y otras expresiones similares, o pueden incluir fechas futuras. Las declaraciones prospectivas de este documento incluyen sin limitación, declaraciones relativas a las expectativas de la empresa en cuanto a la terminación, plazos de las transacciones contempladas, incluyendo las consultas de consejo de obras, las aprobaciones reglamentarias y la satisfacción de otras condiciones de cierre, y los impactos anticipados de la transacción prevista. Estas proyecciones futuras están sujetas a suposiciones, riesgos e incertidumbres que pueden cambiar en cualquier momento y, por lo tanto, se advierte a los lectores que los resultados reales pueden diferir significativamente de los expresados en cualquier proyección futura. Entre los factores que podrían hacer que los resultados difirieran, se incluyen entre otras cosas: el surgimiento de cualquier evento, cambio o circunstancia que pudieran dar pie a la terminación del contrato definitivo o que pudieran hacer que las transacciones previstas en este documento no se concluyeran, la inestabilidad de la empresa o que Sonoco no pudiera satisfacer las condiciones de la conclusión, así como otros riesgos e incertidumbres. La empresa no asume la obligación de actualizar ninguna proyección futura como resultado de nuevas informaciones, desarrollos futuros o de otro tipo, a menos que lo exija la ley de forma explícita. Todas las proyecciones futuras de este documento están relacionadas en su totalidad con esta advertencia.

Declaraciones de los ejecutivos de la empresa de cartera de inversión

Algunas declaraciones de KPS hechas por ejecutivos de la empresa de la cartera de inversión que menciona el presente documento, tienen la intención de ilustrar la relación comercial de KPS con dichas personas, incluyendo lo relativo a las instalaciones de KPS como socio comercial, y no las capacidades o experiencia de KPS con respecto a los servicios de asesoría de inversiones. No se compensó a los ejecutivos de la empresa de cartera de inversiones por la comunicación de esas declaraciones, aunque generalmente reciben compensación y oportunidades de inversión en relación con las funciones de su empresa de cartera de inversiones, y en ciertos casos son los propietarios de los valores de la empresa de cartera de inversiones y/o inversionistas en vehículos financiados por KPS. Dichas compensaciones e inversiones someten a los participantes a conflictos de interés potenciales al hacer las declaraciones aquí mencionadas.

