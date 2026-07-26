KuCoin comemora seu nono aniversário no Tomorrowland Belgium, homenageando nove anos de progresso do setor na campanha "Beyond the Signal"

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 26 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- No dia de seu nono aniversário, a KuCoin recebeu parceiros internacionais, clientes institucionais, criadores de ecossistemas e representantes da mídia para a "On Cloud 9 Skybox Experience", uma celebração exclusiva no Tomorrowland Belgium Skybox. Com vista para o icônico palco principal do Tomorrowland, os convidados se reuniram durante uma noite inesquecível, enquanto artistas de renome mundial, incluindo Nicky Romero, Alok, Steve Angello e Hardwell, fizeram apresentações que uniram pessoas de todo o mundo. Neste contexto de música, cultura e conexão mundial, a KuCoin comemorou não apenas sua própria trajetória de nove anos, mas também o notável progresso alcançado em conjunto pelo setor de ativos digitais.

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A experiência fez parte da campanha mais ampla do nono aniversário da KuCoin, "Beyond the Signal" (Além do Sinal), refletindo a crença da empresa de que o futuro do setor será moldado não apenas por movimentos de mercado de curto prazo, mas pela confiança, inovação e infraestrutura que possibilitam um progresso duradouro. Dando vida a esta visão em um ambiente festivo sofisticado, a noite ofereceu aos convidados a oportunidade de refletir sobre nove anos de crescimento compartilhado, cooperação e resiliência, enquanto visavam juntos a próxima etapa de ativos digitais.

Tendo como cenário o icônico palco principal do Tomorrowland, a experiência exclusiva do Skybox, com seus rituais especiais de champanhe, reuniu a KuCoin e seus convidados para refletir e celebrar os marcos que moldaram sua trajetória de nove anos. Desde a ampliação do acesso a ativos digitais e a adaptação a múltiplos ciclos de mercado até o fortalecimento da segurança e da conformidade, o apoio à participação institucional e o avanço da inovação em pagamentos, IA e Web3, estes marcos também refletiram a evolução mais ampla do setor de ativos digitais rumo a uma maior maturidade.

O momento celebrou não apenas o quão longe a KuCoin chegou, mas também o progresso que o setor alcançou em conjunto. Ao longo dos últimos nove anos, os mercados ascenderam e declinaram, e as tecnologias continuaram evoluindo. Entretanto, o progresso duradouro sempre foi impulsionado por criadores, desenvolvedores, parceiros e comunidades que trabalham juntos para agregar valor permanente. Esta é a ideia por trás de Beyond the Signal.

"Os nonos aniversários costumam ser medidos em anos. Mas preferimos medir nossa confiança", disse BC Wong, Diretor Executivo da KuCoin. "A maior conquista dos últimos nove anos não foi apenas nosso crescimento, mas a confiança que nossos usuários, parceiros e comunidade continuaram depositando em nós. A confiança é a infraestrutura que possibilita a inovação, a adoção e o progresso a longo prazo. Ao entrarmos na próxima década, reafirmamos nosso compromisso de construir, em conjunto com nossos parceiros em todo o mundo, uma infraestrutura de ativos digitais segura, em conformidade com as normas e confiável."

A comemoração também destacou a expansão da parceria da KuCoin com o Tomorrowland como a corretora de criptomoedas e parceira de pagamentos exclusiva do festival para o Tomorrowland Winter e o Tomorrowland Belgium de 2026 a 2028. Ao unir um dos eventos culturais mais influentes do mundo com uma infraestrutura digital confiável, a parceria reflete uma visão compartilhada de conectar pessoas além das fronteiras e criar experiências significativas no mundo real através de tecnologia, pagamentos e comunidade. Para a KuCoin, o Tomorrowland é mais do que um festival de música internacional; ele representa a abertura, a diversidade e a comunidade mundial que sempre estiveram no centro do universo das criptomoedas.

Há nove anos, a KuCoin se propôs a tornar os ativos digitais acessíveis a mais pessoas em todo o mundo. Hoje, sua missão evoluiu, indo além do acesso e passando a ajudar a formar a infraestrutura confiável que irá sustentar o futuro das finanças digitais. Além da música, da celebração e do sinal, o nono aniversário da KuCoin não foi apenas um marco para a empresa, mas também uma comemoração da união do setor e um compromisso com a construção do futuro.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma mundial líder em criptomoedas, criada com base na confiança e segurança, atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e enfoque centrado no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes medidas de segurança para oferecer uma perfeita experiência de negociação. A KuCoin proporciona acesso a mais de 1.500 ativos digitais mediante um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de formar uma infraestrutura de ativos digitais transparente conforme as normas e centrada no usuário para o futuro das finanças, com o respaldo das certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, estabelecemos uma base sólida de conformidade internacional, pontuada por marcos importantes, incluindo o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCAR na Europa e o progresso regulatório em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

FONTE KuCoin