KuCoin reúne confiança, música e comunidade durante um primeiro fim de semana inesquecível do Tomorrowland Bélgica

BOOM, Bélgica, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O primeiro fim de semana do Tomorrowland Bélgica 2026 chegou ao fim, marcando a estreia bem-sucedida do Palco Celestia da KuCoin e o início de um novo capítulo na parceria plurianual da KuCoin com um dos festivais de música mais icônicos do mundo.

Ao longo de três dias inesquecíveis, o Palco Celestia recebeu fãs de música eletrônica de todo o mundo, transformando-se em muito mais do que apenas um local de apresentações. Tornou-se um lugar onde música, cultura e comunidade se reuniram, refletindo os valores compartilhados que uniram a KuCoin e o Tomorrowland: curiosidade, confiança e conexões humanas significativas.

Ao longo do primeiro fim de semana, artistas de renome internacional, incluindo Yves V, Dimitri Vangelis & Wyman, Diego Miranda, DJ Nano, Nico Morano, Xinobi, Öona Dahl, Helsloot e muitos outros, apresentaram uma programação vibrante que abrangeu progressive house, techno melódico e música eletrônica underground, criando momentos inesquecíveis para os frequentadores do festival vindos de todo o mundo.

Além das apresentações, a KuCoin convidou os visitantes a vivenciar o Tomorrowland de novas maneiras por meio de uma série de ativações comunitárias imersivas. Os participantes do festival interagiram com os Guardiões KuCoin itinerantes, entraram na lista de espera exclusiva do Tomorrowland Visa KuCard (oferecido pela KuCoin EU) e participaram de experiências premium criadas para celebrar a exploração, a conexão e a descoberta. Esses momentos refletiram uma crença compartilhada de que as experiências mais significativas não são apenas aquelas que testemunhamos, mas aquelas que carregamos conosco muito tempo depois que a música termina.

Sendo parceira exclusiva de câmbio e pagamentos em criptomoedas para o Tomorrowland Winter e o Tomorrowland Bélgica 2026–2028, a KuCoin continua expandindo o papel dos ativos digitais para além da tecnologia financeira, conectando a Web3 com a cultura global, o entretenimento e as experiências do dia a dia. A estreia do Palco Celestia representa mais um marco na visão de longo prazo da KuCoin de tornar as criptomoedas mais acessíveis por meio do engajamento no mundo real e de momentos compartilhados.

Após um fim de semana de abertura incrível, a KuCoin agora se prepara para o final de semana 2 do Tomorrowland Bélgica, quando o Palco Celestia apresentará mais uma vez uma nova seleção de artistas de renome mundial, além de mais experiências interativas, ativações da comunidade e surpresas exclusivas para os frequentadores do festival de todo o mundo.

A jornada continua, e o próximo capítulo começa neste fim de semana.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, construída com base na confiança e segurança, atendendo a mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes medidas de segurança para oferecer uma experiência de negociação perfeita. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade com as normas e centrada no usuário para o futuro das finanças, com o respaldo das certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma base sólida de conformidade global, pontuada por marcos importantes, incluindo o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCAR na Europa e o progresso regulatório em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

Sobre o Tomorrowland

Fundado há 20 anos pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers, o Tomorrowland continua sendo uma empresa familiar, conduzido por uma equipe criativa e apaixonada. Ao longo dos anos, o Tomorrowland evoluiu para uma marca global de entretenimento.

O grupo WEAREONE.world é composto por diversas unidades de negócio, incluindo Festivais e Eventos, Música, Experiências, Lazer, Produtos e Ficção. Hoje, mais de 350 membros da equipe criam magia a partir da sede da empresa na Antuérpia, Bélgica, bem como de escritórios locais no Brasil, França, Ibiza e Tailândia.

Conhecido por unir as pessoas através da música, da criatividade e da narrativa, o Tomorrowland se tornou uma das marcas de festivais mais reconhecidas e influentes do mundo, inspirando milhões por meio de experiências inesquecíveis e uma visão compartilhada de conexão.

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FONTE KuCoin