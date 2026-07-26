KuCoin kỷ niệm 9 năm thành lập tại Tomorrowland Belgium, tôn vinh chín năm phát triển trong ngành vượt lên trên cả tín hiệu

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 26 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đúng vào ngày kỷ niệm 9 năm thành lập, KuCoin đã chào đón các đối tác toàn cầu, khách hàng tổ chức, các đơn vị xây dựng hệ sinh thái và đại diện truyền thông tham dự "On Cloud 9 Skybox Experience", sự kiện kỷ niệm độc quyền được tổ chức tại khu vực Skybox của Tomorrowland Belgium. Nhìn ra Sân khấu chính mang tính biểu tượng của Tomorrowland, các vị khách mời đã quy tụ trong suốt một đêm khó quên với những màn trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Nicky Romero, Alok, Steve Angello và Hardwell, kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Trong không gian hòa quyện giữa âm nhạc, văn hóa và sự kết nối toàn cầu, KuCoin không chỉ kỷ niệm hành trình 9 năm của riêng mình mà còn tôn vinh những bước tiến đáng ghi nhận mà ngành tài sản số đã cùng nhau đạt được.

Speed Speed

Trải nghiệm này là một phần trong chiến dịch kỷ niệm 9 năm rộng lớn hơn mang tên "Vượt lên trên cả tín hiệu" của KuCoin, phản ánh niềm tin của công ty rằng tương lai của ngành sẽ không chỉ được định hình bởi những biến động ngắn hạn của thị trường, mà còn bởi sự tin cậy, đổi mới sáng tạo và hạ tầng tạo điều kiện cho sự tiến bộ lâu dài. Hiện thực hoá tầm nhìn này trong một không gian lễ hội đẳng cấp, buổi tối mang đến cho các khách mời cơ hội cùng nhìn lại chặng đường 9 năm cùng nhau tăng trưởng, hợp tác và bền bỉ, đồng thời cùng hướng tới chương tiếp theo của ngành tài sản số.

Trong không gian Sân khấu chính mang tính biểu tượng của Tomorrowland, trải nghiệm Skybox độc quyền cùng nghi thức nâng ly champagne đặc trưng đã đưa KuCoin và các khách mời cùng nhìn lại và tôn vinh những cột mốc định hình hành trình 9 năm của công ty. Từ việc mở rộng khả năng tiếp cận tài sản số và vượt qua nhiều chu kỳ thị trường, đến tăng cường bảo mật và tuân thủ quy định, hỗ trợ sự tham gia của các tổ chức, cũng như thúc đẩy đổi mới trong các lĩnh vực thanh toán, AI và Web3, những cột mốc này cũng phản ánh quá trình phát triển của toàn ngành tài sản số nói chung hướng tới sự trưởng thành hơn.

Khoảnh khắc này không chỉ tôn vinh chặng đường phát triển của KuCoin mà còn ghi nhận những bước tiến mà toàn ngành đã cùng nhau tạo dựng. Trong chín năm qua, thị trường đã trải qua những đợt tăng và giảm, và công nghệ không ngừng phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển bền vững luôn được thúc đẩy bởi các nhà xây dựng, nhà phát triển, đối tác và cộng đồng cùng chung tay tạo ra giá trị lâu dài. Đó chính là ý tưởng đằng sau chiến dịch Vượt lên trên cả tín hiệu.

"Các cột mốc kỷ niệm 9 năm thường được đo bằng số năm. Còn chúng tôi thích đo bằng sự tin cậy hơn", BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Thành tựu lớn nhất trong chín năm qua không chỉ là sự tăng trưởng của KuCoin, mà còn là sự tin tưởng mà người dùng, đối tác và cộng đồng đã liên tục dành cho chúng tôi. Niềm tin chính là hạ tầng tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, mức độ chấp nhận và phát triển dài hạn. Bước sang thập kỷ tiếp theo, chúng tôi tiếp tục cam kết cùng các đối tác trên toàn thế giới xây dựng hạ tầng tài sản số an toàn, tuân thủ và đáng tin cậy".

Lễ kỷ niệm cũng làm nổi bật quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng giữa KuCoin và Tomorrowland khi KuCoin trở thành Đối tác Sàn giao dịch và Thanh toán Tiền mã hóa Độc quyền của Tomorrowland Winter và Tomorrowland Belgium giai đoạn 2026–2028. Kết hợp một trong những sự kiện văn hóa có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới với hạ tầng số đáng tin cậy, mối quan hệ hợp tác này phản ánh tầm nhìn chung về việc kết nối mọi người xuyên biên giới và tạo ra những trải nghiệm thực tế ý nghĩa thông qua công nghệ, thanh toán và cộng đồng. Đối với KuCoin, Tomorrowland không chỉ là một lễ hội âm nhạc toàn cầu — nó đại diện cho sự cởi mở, đa dạng và cộng đồng toàn cầu, những yếu tố luôn là cốt lõi của lĩnh vực tiền mã hóa.

Cách đây chín năm, KuCoin được thành lập với mục tiêu đưa tài sản số tiếp cận tới nhiều người hơn trên toàn thế giới. Ngày nay, sứ mệnh của công ty đã phát triển vượt ra ngoài phạm vi tiếp cận để góp phần xây dựng hạ tầng đáng tin cậy sẽ hỗ trợ cho tương lai của tài chính số. Vượt lên trên cả âm nhạc, lễ kỷ niệm và tín hiệu, dịp kỷ niệm 9 năm của KuCoin không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với công ty, mà còn là dịp tôn vinh chặng đường phát triển mà toàn ngành đã cùng nhau trải qua — và là cam kết xây dựng tương lai.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 45 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Tìm hiểu thêm tại www.kucoin.com.

SOURCE KuCoin