Beyond the Signal: KuCoin celebra seu nono aniversário, ultrapassa a marca de 45 milhões de usuários e avança em sua visão de priorizar a confiança

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KuCoin

23 jul, 2026, 10:34 GMT

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, plataforma global líder em criptomoedas construída com base na confiança, divulgou hoje sua análise do 1º Semestre de 2026: Beyond the Signal, uma edição especial do nono aniversário que traça a evolução e o progresso da plataforma durante o primeiro semestre de 2026.

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A indústria de criptomoedas evoluiu de um setor definido principalmente pelo acesso ao mercado e pela negociação para uma parte cada vez mais integrada das finanças globais e da atividade econômica cotidiana. Atualmente, as plataformas são avaliadas não apenas pelo seu alcance, mas também pela confiança, resiliência, inteligência e utilidade prática da infraestrutura que constroem. A análise examina como a KuCoin evoluiu ao longo dessa transição, de uma porta de entrada inicial para a descoberta de ativos a um ecossistema mais amplo que atende usuários, instituições, empresas e participantes da Web3.

O relatório destaca o crescimento da KuCoin para mais de 45 milhões de usuários em todo o mundo. Além da contínua solidez nos mercados consolidados, a KuCoin registrou um momento encorajador em regiões emergentes de alto crescimento, com um aumento de 170% no número de novos usuários na América Latina e de 30% na África durante o período. Esse impulso foi sustentado por investimentos contínuos em infraestrutura essencial de negociação, acesso à Web3, pagamentos no mundo real e serviços institucionais.

O ecossistema de criptomoedas como serviço (Crypto-as-a-Service) da KuCoin agora oferece suporte a mais de 120 parceiros, enquanto sua rede de corretoras cresceu para mais de 400 parceiros. Esse crescimento reflete a ascendente demanda entre corretoras, fintechs e outras empresas por infraestrutura de ativos digitais modular e de nível institucional. Também demonstra o papel crescente da KuCoin para além de seus serviços principais de corretagem — como provedora de infraestrutura que apoia uma participação mais ampla na economia de ativos digitais.

A confiança continuou sendo fundamental para essa expansão. O Projeto Trust de US$ 2 bilhões da KuCoin reúne cinco pilares: infraestrutura de segurança, conformidade e governança, mecanismos de transparência, proteção do usuário e resiliência operacional e de infraestrutura global. A validação desse trabalho por terceiros independentes inclui as certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019 e CCSS, juntamente com a comprovação de reservas auditada pela Hacken. A KuCoin também expandiu sua presença regulatória, incluindo o registro como provedora de câmbio de moeda digital junto à AUSTRAC na Austrália e a autorização MiCAR na Europa.

A análise identifica a utilidade no mundo real e a convergência das criptomoedas com as finanças tradicionais como prioridades para a próxima fase da KuCoin. A KuCoin Pay registrou um forte crescimento no volume de pagamentos on-chain, um crescimento de mais de três vezes no volume de pagamentos off-chain, um crescimento de aproximadamente 25 vezes no total de pedidos e um crescimento de 60% no número de parceiros de serviço e comerciantes. No meio tempo, o KuCard foi lançado na Austrália através da rede global da Mastercard. A importância desses números vai além do crescimento das transações. Eles sugerem que os pagamentos convencionais com criptomoedas dependerão menos de pedir aos consumidores e comerciantes que aprendam um processo de pagamento Web3 totalmente novo e mais da integração de ativos digitais em métodos de pagamento que eles já conhecem.

A IA também está se tornando parte integrante do mapa de infraestrutura da KuCoin. A KIA, assistente de IA nativa de criptomoedas da KuCoin, evoluiu de uma ferramenta independente para uma camada de inteligência que abrange todo o ecossistema, englobando oito cenários principais, incluindo futuros, negociação à vista, busca, serviços de ativos, conteúdo, gestão de patrimônio, dados de mercado e campanhas. A KIA registrou um crescimento de 300% em usuários ativos diários, enquanto o KuCoin Skills Hub disponibilizou recursos criptográficos modulares para agentes de IA externos, apoiando o desenvolvimento de uma infraestrutura criptográfica mais inteligente e pronta para uso por agentes.

"Nove anos de ciclos de mercado reforçaram uma crença simples: o tempo recompensa a confiança", afirmou BC Wong, CEO da KuCoin. "À medida que as criptomoedas passam da marginalidade para a infraestrutura das finanças globais, as plataformas que perdurarem serão definidas não pelo ruído de curto prazo, mas pelo valor duradouro que criarem. Para a KuCoin, isso significa construir infraestrutura segura e transparente, promover inovação responsável, fortalecer a conformidade e conectar ativos digitais à economia real. Beyond the Signal é o nosso compromisso em construir um ecossistema no qual os usuários e a indústria possam confiar a longo prazo."

Ao entrar em seu décimo ano, a KuCoin continuará expandindo a confiança, aprimorando a infraestrutura inteligente e ampliando a utilidade prática dos ativos digitais.

A análise completa do primeiro semestre de 2026: Beyond the Signal está disponível aqui.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, construída com base na confiança e segurança, atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes medidas de segurança para oferecer uma experiência de negociação perfeita. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade com as normas e centrada no usuário para o futuro das finanças, com o respaldo das certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma base sólida de conformidade global, marcada por marcos importantes, incluindo o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCAR na Europa e o progresso regulatório em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin

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