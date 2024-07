Kylian Mbappé e Accor Estabelecem Aliança para Capacitar as Gerações mais Jovens

Unindo Forças para Criar Oportunidades e Promover um Futuro mais Brilhante

Juntos Rumo à Inclusão e Sustentabilidade

Em uma união de forças, Kylian Mbappé e a Accor exemplificam seu compromisso compartilhado de criar um futuro mais inclusivo e sustentável para todos. A parceria sela um compromisso de longo prazo que visa promover a responsabilidade social corporativa e reforçar as iniciativas de Kylian Mbappé em todo o mundo. O suporte de hospedagem e a assistência logística serão estendidos às atividades "Inspired by KM", com Kylian Mbappé aproveitando o grande alcance da Accor por meio de iniciativas de conscientização nos canais do grupo Accor, especialmente por meio de sua plataforma de fidelidade e distribuição, ALL.com. Esta colaboração estratégica também enriquece o apelo da ALL.com, aproveitando a notável influência de Kylian Mbappé para atrair membros e convidados, mantendo-se fiel aos valores fundamentais da Accor. O dia de hoje marca um momento crucial, pois Kylian Mbappé se une à Accor para aumentar o impacto desses empreendimentos, ampliando as contribuições por meio de programas educacionais, desenvolvimento comunitário e apoio à geração jovem.

Kylian Mbappé, presidente da "Inspired by KM": "Estamos entusiasmados em unir forças com a Accor para aprimorar nossos esforços na capacitação dos jovens. Juntos, podemos fazer uma diferença significativa e promover oportunidades para um futuro promissor. Nossa parceria incorpora compartilhamento e transmissão, tornando-nos embaixadores da geração mais jovem em todo o mundo."

Sébastien Bazin, Presidente e CEO da Accor: "Na Accor, acreditamos no poder transformador da hospitalidade para criar mudanças positivas. Temos a honra de colaborar com Kylian Mbappé, um indivíduo excepcional cujo profissionalismo e dedicação ressoam profundamente com nossos valores. A nossa parceria com Kylian Mbappé se alinha perfeitamente com o nosso compromisso de fazer a diferença nas comunidades que atendemos".

Inspired by KM

Kylian Mbappé, conhecido não apenas por suas proezas excepcionais no campo de futebol, mas também por sua dedicação inabalável para capacitar os jovens e catalisar mudanças positivas nas comunidades em todo o mundo, está levando seu compromisso para o próximo nível. Através do "Inspire by KM", Kylian Mbappé visa elevar as mentes jovens por meio de esportes, educação e iniciativas sociais. O dia de hoje marca um momento crucial, pois Kylian Mbappé se une à Accor para aumentar o impacto desses empreendimentos, ampliando as contribuições por meio de programas educacionais, desenvolvimento comunitário e apoio à geração jovem.

Pioneira na arte da hotelaria responsável, conectando culturas, com carinho sincero

A Accor, principal grupo global de hotelaria, demonstra consistentemente seu compromisso de causar um impacto positivo na sociedade por meio de várias iniciativas de solidariedade, incluindo apoio às comunidades locais, sustentabilidade ambiental, envolvimento dos funcionários, parcerias e colaborações e envolvimento na assistência a desastres. O fundo de doação Heartist Solidarity da Accor ajuda e capacita as populações que vivem em condições precárias a saírem da pobreza e da exclusão social. A Accor faz parcerias com ONGs para oferecer soluções de longo prazo, incluindo acesso a programas de treinamento e apoio à criação de novos negócios.

SOBRE A ACCOR

A Accor é um grupo de hospitalidade líder mundial que oferece experiências em mais de 110 países, com 5.600 propriedades, 10.000 locais de alimentos e bebidas, instalações de bem-estar ou espaços de trabalho flexíveis. O Grupo possui um dos ecossistemas hoteleiros mais diversos do setor, englobando mais de 45 marcas de hotéis, do luxo à economia, além do Lifestyle with Ennismore. A Accor está empenhada em tomar medidas positivas em termos de ética e integridade nos negócios, turismo responsável, desenvolvimento sustentável, sensibilização da comunidade e diversidade e inclusão. Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e listada publicamente na Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) e no mercado OTC (Ticker: ACCYY) nos Estados Unidos. Para mais informações, visite group.accor.com ou siga-nos no X, Facebook, LinkedIn, Instagram e TikTok.

