Kylian Mbappé et Accor s'associent pour les générations futures

UN PARTENARIAT SOURCE D'OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES,

AFIN DE LEUR OFFRIR UN AVENIR MEILLEUR

PARIS, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Ensemble vers l'inclusion et la durabilité

Kylian Mbappé et Accor unissent leurs forces avec un objectif commun : offrir aux plus jeunes un meilleur avenir. Un partenariat qui scelle un engagement de long terme visant à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et à soutenir les initiatives portées par Kylian Mbappé à travers le monde. Les capacités d'hébergement et le soutien logistique de Accor viendront ainsi appuyer les activités de l'association de Kylian Mbappé, « Inspired by KM », qui bénéficiera de toute la puissance de Accor pour développer sa notoriété sur les canaux de Accor, notamment par l'intermédiaire de son programme de fidélité et sa plateforme de distribution, ALL.com. Cette collaboration stratégique vise à renforcer l'attractivité de ALL.com, capitalisant sur la renommée exceptionnelle du footballeur français pour séduire de nouveaux membres et clients, tout en restant en cohérence avec les valeurs fondamentales du Groupe. Ce partenariat permet également de donner plus d'impact aux actions d'« Inspired by KM »: programmes éducatifs, développement local, accompagnement des jeunes.

Kylian Mbappé, Président d'« Inspired by KM », déclare : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Accor pour renforcer nos actions destinées à favoriser l'épanouissement des jeunes. Ensemble, nous pouvons faire une vraie différence et leur ouvrir le champ des possibles. Ce partenariat, qui incarne le partage et la transmission, fait de nous des ambassadeurs de la jeune génération à travers le monde. »

Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor, commente : « Chez Accor, nous sommes convaincus de la capacité de l'hospitalité à faire évoluer les choses dans le bon sens. C'est pour nous un honneur de collaborer avec Kylian Mbappé, une personne exceptionnelle dont le professionnalisme et l'implication résonnent profondément avec nos valeurs. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre engagement à faire une réelle différence au sein des communautés au sein desquelles nous évoluons. »

Inspired by KM

Kylian Mbappé est connu non seulement pour ses performances footballistiques exceptionnelles, mais aussi pour sa volonté de permettre aux jeunes de s'épanouir et d'aider les communautés du monde entier. Avec « Inspired by KM », Kylian Mbappé accompagne les jeunes par l'intermédiaire d'initiatives sportives, éducatives et sociales. Le footballeur fait aujourd'hui passer son engagement à la vitesse supérieure en s'associant à Accor afin d'accroître la portée de ses actions et donner encore plus d'impact aux programmes éducatifs, de développement local et d'accompagnement de son association.

Accor, artisan pionnier d'une hospitalité responsable, nous faisons dialoguer les cultures, avec passion et générosité

Accor, un leader mondial de l'hospitalité, démontre en permanence son engagement à agir de façon concrète au bénéfice de la société, à travers différentes initiatives solidaires : soutien aux communautés locales, préservation de l'environnement, engagement de ses collaborateurs, partenariats et collaborations, aide aux sinistrés. Le fonds de dotation Accor Heartist Solidarity aide par ailleurs les populations les plus précaires à sortir de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Accor s'associe également à des ONG pour proposer des solutions de long terme, notamment en donnant accès à des programmes de formation et en soutenant la création d'entreprises.

À PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hospitalité proposant des expériences dans plus de 110 pays avec 5 600 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de télétravail. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, et de diversité & inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.

Contacts relation presse









ACCOR



Line Crieloue VP Communication externe groupe [email protected] INSPIRED BY KM Valentine Fabry [email protected]

Mélanie Mahiette Responsable communication senior [email protected] Juliette Guémas [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2159137/Accor_Logo.jpg