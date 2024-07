Kylian Mbappé und Accor schmieden Allianz zur Förderung der jüngeren Generationen

Kräfte bündeln, um Chancen zu schaffen und eine bessere Zukunft zu fördern

PARIS, 22. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Gemeinsam auf dem Weg zu Inklusivität und Nachhaltigkeit

Kylian Mbappé und Accor verdeutlichen ihr gemeinsames Engagement für eine integrative und nachhaltige Zukunft für alle. Die Partnerschaft besiegelt ein langfristiges Engagement, das darauf abzielt, die soziale Verantwortung von Unternehmen zu fördern und die Initiativen von Kylian Mbappé weltweit zu unterstützen. Die Unterstützung bei der Unterbringung und die logistische Hilfe werden auf die "Inspired by KM"-Aktivitäten ausgeweitet, wobei Kylian Mbappé die große Reichweite von Accor durch Sensibilisierungsmaßnahmen über die Kanäle der Accor-Gruppe, insbesondere über die Treue- und Vertriebsplattform ALL.com, nutzen wird. Diese strategische Zusammenarbeit bereichert auch die Attraktivität von ALL.com, indem Kylian Mbappés bemerkenswerter Einfluss genutzt wird, um Mitglieder und Gäste anzuziehen und gleichzeitig den Grundwerten von Accor treu zu bleiben. Der heutige Tag ist ein entscheidender Moment, da Kylian Mbappé sich mit Accor zusammentut, um die Wirkung dieser Bemühungen zu verstärken und die Beiträge durch Bildungsprogramme, Gemeindeentwicklung und die Unterstützung der jungen Generation zu erhöhen.

Kylian Mbappé, Präsident von "Inspired by KM": "Wir freuen uns sehr, mit Accor zusammenzuarbeiten, um unsere Bemühungen zur Förderung der Jugend zu verstärken. Gemeinsam können wir etwas bewirken und die Chancen für eine vielversprechende Zukunft fördern. Unsere Partnerschaft verkörpert das Teilen und Weitergeben und macht uns zu Botschaftern für die junge Generation weltweit".

Sébastien Bazin, Chairman & CEO Accor: "Wir bei Accor glauben an die transformative Kraft des Gastgewerbes, die positive Veränderungen bewirkt. Wir fühlen uns geehrt, mit Kylian Mbappé zusammenzuarbeiten. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch, dessen Professionalität und Hingabe unseren Werten zutiefst entspricht. Unsere Partnerschaft mit Kylian Mbappé passt perfekt zu unserem Engagement, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zu bewirken".

Inspiriert durch KM



Kylian Mbappé, der nicht nur für seine außergewöhnlichen Leistungen auf dem Fußballplatz bekannt ist, sondern auch für sein unermüdliches Engagement für die Förderung der Jugend und den positiven Wandel in Gemeinden auf der ganzen Welt, hebt sein Engagement auf die nächste Stufe. Mit "Inspire by KM" möchte Kylian Mbappé junge Menschen durch Sport, Bildung und soziale Initiativen fördern. Der heutige Tag ist ein entscheidender Moment, da Kylian Mbappé sich mit Accor zusammentut, um die Wirkung dieser Bemühungen zu verstärken und die Beiträge durch Bildungsprogramme, Gemeindeentwicklung und die Unterstützung der jungen Generation zu erhöhen.

Pionierarbeit in der Kunst der verantwortungsvollen Gastfreundschaft, die Kulturen verbindet, mit herzlicher Betreuung

Accor, die weltweit führende Hotelgruppe, demonstriert immer wieder ihr Engagement für einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft durch verschiedene Solidaritätsinitiativen, darunter die Unterstützung lokaler Gemeinschaften, ökologische Nachhaltigkeit, Mitarbeiterengagement, Partnerschaften und Kooperationen sowie Engagement in der Katastrophenhilfe. Der Accor Heartist Solidarity Stiftungsfonds hilft Menschen, die unter prekären Bedingungen leben, sich aus Armut und sozialer Ausgrenzung zu befreien. Accor arbeitet mit Nichtregierungsorganisationen zusammen, um langfristige Lösungen anzubieten, einschließlich des Zugangs zu Ausbildungsprogrammen und der Unterstützung bei der Gründung neuer Unternehmen.

ÜBER ACCOR

Accor ist eine weltweit führende Hotelgruppe, die in mehr als 110 Ländern mit 5.600 Häusern, 10.000 gastronomischen Einrichtungen, Wellness-Einrichtungen und flexiblen Arbeitsbereichen Erlebnisse bietet. Die Gruppe verfügt über eines der vielfältigsten Gastgewerbe-Ökosysteme der Branche, das mehr als 45 Hotelmarken vom Luxus- bis zum Economy-Segment und mit Ennismore auch Lifestyle umfasst. Accor hat sich verpflichtet, positive Maßnahmen in den Bereichen Geschäftsethik und Integrität, verantwortungsvoller Tourismus, nachhaltige Entwicklung, Engagement für die Gemeinschaft sowie Vielfalt und Integration zu ergreifen.Das 1967 gegründete Unternehmen Accor SA hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist an der Euronext Paris notiert (ISIN-Code: FR0000120404) und am OTC-Markt (Ticker: ACCYY) in den Vereinigten Staaten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte group.accor.com oder folgen Sie uns auf X,Facebook,LinkedIn, Instagram und TikTok.

