LambdaTest lança extensão LambdaTest para GitHub Copilot para tornar a automação de testes sempre presente em SDLC e impulsionar a produtividade do desenvolvedor

NOIDA, Índia e SÃO FRANCISCO, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A extensão LambdaTest para GitHub Copilot permite experiências de ponte impulsionadas por IA ao integrar perfeitamente o fluxo de trabalho de teste e desenvolvimento. Ele atua como um copiloto de automação de testes, auxiliando os desenvolvedores com recursos de garantia de qualidade em diferentes estágios do SDLC, exatamente onde eles codificam.

22 de maio de 2024, Noida / San Francisco: LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem, anunciou o lançamento da extensão LambdaTest para GitHub Copilot. Este recurso inovador revoluciona a forma como os desenvolvedores gerenciam e executam fluxos de trabalho de teste em seus ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs).

A extensão LambdaTest se integra perfeitamente ao GitHub Copilot Chat, preenchendo a lacuna entre os fluxos de trabalho de desenvolvimento e teste. Os desenvolvedores agora podem acionar a execução de testes diretamente de seu ambiente GitHub e VS Code, eliminando a necessidade de alternar entre vários aplicativos. Este processo simplificado aumenta a produtividade e acelera a entrega de software.

Com a extensão LambdaTest, os desenvolvedores podem iniciar testes sem esforço com um comando simples, aproximando os testes de seu código. Este recurso não apenas poupa tempo, mas também melhora a cooperação entre as equipes de desenvolvimento e teste, fornecendo uma plataforma unificada para gerenciar lançamentos de software de qualidade com mais rapidez.

Além disto, o feedback em tempo real integrado ao GitHub Copilot permite que os desenvolvedores façam iterações com mais eficiência e velocidade, garantindo a qualidade e a estabilidade de sua base de código. Ao visualizar convenientemente os resultados da execução de regressão em seu ambiente de codificação, os desenvolvedores e testadores podem identificar e resolver rapidamente possíveis problemas ou bugs, facilitando a resolução mais rápida e a entrega de software de alta qualidade.

"A extensão LambdaTest para GitHub Copilot é um grande marco em nosso compromisso de capacitar desenvolvedores e processos de controle de qualidade em todo o mundo com experiências sem atrito para acelerar a entrega de software", disse Mohit Juneja, vice-presidente de vendas estratégicas e parcerias da LambdaTest. "Já se foram os dias de alternar entre vários aplicativos; agora, os desenvolvedores podem conceber, acionar e analisar testes com orientações simples em linguagem natural, sem alterar o contexto do IDE."

Os benefícios da extensão LambdaTest vão além da simples execução de testes. Ele também oferece ferramentas de análise poderosas, permitindo que os desenvolvedores se aprofundem em dados de teste, identifiquem tendências e tomem decisões baseadas em dados para melhorar continuamente a qualidade e a estabilidade do código.

A LambdaTest continua comprometida em impulsionar a inovação na área de testes de software, sendo esta capacidade mais uma prova deste compromisso. Ao fornecer aos desenvolvedores e testadores ferramentas para agilizar processos e fornecer software de alta qualidade com eficiência, a LambdaTest continua apoiando e capacitando equipes de desenvolvimento de software em todo o mundo.

A extensão LambdaTest para GitHub Copilot já está disponível para desenvolvedores e testadores. Para saber mais e começar, acesse https://github.blog/2024-05-21-introducing-github-copilot-extensions

Sobre o LambdaTest

LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado por meio do Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes empresariais e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam no LambdaTest para suas necessidades de testes.

Testes de Navegadores e aplicativos O Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e da web em mais de 3.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste em nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software com mais rapidez.

Para mais informação, acesse https://lambdatest.com

