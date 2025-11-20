LambdaTest é reconhecida como Desafiante no Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para Ferramentas de Teste de Software Aumentadas por IA

Avaliação baseada na abrangência da visão e na capacidade de execução

NOIDA, Índia e SÃO FRANCISCO, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- LambdaTest, uma plataforma líder de engenharia de qualidade com agentes de IA, foi posicionada pela Gartner como uma Desafiante no Gartner® Magic Quadrant™ inaugural de 2025 para Ferramentas de Teste de Software Aumentadas por IA. Uma cópia gratuita deste relatório de pesquisa está disponível aqui.

Com o avanço dos agentes de IA nos fluxos de trabalho dos desenvolvedores, a recém-lançada plataforma de testes Agente-a-Agente da LambdaTest está redefinindo como as organizações testam e validam agentes de IA, desde a precisão do fluxo de conversação e o reconhecimento de intenções até a consistência do tom e o raciocínio complexo. À medida que as aplicações de IA se tornam cada vez mais sofisticadas, os métodos de teste tradicionais têm dificuldade em acompanhar sua natureza dinâmica, e as inovações da LambdaTest preenchem essa lacuna crítica.

Com base nessa inovação, a nuvem de testes com agentes de IA da LambdaTest capacita as equipes de engenharia de qualidade a acelerar seu ciclo de vida de testes por meio de automação e orquestração inteligentes. Com a criação, gerenciamento e execução de testes impulsionados por IA, as equipes podem obter ciclos de feedback mais rápidos, maior precisão nos testes e maior eficiência em seus processos de qualidade, capacitando as organizações a oferecer experiências digitais impecáveis em escala. Ela oferece um servidor MCP que permite às equipes integrar perfeitamente seus assistentes de IA à plataforma LambdaTest, reduzindo significativamente o tempo de triagem e solução de problemas. Com o Servidor MCP, os usuários podem executar e orquestrar testes através do HyperExecute, Nuvem de Automação, Nuvem de Testes de Acessibilidade e Nuvem de Testes Visuais.

À medida que as organizações priorizam cada vez mais a colaboração e a qualidade do serviço em testes de software aumentados por IA, a LambdaTest continua a fortalecer sua abordagem focada no cliente, concentrando-se em suporte responsivo e entrega de serviço contínua.

"A engenharia de qualidade está evoluindo mais rápido do que nunca, e a IA está no centro dessa transformação", disse Asad Khan, CEO e cofundador da LambdaTest. "Acreditamos que nosso reconhecimento como Desafiante no Gartner® Magic Quadrant™ para Ferramentas de Teste de Software Aumentadas por IA de 2025 reforça nosso compromisso de redefinir a forma como as equipes abordam a engenharia de qualidade, combinando a inovação nativa da IA com velocidade, escalabilidade e confiança para oferecer experiências digitais excepcionais."

Para saber mais sobre a plataforma de engenharia de qualidade nativa da LambdaTest, visite https://www.lambdatest.com/ .

Sobre a LambdaTest

LambdaTest é uma plataforma de engenharia de qualidade alimentada por GenAI que capacita as equipes a testar de forma inteligente, mais esperta e a entregar mais rapidamente. Desenvolvida para escala, ela oferece uma nuvem de teste de pilha completa com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com gerenciamento de testes nativos de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA e da nuvem para o seu fluxo de trabalho de teste de software, permitindo testes de automação contínuos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e geração de relatórios.

Para obter mais informações, acesse https://lambdatest.com.

