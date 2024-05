LambdaTest bringt LambdaTest-Erweiterung für GitHub Copilot auf den Markt, um die Testautomatisierung im gesamten SDLC durchgängig zu machen und die Produktivität der Entwickler zu steigern

NOIDA, Indien und SAN FRANCISCO, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest-Erweiterung für GitHub Copilot ermöglicht KI-gestützte Brückenerfahrungen durch nahtlose Integration von Test- und Entwicklungsworkflows. Es fungiert als Copilot für die Testautomatisierung und unterstützt die Entwickler mit Qualitätssicherungsfunktionen in verschiedenen Phasen des SDLC, und zwar genau dort, wo sie programmieren.

22. Mai 2024, Noida/San Francisco: LambdaTest, eine führende cloudbasierte Unified-Testing-Plattform, gab die Einführung der LambdaTest-Erweiterung für GitHub Copilot bekannt. Diese innovative Funktion revolutioniert die Art und Weise, wie Entwickler Test-Workflows innerhalb ihrer integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) verwalten und ausführen.

Die LambdaTest-Erweiterung lässt sich nahtlos in den GitHub Copilot Chat integrieren und überbrückt so die Lücke zwischen Entwicklungs- und Testworkflows. Entwickler können nun die Testausführung direkt aus ihrer GitHub- und VS Code-Umgebung heraus auslösen, sodass sie nicht mehr zwischen mehreren Anwendungen wechseln müssen. Dieser rationalisierte Prozess steigert die Produktivität und beschleunigt die Softwarebereitstellung.

Mit der LambdaTest-Erweiterung können Entwickler Tests mühelos mit einem einfachen Befehl initiieren und so die Tests näher an ihren Code heranbringen. Diese Funktion spart nicht nur Zeit, sondern verbessert auch die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Testteams, indem sie eine einheitliche Plattform für die schnellere Verwaltung hochwertiger Softwareversionen bereitstellt.

Darüber hinaus ermöglicht das in GitHub Copilot integrierte Echtzeit-Feedback den Entwicklern eine effizientere und schnellere Iteration und gewährleistet die Qualität und Stabilität ihrer Codebasis. Durch die bequeme Anzeige der Ergebnisse von Regressionsläufen innerhalb ihrer Programmierumgebung können Entwickler und Tester potenzielle Probleme oder Fehler schnell erkennen und beheben, was eine schnellere Lösung und die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software ermöglicht.

„Die LambdaTest-Erweiterung für GitHub Copilot ist ein großer Meilenstein in unserem Bestreben, Entwicklern und QA-Mitarbeitern weltweit reibungslose Erfahrungen zu ermöglichen, um die Softwarebereitstellung zu beschleunigen", sagte Mohit Juneja, Vizepräsident, strategischer Vertrieb und Partnerschaften, LambdaTest. „Vorbei sind die Zeiten, in denen man zwischen mehreren Anwendungen wechseln musste; jetzt können Entwickler Tests mit einfachen Aufforderungen in natürlicher Sprache entwerfen, auslösen und analysieren, ohne den Kontext der IDE zu wechseln."

Die Vorteile der LambdaTest-Erweiterung gehen über die reine Testausführung hinaus. Darüber hinaus bietet es leistungsstarke Analysetools, mit denen Entwickler tief in Testdaten eintauchen, Trends erkennen und datengestützte Entscheidungen treffen können, um die Codequalität und -stabilität kontinuierlich zu verbessern.

LambdaTest ist bestrebt, Innovationen im Bereich des Softwaretestens voranzutreiben, und diese Fähigkeit ist ein weiterer Beweis für dieses Engagement. LambdaTest stellt Entwicklern und Testern Tools zur Verfügung, mit denen sie Prozesse rationalisieren und qualitativ hochwertige Software effizient bereitstellen können, und unterstützt damit Softwareentwicklungsteams weltweit.

Die LambdaTest-Erweiterung für GitHub Copilot ist jetzt für Entwickler und Tester verfügbar. Um mehr zu erfahren und sie zu nutzen, besuchen Sie https://github.blog/2024-05-21-introducing-github-copilot-extensions

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und Omnichannel-Unternehmensausführungsumgebung, die Unternehmen dabei hilft, die Markteinführungszeit durch Just-in-Time-Testorchestrierung (JITTO) drastisch zu verkürzen, qualitativ hochwertige Releases zu gewährleisten und die digitale Transformation zu beschleunigen. Über 10.000 Unternehmenskunden und 2 Millionen Benutzer in 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser- und App-Testing in der Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für beliebige Frameworks und Programmiersprachen mit blitzschneller Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://lambdatest.com

